Čistič tvrdých podláh FC 2-4 Battery

Jednoduché, rýchle a efektívne čistenie: Čistič tvrdých podláh FC 2-4 odstraňuje suché aj mokré každodenné nečistoty v jednom kroku. Zahŕňa vymeniteľnú batériu a nabíjačku batérií.

Čistič podláh FC 2-4 zaujme samostatným dizajnom, nízkou hmotnosťou len 2,2 kilogramu a automatickým zapínaním a vypínaním. Ak to chcete urobiť, potiahnite rukoväť čistiaceho zariadenia dozadu, aby ste pohodlne spustili a odstránili suché a mokré každodenné nečistoty v jednom kroku. Maximálna doba prevádzky batérie na jedno nabitie batérie je 20 minút, čo zodpovedá čistiacej ploche 70 metrov štvorcových. Po aktivácii zariadenia sa valec automaticky navlhčí vodou z nádrže na čistú vodu. To zaisťuje rovnomerné a efektívne čistenie tvrdých podláh. Čistí tiež až po okraj a ľahko zachytáva chĺpky vďaka integrovaným vlasovým filtrom. Integrovaná, hygienická nádrž na špinavú vodu tiež znamená, že sa zabráni kontaktu s nečistotami. Toto je možné odstrániť a vyčistiť priamo po použití zariadenia. Dodávaná 4 V Kärcher Battery Power batéria je kompatibilná so všetkými zariadeniami 4 V Kärcher Battery Power.

Vlastnosti a výhody
All-in-one: Odstráni všetky typy suchých aj mokrých každodenných nečistôt v jednom kroku
50 % úspora času: Technológia zachytávania hrubých nečistôt umožňuje stieranie bez predchádzajúceho vysávania. Optimálne odstraňovanie vlasov s integrovaným vlasovým filtrom. Optimalizované čistenie hrán vďaka exkluzívnemu dizajnu.
Stieranie s o 20% * väčšou efektivitou ako pri mopoch a oveľa pohodlnejšie
2-nádržový systém: trvalé navlhčenie valcov z nádrže na čistú vodu, zatiaľ čo nečistoty sa zhromažďujú v nádrži na špinavú vodu. Bez námahy: Žiadne ťahanie vedra, žiadne žmýkanie handry na podlahy, žiadne drhnutie nepoddajných nečistôt. Valec možno prať v práčke na 60 °C.
Automatické zapínanie a vypínanie
Pohodlné zapínanie a vypínanie. Intuitívne a rýchlo. Nie je potrebné zohýbanie.
Napájanie akumulátora 4 V Kärcher
  • Dlhotrvajúci a výkonný vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľný akumulátor je možné použiť vo všetkých ostatných 4 V zariadeniach Kärcher Battery Power
Parkovacia poloha
  • Stroj je možné pri krátkych prestávkach v práci pohodlne odstaviť v miestnosti.
Kompaktné rozmery a malá hmotnosť
  • Šikovný a jednoducho sa prepravuje
Jednoduché čistenie zariadenia
  • Jednoduché čistenie vlasových filtrov pomocou pribalenej čistiacej kefy.
  • Nádrž na odpadovú vodu vhodná aj do umývačky riadu sa môže vyprázdniť bez toho, aby ste prišli do styku s nečistotami.
Flexibilný dvojitý kĺb
  • Tyčou sa dá bez námahy hýbať do všetkých smerov.
  • Jednoduché manévrovanie.
  • Extrémna manévrovateľnosť uľahčuje pohyb pod nábytkom.
Extrémne tichý
  • Príjemná hlučnosť len 55 dB.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 4 V Systém batérií
Objem nádoby na čistú vodu (ml) 200
Objem nádoby na špinavú vodu (ml) 100
Pracovná šírka valcov (mm) 180
Doba schnutia čistenej podlahy (min) Približne 2
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 55
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) nominálny 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Kapacita (Ah) 2,5
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 70 (2,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 20 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie s nabíjačkou 80 % / 100 % (min) 130 / 150
Nabíjací prúd (A) 1
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 220 x 240 x 1200

* Podlahové čističe Kärcher dosahujú až o 20 % lepší čistiaci výkon v porovnaní s bežným mopom s krytom na utieranie v testovacej kategórii „Utieranie“. Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov účinnosti čistenia, zachytávania nečistôt a čistenia okrajov.

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: 4 V nabíjačka batérií (1 ks)
  • Univerzálny valec: 1 Kus(y)
  • Čistiace prostriedky: Univerzálny čistič podláh RM 536, 30 ml
  • Parkovacia stanica
  • Čistiaca kefa

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
Video

Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Priľnuté nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Jemné nečistoty
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Zobraziť produkty Battery
Čistič tvrdých podláh FC 2-4 Battery náhradný diel

