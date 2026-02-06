Čistič tvrdých podláh FC 7 Cordless Plus

Vyčistené podlahy bez nutnosti predchádzajúceho vysávania: Čistič podláh FC 7 Cordless Plus s LED diódami odstráni všetky druhy každodenných suchých a mokrých nečistôt v jednom kroku.

Pred ďalším utieraním nikdy nevysávajte! Vďaka technológii 4 valcov s protichodným otáčaním náš čistič podláh FC 7 Cordless Plus rýchlo a bez námahy odstráni každodenné mokré a suché nečistoty zo všetkých tvrdých podláh – a vďaka prepínateľnej funkcii boost ho možno použiť aj na veľmi odolné nečistoty až po okraj. Vďaka vlasovému filtru dokáže dokonca zachytiť vlasy. Výsledkom je úspora času až o 50 %** v porovnaní s bežnými metódami čistenia a približne o 20 % lepšie výsledky čistenia v porovnaní s bežným mopom*. S výdržou 45 minút dokáže výkonná batéria vyčistiť až 175 m² odolných tvrdých podláh a štrbín. V tmavých rohoch, zákutiach LED diódy osvetľujú oblasť tak dobre, že po nej nezostali žiadne nečistoty. Objem vody a rýchlosť otáčania automaticky zvlhčených valcov je možné nastaviť v dvoch stupňoch čistenia podľa typu podlahy a vďaka samostatnej nádrži na čistú a špinavú vodu nie je potrebné vláčiť vedrá.

Vlastnosti a výhody
2 v 1: odstraňuje každodenné nečistoty v jednom kroku
  • 50-percentná úspora času**: Technológia Duo!Move s dvoma protibežnými pármi valcoov umožňuje dôkladné utieranie bez zdĺhavého predchádzajúceho vysávania.
  • Optimálne odstraňovanie vlasov s integrovaným vlasovým filtrom.
  • Čistí až po okraj.
Stieranie s o 20% * väčšou efektivitou ako pri mopoch a oveľa pohodlnejšie
  • Systém s 2 nádržami s technológiou Hygienic!Spin+: permanentné zmáčanie valcov z nádrže na čistú vodu, zatiaľ čo nečistoty sa zhromažďujú v nádrži na špinavú vodu. Pre elimináciu baktérií až do 99,9 %***.
  • Bez námahy: Žiadne ťahanie vedra, žiadne žmýkanie handry na podlahy, žiadne drhnutie nepoddajných nečistôt.
Možno nakloniť o 180°, ľahko sa s ním manipuluje a je samostatne stojaci
  • Jednoduché čistenie okolo predmetov a pod nábytkom vďaka flexibilnému otočnému kĺbu a dizajnu Pass!Under s otočením o 180°.
  • Dva protibežné páry valcov Duo!Move zaisťujú jemné a bezproblémové kĺzanie po podlahe.
  • Praktické pri prerušení práce: Zariadenie stojí samostatne.
Extrémne tichý
  • Hlasitosť iba 59 dB.
Dva rôzne režimy čistenia plus funkcia Boost
  • Otáčky valca a množstvo vody je možné nastaviť v závislosti od typu nečistoty a podlahy, dodatočná funkcia Boost pre nepoddajné nečistoty.
  • Vhodný na všetky tvrdé podlahy - vrátane parkiet, laminátu, kameňa a keramických obkladov, PVC a vinyl.
  • Vďaka nízkej zvyškovej vlhkosti sú podlahy už po cca 2 minútach pochôdzne.
Doba chodu cca. 45 minút vďaka výkonnej lítium-iónovej batérii
  • Maximálna voľnosť pohybu pri čistení vďaka nezávislosti od elektrických zásuviek – batériové prevedenie
  • 3-stupňový LED displej ako intuitívny ukazovateľ stavu nabitia batérie.
Jednoduché čistenie zariadenia
  • Samočistiaci režim System!Clean pre rýchle čistenie hadíc a valčekov so 400 otáčkami valcov za minútu.
  • Jednoduché čistenie vlasových filtrov pomocou pribalenej čistiacej kefy.
  • Nádrž na odpadovú vodu vhodná aj do umývačky riadu sa môže vyprázdniť bez toho, aby ste prišli do styku s nečistotami.
Inteligentné monitorovanie hladiny v nádrži
  • Vizuálny a zvukový signál pre prázdnu nádrž na čistú vodu a plnú nádrž na znečistenú vodu.
  • Ochrana proti pretečeniu: Automatické vypnutie, ak nie je vyprázdnená nádrž na znečistenú vodu.
Podlahová hlava s integrovanými LED diódami
  • Na osvetlenie priestorov pod nábytkom alebo v tmavých výklenkoch a rohoch.
Špecifikácie

Technické údaje

Plošný výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 175
Objem nádrže na čistú vodu (ml) 400
Objem nádrže na špinavú vodu (ml) 200
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Pracovná šírka valcov (mm) 300
Doba schnutia čistenej podlahy (min) Približne 2
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 59
Napätie batérie (V) 25
Kapacita batérie (Ah) 2,85
Výdrž batérie (min) Približne 45
Čas nabíjania batérie (h) 4
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 310 x 230 x 1210

* Podlahové čističe Kärcher dosahujú až o 20 % lepší čistiaci výkon v porovnaní s bežným mopom s krytom na utieranie v testovacej kategórii „Utieranie“. Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov účinnosti čistenia, zachytávania nečistôt a čistenia okrajov. /
** Podlahové čističe Kärcher dokážu skrátiť čas čistenia na polovicu, pretože bežné nečistoty v domácnosti odstránite z tvrdých podláh jediným krokom, čím sa odstráni potreba vysávania pred utieraním. /
*** Pri čistení povrchov sa zničí až 99,9 % všetkých bežných baktérií v domácnosti, ktoré sa nachádzajú na hladkých tvrdých povrchoch (testovací zárodok: Enterococcus hirae). Podľa 4-polového testu (na základe normy DIN EN 16615:2015-06).

Balenie obsahuje

  • Univerzálny valec: 4 Kus(y)
  • Čistiace prostriedky: Univerzálny čistič podláh RM 536, 30 ml
  • Čistiaca a parkovacia stanica
  • Nabíjačka
  • Čistiaca kefa

Výbava

  • Otáčanie valca a množstvo vody je nastaviteľné
  • Systém s 2 nádržami
  • Podlahová hlava s integrovanými LED diódami
  • Samočistiaci režim
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Priľnuté nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Jemné nečistoty
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič tvrdých podláh FC 7 Cordless Plus náhradný diel

