Čistič tvrdých podláh FC 2-4 Battery
Jednoduché, rýchle a efektívne čistenie: Čistič tvrdých podláh FC 2-4 odstraňuje suché aj mokré každodenné nečistoty v jednom kroku. Zahŕňa vymeniteľnú batériu a nabíjačku batérií.
Čistič podláh FC 2-4 zaujme samostatným dizajnom, nízkou hmotnosťou len 2,2 kilogramu a automatickým zapínaním a vypínaním. Ak to chcete urobiť, potiahnite rukoväť čistiaceho zariadenia dozadu, aby ste pohodlne spustili a odstránili suché a mokré každodenné nečistoty v jednom kroku. Maximálna doba prevádzky batérie na jedno nabitie batérie je 20 minút, čo zodpovedá čistiacej ploche 70 metrov štvorcových. Po aktivácii zariadenia sa valec automaticky navlhčí vodou z nádrže na čistú vodu. To zaisťuje rovnomerné a efektívne čistenie tvrdých podláh. Čistí tiež až po okraj a ľahko zachytáva chĺpky vďaka integrovaným vlasovým filtrom. Integrovaná, hygienická nádrž na špinavú vodu tiež znamená, že sa zabráni kontaktu s nečistotami. Toto je možné odstrániť a vyčistiť priamo po použití zariadenia. Dodávaná 4 V Kärcher Battery Power batéria je kompatibilná so všetkými zariadeniami 4 V Kärcher Battery Power.
Vlastnosti a výhody
All-in-one: Odstráni všetky typy suchých aj mokrých každodenných nečistôt v jednom kroku50 % úspora času: Technológia zachytávania hrubých nečistôt umožňuje stieranie bez predchádzajúceho vysávania. Optimálne odstraňovanie vlasov s integrovaným vlasovým filtrom. Optimalizované čistenie hrán vďaka exkluzívnemu dizajnu.
Stieranie s o 20% * väčšou efektivitou ako pri mopoch a oveľa pohodlnejšie2-nádržový systém: trvalé navlhčenie valcov z nádrže na čistú vodu, zatiaľ čo nečistoty sa zhromažďujú v nádrži na špinavú vodu. Bez námahy: Žiadne ťahanie vedra, žiadne žmýkanie handry na podlahy, žiadne drhnutie nepoddajných nečistôt. Valec možno prať v práčke na 60 °C.
Automatické zapínanie a vypínaniePohodlné zapínanie a vypínanie. Intuitívne a rýchlo. Nie je potrebné zohýbanie.
Napájanie akumulátora 4 V Kärcher
- Dlhotrvajúci a výkonný vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľný akumulátor je možné použiť vo všetkých ostatných 4 V zariadeniach Kärcher Battery Power
Parkovacia poloha
- Stroj je možné pri krátkych prestávkach v práci pohodlne odstaviť v miestnosti.
Kompaktné rozmery a malá hmotnosť
- Šikovný a jednoducho sa prepravuje
Jednoduché čistenie zariadenia
- Jednoduché čistenie vlasových filtrov pomocou pribalenej čistiacej kefy.
- Nádrž na odpadovú vodu vhodná aj do umývačky riadu sa môže vyprázdniť bez toho, aby ste prišli do styku s nečistotami.
Flexibilný dvojitý kĺb
- Tyčou sa dá bez námahy hýbať do všetkých smerov.
- Jednoduché manévrovanie.
- Extrémna manévrovateľnosť uľahčuje pohyb pod nábytkom.
Extrémne tichý
- Príjemná hlučnosť len 55 dB.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|4 V Systém batérií
|Objem nádoby na čistú vodu (ml)
|200
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|100
|Pracovná šírka valcov (mm)
|180
|Doba schnutia čistenej podlahy (min)
|Približne 2
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|55
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|nominálny 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 70 (2,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 20 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie s nabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|130 / 150
|Nabíjací prúd (A)
|1
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|220 x 240 x 1200
* Podlahové čističe Kärcher dosahujú až o 20 % lepší čistiaci výkon v porovnaní s bežným mopom s krytom na utieranie v testovacej kategórii „Utieranie“. Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov účinnosti čistenia, zachytávania nečistôt a čistenia okrajov.
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: 4 V nabíjačka batérií (1 ks)
- Univerzálny valec: 1 Kus(y)
- Čistiace prostriedky: Univerzálny čistič podláh RM 536, 30 ml
- Parkovacia stanica
- Čistiaca kefa
Výbava
- Systém s 2 nádržami
Video
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Priľnuté nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Zobraziť produkty Battery
Čistič tvrdých podláh FC 2-4 Battery náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher