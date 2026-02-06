Čistič tvrdých podláh FC 4-4 Battery Set 4B Duo
Precízne čistenie: FC 4-4 odstraňuje suché a mokré každodenné nečistoty presne a rýchlo pomocou dvoch režimov čistenia. Obsahuje štyri vymeniteľné batérie a rýchlonabíjačku Duo.
S čističom podláh FC 4-4 už nemusíte pred mopovaním vysávať a môžete odstrániť suché a mokré každodenné nečistoty v jednom kroku. S dobou prevádzky až 30 minút na jedno nabitie batérie je možné bez námahy vyčistiť plochy s rozlohou až 90 metrov štvorcových. Dodaná rýchlonabíjačka Duo dokáže nabiť dve batérie len za 70 minút. Pridaním dvoch náhradných batérií môžete počas nabíjania pokračovať v čistení. Vizuálny signál upozorní používateľa hneď, ako je potrebné doplniť nádrž na čistú vodu a vyprázdniť nádrž na špinavú vodu. Po aktivácii zariadenia sa oba valce automaticky navlhčia vodou z nádrže na čistú vodu. Objem vody je možné nastaviť tak, aby vyhovoval podlahovej krytine pomocou dvoch režimov čistenia. FC 4-4 čistí aj ťažko dostupné miesta a ľahko zachytáva chĺpky. Priamy kontakt s nečistotami je zabránený vďaka integrovanej a hygienickej nádrži na špinavú vodu, ktorú je možné po dokončení čistenia odstrániť a umyť. Vymeniteľné batérie 4 V Kärcher Power znamenajú ešte väčšiu flexibilitu a sú kompatibilné so všetkými 4 V Kärcher Battery Power.
Vlastnosti a výhody
All-in-one: Odstráni všetky typy suchých aj mokrých každodenných nečistôt v jednom kroku50 % úspora času: Technológia zachytávania hrubých nečistôt umožňuje stieranie bez predchádzajúceho vysávania. Optimálne odstraňovanie vlasov s integrovaným vlasovým filtrom. Čistí až po okraj.
Stieranie s o 20% * väčšou efektivitou ako pri mopoch a oveľa pohodlnejšieSystém s 2 nádržami: Trvalé navlhčenie valcov z nádrže na čistú vodu, zatiaľ čo nečistoty sa zhromažďujú v nádrži na odpadovú vodu. Bez námahy: Žiadne ťahanie vedra, žiadne žmýkanie handry na podlahy, žiadne drhnutie nepoddajných nečistôt. Valce sa dajú prať v práčke pri 60° C.
Dva rôzne režimy čisteniaOtáčanie valcov a množstvo vody sú nastaviteľné podľa typu nečistôt a podlahy. Vhodné pre všetky tvrdé podlahy - vrátane parkiet, laminátov, kamenných a keramických dlaždíc, PVC a vinylu. Nízka zvyšková vlhkosť znamená, že po podlahách sa dá opäť chodiť približne po 2 minútach.
Napájanie akumulátora 4 V Kärcher
- Dlhotrvajúci a výkonný vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľný akumulátor je možné použiť vo všetkých ostatných 4 V zariadeniach Kärcher Battery Power
Samostatne stojaci a ľahko ovládateľný
- Praktické pri prerušení práce: Zariadenie stojí samostatne.
- Jednoduché čistenie aj pod nábytkom vďaka flexibilnej rukoväti a nízkej hmotnosti
Inteligentné monitorovanie hladiny v nádrži
- Vizuálny signál, keď je nádrž na čistú vodu prázdna a nádrž na špinavú vodu je plná.
- Vyvážený pomer: nádrž na znečistenú vodu je plná, keď je nádrž na čistú vodu prázdna.
Jednoduché čistenie zariadenia
- Funkcia čistenia zariadenia a valca.
- Jednoduché čistenie vlasových filtrov pomocou pribalenej čistiacej kefy.
- Nádrž na odpadovú vodu vhodná aj do umývačky riadu sa môže vyprázdniť bez toho, aby ste prišli do styku s nečistotami.
Odnímateľná rukoväť a parkovacia stanica s úložným priestorom na kolieskach
- Priestorovo úsporný úložný priestor vďaka nastaviteľnej výške úložného priestoru, ktorú možno zmenšiť približne o 30 cm
- Valčeky možno úhľadne uložiť priamo na odstavnej stanici.
Extrémne tichý
- Príjemná hlučnosť len 57 dB.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|4 V Systém batérií
|Objem nádoby na čistú vodu (ml)
|400
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|200
|Pracovná šírka valcov (mm)
|300
|Doba schnutia čistenej podlahy (min)
|Približne 2
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|57
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|nominálny 7,2 - 7,4 - max. 8,4
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|2
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 90 (2,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 30 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|50 / 70
|Nabíjací prúd (A)
|2 x 2,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|225 x 310 x 1200
* Podlahové čističe Kärcher dosahujú až o 20 % lepší čistiaci výkon v porovnaní s bežným mopom s krytom na utieranie v testovacej kategórii „Utieranie“. Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov účinnosti čistenia, zachytávania nečistôt a čistenia okrajov.
Balenie obsahuje
- Variant: Batérie a nabíjačka sú súčasťou balenia
- Batéria: 2.5 Ah batéria Napájanie batérie (4 ks)
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 4 V (1 ks)
- Univerzálny valec: 2 Kus(y)
- Čistiace prostriedky: Univerzálny čistič podláh RM 536, 30 ml
- Čistiaca kefa
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Otáčanie valca a množstvo vody je nastaviteľné
- Čistiaca a parkovacia stanica s odkladaním valcov
- Samočistiaci režim
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Priľnuté nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
