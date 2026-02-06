Čistič tvrdých podláh FC 7 Cordless Stone
Čerstvo vyčistené podlahy bez nutnosti predchádzajúceho vysávania: čistič podláh FC 7 Cordless Stone odstráni všetky druhy každodenných suchých a mokrých nečistôt v jednom kroku.
Už žiadne vysávanie pred utieraním! Vďaka 4-valcovej technológii s protichodným otáčaním náš akumulátorový čistič podláh FC 7 rýchlo a bez námahy odstráni každodenné mokré a suché nečistoty zo všetkých tvrdých podláh – a vďaka prepínateľnej funkcii boost ho možno použiť aj na veľmi odolné nečistoty až po okraj. Vďaka vlasovému filtru dokáže dokonca zachytiť vlasy. Výsledkom je úspora času až o 50 %** v porovnaní s bežnými metódami čistenia a približne o 20 % lepšie výsledky čistenia v porovnaní s bežným mopom*. S výdržou 45 minút dokáže výkonná batéria vyčistiť až 175 m² odolných tvrdých podláh a štrbín. Objem vody a rýchlosť otáčania automaticky navlhčených valcov je možné nastaviť na dve úrovne čistenia, aby vyhovovali typu podlahy, a vďaka samostatným nádržiam na čistú a špinavú vodu nie je potrebné vláčiť vedrá.
Vlastnosti a výhody
2 v 1: odstraňuje každodenné nečistoty v jednom kroku
- 50-percentná úspora času**: Technológia Duo!Move s dvoma protibežnými pármi valcoov umožňuje dôkladné utieranie bez zdĺhavého predchádzajúceho vysávania.
- Optimálne odstraňovanie vlasov s integrovaným vlasovým filtrom.
- Čistí až po okraj.
Stieranie s o 20% * väčšou efektivitou ako pri mopoch a oveľa pohodlnejšie
- Systém s 2 nádržami s technológiou Hygienic!Spin+: permanentné zmáčanie valcov z nádrže na čistú vodu, zatiaľ čo nečistoty sa zhromažďujú v nádrži na špinavú vodu. Pre elimináciu baktérií až do 99,9 %***.
- Bez námahy: Žiadne ťahanie vedra, žiadne žmýkanie handry na podlahy, žiadne drhnutie nepoddajných nečistôt.
Možno nakloniť o 180°, ľahko sa s ním manipuluje a je samostatne stojaci
- Jednoduché čistenie okolo predmetov a pod nábytkom vďaka flexibilnému otočnému kĺbu a dizajnu Pass!Under s otočením o 180°.
- Dva protibežné páry valcov Duo!Move zaisťujú jemné a bezproblémové kĺzanie po podlahe.
- Praktické pri prerušení práce: Zariadenie stojí samostatne.
Extrémne tichý
- Hlasitosť iba 59 dB.
Dva rôzne režimy čistenia plus funkcia Boost
- Otáčky valca a množstvo vody je možné nastaviť v závislosti od typu nečistoty a podlahy, dodatočná funkcia Boost pre nepoddajné nečistoty.
- Vhodný na všetky tvrdé podlahy - vrátane parkiet, laminátu, kameňa a keramických obkladov, PVC a vinyl.
- Vďaka nízkej zvyškovej vlhkosti sú podlahy už po cca 2 minútach pochôdzne.
Doba chodu cca. 45 minút vďaka výkonnej lítium-iónovej batérii
- Maximálna voľnosť pohybu pri čistení vďaka nezávislosti od elektrických zásuviek – batériové prevedenie
- 3-stupňový LED displej ako intuitívny ukazovateľ stavu nabitia batérie.
Jednoduché čistenie zariadenia s funkciou System!Clean
- Samočistiaci režim System!Clean pre rýchle čistenie hadíc a valčekov so 400 otáčkami valcov za minútu.
- Jednoduché čistenie vlasových filtrov pomocou pribalenej čistiacej kefy.
- Nádrž na odpadovú vodu vhodná aj do umývačky riadu sa môže vyprázdniť bez toho, aby ste prišli do styku s nečistotami.
Inteligentné monitorovanie hladiny v nádrži
- Vizuálny a zvukový signál pre prázdnu nádrž na čistú vodu a plnú nádrž na znečistenú vodu.
- Ochrana proti pretečeniu: Automatické vypnutie, ak nie je vyprázdnená nádrž na znečistenú vodu.
Parkovacia a čistiaca stanica
- Vyššia poloha zariadenia v parkovacej stanici na jednoduché vybratie a vysušenie valcov.
- Praktické skladovanie príslušenstva v čistiacej stanici.
Špecifikácie
Technické údaje
|Plošný výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 175
|Objem nádrže na čistú vodu (ml)
|400
|Objem nádrže na špinavú vodu (ml)
|200
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Pracovná šírka valcov (mm)
|300
|Doba schnutia čistenej podlahy (min)
|Približne 2
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|59
|Napätie batérie (V)
|25
|Kapacita batérie (Ah)
|2,85
|Výdrž batérie (min)
|Približne 45
|Čas nabíjania batérie (h)
|4
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Podlahové čističe Kärcher dosahujú až o 20 % lepší čistiaci výkon v porovnaní s bežným mopom s krytom na utieranie v testovacej kategórii „Utieranie“. Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov účinnosti čistenia, zachytávania nečistôt a čistenia okrajov. /
** Podlahové čističe Kärcher dokážu skrátiť čas čistenia na polovicu, pretože bežné nečistoty v domácnosti odstránite z tvrdých podláh jediným krokom, čím sa odstráni potreba vysávania pred utieraním. /
*** Pri čistení povrchov sa zničí až 99,9 % všetkých bežných baktérií v domácnosti, ktoré sa nachádzajú na hladkých tvrdých povrchoch (testovací zárodok: Enterococcus hirae). Podľa 4-polového testu (na základe normy DIN EN 16615:2015-06).
Balenie obsahuje
- Univerzálny valec: 4 Kus(y)
- Valec na kamenné podlahy: 4 Kus(y)
- Čistiace prostriedky: Univerzálny čistič podláh RM 536, 500 ml, Čistič kamenných podláh RM 537, 30 ml
- Čistiaca a parkovacia stanica
- Nabíjačka
- Čistiaca kefa
Výbava
- Otáčanie valca a množstvo vody je nastaviteľné
- Systém s 2 nádržami
- Samočistiaci režim
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Priľnuté nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
