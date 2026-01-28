Čistič tvrdých podláh FC 7 Cordless
Akumulátorový podlahový čistič FC 7 odstráni všetky druhy suchých a mokrých každodenných nečistôt v jednom kroku. Už nikdy nebudete musieť najprv vysávať pred umývaním tvrdej podlahy.
Akumulátorový čistič tvrdých podláh FC 7 odstraňuje suché aj mokré každodenné nečistoty v jednom kroku. Pred utieraním už nie je potrebné vysávať, čo šetrí polovicu času **. Jeho štvorvalcová technológia s protibežným otáčaním umožňuje rýchle a efektívne čistenie s odstraňovaním každodenných nečistôt a hladké kĺzanie po podlahe. Vlasy sa zachytávajú bez problémov vďaka vlasovému filtru. Podlahy sú až o 20% čistejšie ako pri bežných mopoch *, a samozrejme až po okraj. Ťažkosti s ťahaním vedra sú minulosťou, pretože podlahový čistič má nádrž na čistú vodu aj nádrž na odpadovú vodu. Taktiež už nedochádza k priamemu kontaktu s nečistotami, pretože valce sú neustále vlhčené čistou vodou a znečistená voda končí priamo v nádrži na odpadovú vodu. Objem čistej vody a rýchlosť otáčania valcov sa dajú nastaviť v dvoch režimoch čistenia. K dispozícii je tiež funkcia BOOST na nepoddajné nečistoty. Výdrž batérie je 45 minút, čo je dosť na vyčistenie plochy s rozlohou približne 135 m². Zariadenie je vhodné pre všetky tvrdé podlahy (dlažba, parkety, laminát, PVC, vinyl). Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití čistiacich prostriedkov na konkrétny materiál podlahy z našej ponuky.
Vlastnosti a výhody
Stieranie s o 20% * väčšou efektivitou ako pri mopoch a oveľa pohodlnejšie
- Bez námahy: Žiadne ťahanie vedra, žiadne žmýkanie handry na podlahy, žiadne drhnutie nepoddajných nečistôt.
Extrémne tichý
- Hlasitosť iba 59 dB.
Dva rôzne režimy čistenia plus funkcia Boost
- Otáčky valca a množstvo vody je možné nastaviť v závislosti od typu nečistoty a podlahy, dodatočná funkcia Boost pre nepoddajné nečistoty.
- Vhodný na všetky tvrdé podlahy - vrátane parkiet, laminátu, kameňa a keramických obkladov, PVC a vinyl.
- Vďaka nízkej zvyškovej vlhkosti sú podlahy už po cca 2 minútach pochôdzne.
Doba chodu cca. 45 minút vďaka výkonnej lítium-iónovej batérii
- Maximálna voľnosť pohybu pri čistení vďaka nezávislosti od elektrických zásuviek – batériové prevedenie
- 3-stupňový LED displej ako intuitívny ukazovateľ stavu nabitia batérie.
Inteligentné monitorovanie hladiny v nádrži
- Vizuálny a zvukový signál pre prázdnu nádrž na čistú vodu a plnú nádrž na znečistenú vodu.
- Ochrana proti pretečeniu: Automatické vypnutie, ak nie je vyprázdnená nádrž na znečistenú vodu.
Parkovacia a čistiaca stanica
- Vyššia poloha zariadenia v parkovacej stanici na jednoduché vybratie a vysušenie valcov.
- Praktické skladovanie príslušenstva v čistiacej stanici.
Špecifikácie
Technické údaje
|Plošný výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 175
|Objem nádrže na čistú vodu (ml)
|400
|Objem nádrže na špinavú vodu (ml)
|200
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Pracovná šírka valcov (mm)
|300
|Doba schnutia čistenej podlahy (min)
|Približne 2
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|59
|Napätie batérie (V)
|25
|Kapacita batérie (Ah)
|2,85
|Výdrž batérie (min)
|Približne 45
|Čas nabíjania batérie (h)
|4
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Podlahové čističe Kärcher dosahujú až o 20 % lepší čistiaci výkon v porovnaní s bežným mopom s krytom na utieranie v testovacej kategórii „Utieranie“. Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov účinnosti čistenia, zachytávania nečistôt a čistenia okrajov. /
** Podlahové čističe Kärcher dokážu skrátiť čas čistenia na polovicu, pretože bežné nečistoty v domácnosti odstránite z tvrdých podláh jediným krokom, čím sa odstráni potreba vysávania pred utieraním.
Balenie obsahuje
- Univerzálny valec: 4 Kus(y)
- Čistiace prostriedky: Univerzálny čistič podláh RM 536, 30 ml
- Čistiaca a parkovacia stanica
- Nabíjačka
- Čistiaca kefa
Výbava
- Otáčanie valca a množstvo vody je nastaviteľné
- Systém s 2 nádržami
- Samočistiaci režim
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Priľnuté nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
