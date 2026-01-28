Čistič tvrdých podláh FC 7 Cordless

Akumulátorový podlahový čistič FC 7 odstráni všetky druhy suchých a mokrých každodenných nečistôt v jednom kroku. Už nikdy nebudete musieť najprv vysávať pred umývaním tvrdej podlahy.

Akumulátorový čistič tvrdých podláh FC 7 odstraňuje suché aj mokré každodenné nečistoty v jednom kroku. Pred utieraním už nie je potrebné vysávať, čo šetrí polovicu času **. Jeho štvorvalcová technológia s protibežným otáčaním umožňuje rýchle a efektívne čistenie s odstraňovaním každodenných nečistôt a hladké kĺzanie po podlahe. Vlasy sa zachytávajú bez problémov vďaka vlasovému filtru. Podlahy sú až o 20% čistejšie ako pri bežných mopoch *, a samozrejme až po okraj. Ťažkosti s ťahaním vedra sú minulosťou, pretože podlahový čistič má nádrž na čistú vodu aj nádrž na odpadovú vodu. Taktiež už nedochádza k priamemu kontaktu s nečistotami, pretože valce sú neustále vlhčené čistou vodou a znečistená voda končí priamo v nádrži na odpadovú vodu. Objem čistej vody a rýchlosť otáčania valcov sa dajú nastaviť v dvoch režimoch čistenia. K dispozícii je tiež funkcia BOOST na nepoddajné nečistoty. Výdrž batérie je 45 minút, čo je dosť na vyčistenie plochy s rozlohou približne 135 m². Zariadenie je vhodné pre všetky tvrdé podlahy (dlažba, parkety, laminát, PVC, vinyl). Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití čistiacich prostriedkov na konkrétny materiál podlahy z našej ponuky.

Vlastnosti a výhody
Stieranie s o 20% * väčšou efektivitou ako pri mopoch a oveľa pohodlnejšie
  • Bez námahy: Žiadne ťahanie vedra, žiadne žmýkanie handry na podlahy, žiadne drhnutie nepoddajných nečistôt.
Extrémne tichý
  • Hlasitosť iba 59 dB.
Dva rôzne režimy čistenia plus funkcia Boost
  • Otáčky valca a množstvo vody je možné nastaviť v závislosti od typu nečistoty a podlahy, dodatočná funkcia Boost pre nepoddajné nečistoty.
  • Vhodný na všetky tvrdé podlahy - vrátane parkiet, laminátu, kameňa a keramických obkladov, PVC a vinyl.
  • Vďaka nízkej zvyškovej vlhkosti sú podlahy už po cca 2 minútach pochôdzne.
Doba chodu cca. 45 minút vďaka výkonnej lítium-iónovej batérii
  • Maximálna voľnosť pohybu pri čistení vďaka nezávislosti od elektrických zásuviek – batériové prevedenie
  • 3-stupňový LED displej ako intuitívny ukazovateľ stavu nabitia batérie.
Inteligentné monitorovanie hladiny v nádrži
  • Vizuálny a zvukový signál pre prázdnu nádrž na čistú vodu a plnú nádrž na znečistenú vodu.
  • Ochrana proti pretečeniu: Automatické vypnutie, ak nie je vyprázdnená nádrž na znečistenú vodu.
Parkovacia a čistiaca stanica
  • Vyššia poloha zariadenia v parkovacej stanici na jednoduché vybratie a vysušenie valcov.
  • Praktické skladovanie príslušenstva v čistiacej stanici.
Špecifikácie

Technické údaje

Plošný výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 175
Objem nádrže na čistú vodu (ml) 400
Objem nádrže na špinavú vodu (ml) 200
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Pracovná šírka valcov (mm) 300
Doba schnutia čistenej podlahy (min) Približne 2
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 59
Napätie batérie (V) 25
Kapacita batérie (Ah) 2,85
Výdrž batérie (min) Približne 45
Čas nabíjania batérie (h) 4
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8
Rozmery (d x š x v) (mm) 310 x 230 x 1210

* Podlahové čističe Kärcher dosahujú až o 20 % lepší čistiaci výkon v porovnaní s bežným mopom s krytom na utieranie v testovacej kategórii „Utieranie“. Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov účinnosti čistenia, zachytávania nečistôt a čistenia okrajov. /
** Podlahové čističe Kärcher dokážu skrátiť čas čistenia na polovicu, pretože bežné nečistoty v domácnosti odstránite z tvrdých podláh jediným krokom, čím sa odstráni potreba vysávania pred utieraním.

Balenie obsahuje

  • Univerzálny valec: 4 Kus(y)
  • Čistiace prostriedky: Univerzálny čistič podláh RM 536, 30 ml
  • Čistiaca a parkovacia stanica
  • Nabíjačka
  • Čistiaca kefa

Výbava

  • Otáčanie valca a množstvo vody je nastaviteľné
  • Systém s 2 nádržami
  • Samočistiaci režim
Čistič tvrdých podláh Čistič tvrdých podláh FC 7 Cordless
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Priľnuté nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Jemné nečistoty
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
