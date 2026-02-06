Čistič tvrdých podláh FCV 2 Natural N 3v1
3 v 1 Xtra! Clean – vysávanie, mopovanie, sušenie: kompaktný FCV 2 s výdržou batérie až 25 minút, 2 režimy čistenia a prírodný čistiaci prostriedok – ideálny na tvrdé podlahy a koberce.
FCV 2 Natural N: čistota môže byť taká jednoduchá – a tiež ekologická vďaka prírodnému čistiacemu prostriedku na podlahy RM 538N! Čistič tvrdých podláh 3 v 1 s inovatívnou Xtra!Clean funkciou vysáva, mopuje a suší, uľahčuje čistenie tvrdých podláh, kobercov a dokonca aj čistenie rozliatych tekutín, čím ušetrí až 50 percent času*. Vyberte si z dvoch režimov čistenia – štandardný režim s distribúciou vody a režim sušenia – poradí si so všetkymi nečistotami, či už ide o prach, chlpy domácich zvierat alebo odolné škvrny. Dokonalá Hygienic!Spin technológia s rýchlosťou až 500 otáčok valca za minútu zaisťuje nielen dokonalé výsledky mopovania, ale tiež eliminuje až 99 percent baktérií** pre hygienickú čistotu. Batéria s výdržou až 25 minút prevádzky na nepretržité čistenie až 110 metrov štvorcových a integrovaná samočistiaca funkcia poskytujú maximálne pohodlie – pre jednoduché čistenie bez toho, aby ste si zašpinili ruky.
Vlastnosti a výhody
3 v 1 Xtra!Clean funkcia: mopovanie, vysávanie a sušenieSkráti čas čistenia na polovicu* a zaručuje dokonalú čistotu! Vďaka integrovanej funkcii odsávania, ktorá eliminuje potrebu predchádzajúceho vysávania. Dva režimy čistenia na pokrytie každého druhu nečistôt – ani tie najodolnejšie nečistoty a najväčšie rozliatie nie sú problémom. Prispôsobí sa rôznym podlahám pre efektívne a dôkladné čistenie až po okraj – dokonca aj na kobercoch a rohožkách v suchom režime.
Efektívna Hygienic!Spin technológiaJe dokázané, že odstraňuje 99 %** všetkých baktérií pre hygienický a čistý domov. Valec sa otáča rýchlosťou až 500 otáčok za minútu pre bezchybné výsledky mopovania. Šikovný dvojnádržový systém pre stály prísun čistej vody oddelene od špinavej vody.
Efektívny dvojstupňový filtračný systém Duo!PureViacstupňový filtračný systém spoľahlivo chráni motor pred vlhkosťou. Vynikajúca filtrácia s vysoko účinným plochým skladaným filtrom – účinne zachytáva aj tie najmenšie častice vo vzduchu. Suchý režim ideálny na použitie na kobercoch a rohožkách.
Efektívna Comfort!Cell Li-Ion batéria
- Pôsobivé výsledky čistenia vďaka vysokým rýchlostiam a optimálnemu saciemu výkonu a výkonu mopovania.
- Maximálna voľnosť pohybu s výdržou batérie až 25 minút – ideálne pre plochy do 110 m².
- Batériu je možné rýchlo vymeniť počas servisu pre dlhšiu životnosť produktu – šetrná k peňaženke aj životnému prostrediu.
Bezproblémové čistenie s LED displejom
- Dôležité informácie, ako napríklad zostávajúci čas prevádzky alebo režim čistenia, sú vždy zobrazené.
- Inteligentná indikácia hladiny v nádrži s ochranou proti pretečeniu a automatickým vypnutím, ak nie je nádrž na špinavú vodu vyprázdnená.
- Jednoduché vyprázdňovanie a plnenie nádrže – bez kontaktu s nečistotami.
Funkcia samočistenia System!Clean a Pure!Roll valec
- Účinná samočistiaca funkcia s rýchlosťou až 500 otáčok valca za minútu – pre rýchle a pohodlné čistenie bez kontaktu s nečistotami.
- Praktické uloženie zariadenia a príslušenstva aj počas nabíjania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Plošný výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|110
|Objem nádrže na čistú vodu (ml)
|800
|Objem nádrže na špinavú vodu (ml)
|425
|menovitý príkon (W)
|160
|Pohon
|Uhlíkový motor
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Pracovná šírka valcov (mm)
|240
|Doba schnutia čistenej podlahy (min)
|2
|Napätie batérie (V)
|21,6
|Výdrž batérie (min)
|max. 25
|Čas nabíjania batérie (min)
|160
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Vysávače Kärcher môžu skrátiť čas čistenia na polovicu, pretože bežné nečistoty z domácnosti sa dajú z podláh odstrániť v jednom kroku, čím sa odstráni potreba vysávať pred vytieraním. /
** Na základe testov nezávislého skúšobného laboratória.
Balenie obsahuje
- Univerzálny valec: 1 Kus(y)
- Čistiace prostriedky: Prírodný čistiaci prostriedok na podlahy RM 538N, 500 ml
- Nabíjacia, parkovacia a čistiaca stanica
- Čistiaca kefa
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y)
- Penový filter: 1 Kus(y)
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Systém dvojitého filtra
- Samočistiaci režim
- Štandardný režim
- Suchý režim
- Indikátor stavu naplnenia nádrže na špinavú vodu
- Prepravné kolesá
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Koberce s nízkym vlasom
- Priľnuté nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
- Kvapaliny
- Chlpy domácich zvierat
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič tvrdých podláh FCV 2 Natural N 3v1 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher