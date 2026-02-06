Čistič tvrdých podláh FC 2-4 Battery Set 2B Duo
Rýchle a efektívne čistenie: čistič podláh FC 2-4 odstraňuje suché aj mokré každodenné nečistoty v jednom kroku. Obsahuje dve vymeniteľné batérie a rýchlonabíjačku Duo.
Čistič podláh FC 2-4 zaujme samostatným dizajnom, nízkou hmotnosťou len 2,2 kilogramu a automatickým zapínaním a vypínaním. Ak to chcete urobiť, potiahnite rukoväť čistiaceho zariadenia dozadu, aby ste pohodlne spustili a odstránili suché a mokré každodenné nečistoty v jednom kroku. Maximálna doba prevádzky batérie na jedno nabitie batérie je 20 minút, čo zodpovedá čistiacej ploche 70 metrov štvorcových. Extra náhradná batéria vám umožní pracovať nepretržite. Po aktivácii zariadenia sa valec automaticky navlhčí vodou z nádrže na čistú vodu. To zaisťuje rovnomerné a efektívne čistenie tvrdých podláh. Čistí tiež až po okraj a ľahko zachytáva chĺpky vďaka integrovaným vlasovým filtrom. Integrovaná, hygienická nádrž na špinavú vodu tiež znamená, že sa zabráni kontaktu s nečistotami. Toto je možné odstrániť a vyčistiť priamo po použití zariadenia. Dodávaná 4 V Kärcher Battery Power batéria je kompatibilná so všetkými 4 V Kärcher Battery Power a možno ju nabíjať takmer okamžite pomocou rýchlonabíjačky Duo.
Vlastnosti a výhody
All-in-one: Odstráni všetky typy suchých aj mokrých každodenných nečistôt v jednom kroku50 % úspora času: Technológia zachytávania hrubých nečistôt umožňuje stieranie bez predchádzajúceho vysávania. Optimálne odstraňovanie vlasov s integrovaným vlasovým filtrom. Optimalizované čistenie hrán vďaka exkluzívnemu dizajnu.
Stieranie s o 20% * väčšou efektivitou ako pri mopoch a oveľa pohodlnejšie2-nádržový systém: trvalé navlhčenie valcov z nádrže na čistú vodu, zatiaľ čo nečistoty sa zhromažďujú v nádrži na špinavú vodu. Bez námahy: Žiadne ťahanie vedra, žiadne žmýkanie handry na podlahy, žiadne drhnutie nepoddajných nečistôt. Valec možno prať v práčke na 60 °C.
Automatické zapínanie a vypínaniePohodlné zapínanie a vypínanie. Intuitívne a rýchlo. Nie je potrebné zohýbanie.
Napájanie akumulátora 4 V Kärcher
- Dlhotrvajúci a výkonný vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľný akumulátor je možné použiť vo všetkých ostatných 4 V zariadeniach Kärcher Battery Power
Parkovacia poloha
- Stroj je možné pri krátkych prestávkach v práci pohodlne odstaviť v miestnosti.
Kompaktné rozmery a malá hmotnosť
- Šikovný a jednoducho sa prepravuje
Jednoduché čistenie zariadenia
- Jednoduché čistenie vlasových filtrov pomocou pribalenej čistiacej kefy.
- Nádrž na odpadovú vodu vhodná aj do umývačky riadu sa môže vyprázdniť bez toho, aby ste prišli do styku s nečistotami.
Flexibilný dvojitý kĺb
- Tyčou sa dá bez námahy hýbať do všetkých smerov.
- Jednoduché manévrovanie.
- Extrémna manévrovateľnosť uľahčuje pohyb pod nábytkom.
Extrémne tichý
- Príjemná hlučnosť len 55 dB.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|4 V Systém batérií
|Objem nádoby na čistú vodu (ml)
|200
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|100
|Pracovná šírka valcov (mm)
|180
|Doba schnutia čistenej podlahy (min)
|Približne 2
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|55
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|nominálny 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 70 (2,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 20 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|50 / 70
|Nabíjací prúd (A)
|2 x 2,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|220 x 240 x 1200
* Podlahové čističe Kärcher dosahujú až o 20 % lepší čistiaci výkon v porovnaní s bežným mopom s krytom na utieranie v testovacej kategórii „Utieranie“. Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov účinnosti čistenia, zachytávania nečistôt a čistenia okrajov.
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 2,5 Ah (2 ks)
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 4 V (1 ks)
- Univerzálny valec: 1 Kus(y)
- Čistiace prostriedky: Univerzálny čistič podláh RM 536, 30 ml
- Parkovacia stanica
- Čistiaca kefa
Výbava
- Systém s 2 nádržami
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Priľnuté nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
