Čistič tvrdých podláh FC 4-4 Battery Set 4B Duo

Precízne čistenie: FC 4-4 odstraňuje suché a mokré každodenné nečistoty presne a rýchlo pomocou dvoch režimov čistenia. Obsahuje štyri vymeniteľné batérie a rýchlonabíjačku Duo.

S čističom podláh FC 4-4 už nemusíte pred mopovaním vysávať a môžete odstrániť suché a mokré každodenné nečistoty v jednom kroku. S dobou prevádzky až 30 minút na jedno nabitie batérie je možné bez námahy vyčistiť plochy s rozlohou až 90 metrov štvorcových. Dodaná rýchlonabíjačka Duo dokáže nabiť dve batérie len za 70 minút. Pridaním dvoch náhradných batérií môžete počas nabíjania pokračovať v čistení. Vizuálny signál upozorní používateľa hneď, ako je potrebné doplniť nádrž na čistú vodu a vyprázdniť nádrž na špinavú vodu. Po aktivácii zariadenia sa oba valce automaticky navlhčia vodou z nádrže na čistú vodu. Objem vody je možné nastaviť tak, aby vyhovoval podlahovej krytine pomocou dvoch režimov čistenia. FC 4-4 čistí aj ťažko dostupné miesta a ľahko zachytáva chĺpky. Priamy kontakt s nečistotami je zabránený vďaka integrovanej a hygienickej nádrži na špinavú vodu, ktorú je možné po dokončení čistenia odstrániť a umyť. Vymeniteľné batérie 4 V Kärcher Power znamenajú ešte väčšiu flexibilitu a sú kompatibilné so všetkými 4 V Kärcher Battery Power.

Vlastnosti a výhody
All-in-one: Odstráni všetky typy suchých aj mokrých každodenných nečistôt v jednom kroku
50 % úspora času: Technológia zachytávania hrubých nečistôt umožňuje stieranie bez predchádzajúceho vysávania. Optimálne odstraňovanie vlasov s integrovaným vlasovým filtrom. Čistí až po okraj.
Stieranie s o 20% * väčšou efektivitou ako pri mopoch a oveľa pohodlnejšie
Systém s 2 nádržami: Trvalé navlhčenie valcov z nádrže na čistú vodu, zatiaľ čo nečistoty sa zhromažďujú v nádrži na odpadovú vodu. Bez námahy: Žiadne ťahanie vedra, žiadne žmýkanie handry na podlahy, žiadne drhnutie nepoddajných nečistôt. Valce sa dajú prať v práčke pri 60° C.
Dva rôzne režimy čistenia
Otáčanie valcov a množstvo vody sú nastaviteľné podľa typu nečistôt a podlahy. Vhodné pre všetky tvrdé podlahy - vrátane parkiet, laminátov, kamenných a keramických dlaždíc, PVC a vinylu. Nízka zvyšková vlhkosť znamená, že po podlahách sa dá opäť chodiť približne po 2 minútach.
Napájanie akumulátora 4 V Kärcher
  • Dlhotrvajúci a výkonný vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľný akumulátor je možné použiť vo všetkých ostatných 4 V zariadeniach Kärcher Battery Power
Samostatne stojaci a ľahko ovládateľný
  • Praktické pri prerušení práce: Zariadenie stojí samostatne.
  • Jednoduché čistenie aj pod nábytkom vďaka flexibilnej rukoväti a nízkej hmotnosti
Inteligentné monitorovanie hladiny v nádrži
  • Vizuálny signál, keď je nádrž na čistú vodu prázdna a nádrž na špinavú vodu je plná.
  • Vyvážený pomer: nádrž na znečistenú vodu je plná, keď je nádrž na čistú vodu prázdna.
Jednoduché čistenie zariadenia
  • Funkcia čistenia zariadenia a valca.
  • Jednoduché čistenie vlasových filtrov pomocou pribalenej čistiacej kefy.
  • Nádrž na odpadovú vodu vhodná aj do umývačky riadu sa môže vyprázdniť bez toho, aby ste prišli do styku s nečistotami.
Odnímateľná rukoväť a parkovacia stanica s úložným priestorom na kolieskach
  • Priestorovo úsporný úložný priestor vďaka nastaviteľnej výške úložného priestoru, ktorú možno zmenšiť približne o 30 cm
  • Valčeky možno úhľadne uložiť priamo na odstavnej stanici.
Extrémne tichý
  • Príjemná hlučnosť len 57 dB.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 4 V Systém batérií
Objem nádoby na čistú vodu (ml) 400
Objem nádoby na špinavú vodu (ml) 200
Pracovná šírka valcov (mm) 300
Doba schnutia čistenej podlahy (min) Približne 2
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 57
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) nominálny 7,2 - 7,4 - max. 8,4
Kapacita (Ah) 2,5
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 2
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 90 (2,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 30 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 50 / 70
Nabíjací prúd (A) 2 x 2,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 225 x 310 x 1200

* Podlahové čističe Kärcher dosahujú až o 20 % lepší čistiaci výkon v porovnaní s bežným mopom s krytom na utieranie v testovacej kategórii „Utieranie“. Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov účinnosti čistenia, zachytávania nečistôt a čistenia okrajov.

Balenie obsahuje

  • Variant: Batérie a nabíjačka sú súčasťou balenia
  • Batéria: 2.5 Ah batéria Napájanie batérie (4 ks)
  • Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 4 V (1 ks)
  • Univerzálny valec: 2 Kus(y)
  • Čistiace prostriedky: Univerzálny čistič podláh RM 536, 30 ml
  • Čistiaca kefa

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
  • Otáčanie valca a množstvo vody je nastaviteľné
  • Čistiaca a parkovacia stanica s odkladaním valcov
  • Samočistiaci režim
Video

Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Priľnuté nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Jemné nečistoty
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Zobraziť produkty Battery
