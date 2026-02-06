Čistič tvrdých podláh FCV 4

3 v 1 Xtra!Clean – vysávanie, mopovanie, sušenie: inteligentný FCV 4 s výdržou batérie 45 minút a Dynamic!Control snímačom nečistôt – dokonca aj na kobercoch.

Objavte FCV 4 – všestranný pomocník, ktorý spôsobí revolúciu v spôsobe čistenia podláh! Čistič tvrdých podláh 3 v 1 s inovatívnou Xtra!Clean funkciou vysáva, mopuje a suší, uľahčuje čistenie tvrdých podláh, kobercov a dokonca aj čistenie rozliatych tekutín, čím ušetrí až 50 percent času*. Vyberte si zo štyroch režimov čistenia – automatický režim s Dynamic!Control snímačom nečistôt, šikovný Stair!Assist režim, suchý režim a výkonný režim Advanced!Power*** – a poraďte si všetkými nečistotami, či už ide o prach, chlpy domácich zvierat alebo odolné škvrny. Dokonalá Hygienic!Spin technológia s rýchlosťou až 500 otáčok valca za minútu zaisťuje nielen dokonalé výsledky mopovania, ale tiež eliminuje až 99 percent baktérií** pre hygienickú čistotu. Výkonný BLDC motor a batéria s dlhou výdržou s až 45-minútovou prevádzkou pre nepretržité čistenie až 200 metrov štvorcových. Je tiež vybavený 3,2-palcovým Vision!Clean displejom, funkciou automatického spustenia/zastavenia a funkciou samočistenia, ako aj umývateľným Pure!Roll valec pre maximálne pohodlie – bez kontaktu s nečistotami.

Vlastnosti a výhody
Mop Čistič tvrdých podláh FCV 4: 3 v 1 Xtra!Clean funkcia: mopovanie, vysávanie a sušenie
3 v 1 Xtra!Clean funkcia: mopovanie, vysávanie a sušenie
Skráti čas čistenia na polovicu* a zaručuje dokonalú čistotu! Vďaka integrovanej funkcii odsávania, ktorá eliminuje potrebu predchádzajúceho vysávania. Štyri režimy čistenia na pokrytie každého druhu nečistôt – ani tie najodolnejšie nečistoty a najväčšie rozliate nečistoty nie sú problémom. Prispôsobí sa rôznym podlahám pre efektívne a dôkladné čistenie až po okraj – dokonca aj na kobercoch a rohožkách v suchom režime.
Mop Čistič tvrdých podláh FCV 4: Efektívna Hygienic!Spin technológia
Efektívna Hygienic!Spin technológia
Je dokázané, že odstraňuje 99 %** všetkých baktérií pre hygienický a čistý domov. Valec sa otáča rýchlosťou až 500 otáčok za minútu pre bezchybné výsledky mopovania. Šikovný dvojnádržový systém pre stály prísun čistej vody oddelene od špinavej vody.
Mop Čistič tvrdých podláh FCV 4: Inteligentné čistenie s Dynamic!Control technológiou a Vision!Clean
Inteligentné čistenie s Dynamic!Control technológiou a Vision!Clean
Inteligentný automatický režim s technológiou Dynamic!Control snímaču nečistôt automaticky prispôsobí sací výkon a objem vody stupňu znečistenia – pre maximálnu dobu chodu. Dôležité informácie, ako je zostávajúca doba chodu alebo režim čistenia, sú vždy viditeľné na veľkom 3,2-palcovom Vision!Clean displeji. Inteligentná indikácia hladiny v nádrži s ochranou proti pretečeniu a automatickým vypnutím, ak nie je nádrž na špinavú vodu vyprázdnená.
Stair!Assist režim čistenia a automatické spustenie/zastavenie
  • Prestávky v upratovaní nie sú žiadnym problémom vďaka funkcii automatického spustenia/zastavenia – kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Vyčistite schody a stiesnené priestory s ľahkosťou, z akejkoľvek polohy, dokonca aj pod uhlom 90°, vďaka Stair!Assist režimu s deaktivovanou funkciou automatického spustenia/zastavenia.
Mimoriadny výkonný Advanced!Power režim
  • Odstraňuje aj tie najodolnejšie zaschnuté nečistoty s dvojnásobným sacím výkonom a o 20 % väčšou distribúciou vody ako v automatickom režime.
  • Podlahy sú v krátkom čase suché, takže sa po nich dá ihneď chodiť.
Výkonný BLDC motor a efektívny Comfort!Cell battery
  • Najmodernejšia technológia bezuhlíkového motora pre dlhú životnosť, vysokú spoľahlivosť a pôsobivý sací výkon a mopovací výkon pri vysokých rýchlostiach.
  • Maximálna voľnosť pohybu s výdržou batérie až 45 minút – ideálne pre plochy do 200 m².
  • Batériu je možné rýchlo vymeniť počas servisu pre dlhšiu životnosť produktu – šetrná k peňaženke aj životnému prostrediu.
Efektívny dvojstupňový filtračný systém Duo!Pure
  • Viacstupňový filtračný systém spoľahlivo chráni motor pred vlhkosťou.
  • Vynikajúca filtrácia s vysoko účinným plochým skladaným filtrom – účinne zachytáva aj tie najmenšie častice vo vzduchu.
  • Suchý režim ideálny na použitie na kobercoch a rohožkách.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Plošný výkon na jedno nabitie batérie (m²) 200
Objem nádrže na čistú vodu (ml) 750
Objem nádrže na špinavú vodu (ml) 450
menovitý príkon (W) 180
Pohon Bezuhlíkový motor
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50
Pracovná šírka valcov (mm) 250
Doba schnutia čistenej podlahy (min) min. 2
Napätie batérie (V) 18
Výdrž batérie (min) max. 45
Čas nabíjania batérie (min) 240
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7
Rozmery (d x š x v) (mm) 278 x 232 x 1130

* Vysávače Kärcher môžu skrátiť čas čistenia na polovicu, pretože bežné nečistoty z domácnosti sa dajú z podláh odstrániť v jednom kroku, čím sa odstráni potreba vysávať pred vytieraním. /
** Na základe testov nezávislého skúšobného laboratória. / Advanced!Power režim odstraňuje aj tie najodolnejšie zaschnuté nečistoty s dvojnásobným sacím výkonom a o 20 percent vyšším objemom vody v porovnaní s automatickým režimom.

Balenie obsahuje

  • Univerzálny valec: 1 Kus(y)
  • Čistiace prostriedky: Univerzálny čistič podláh RM 536, 30 ml
  • Nabíjacia, parkovacia a čistiaca stanica
  • Čistiaca kefa
  • Plochý skladaný filter: 1 Kus(y)
  • Penový filter: 1 Kus(y)

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
  • Systém dvojitého filtra
  • Samočistiaci režim
  • Automatický režim
  • Režim na schody
  • Power režim
  • Suchý režim
  • Indikátor stavu naplnenia nádrže na čistú vodu
  • Indikátor stavu naplnenia nádrže na špinavú vodu
  • Prepravné kolesá
  • Rukoväť na prenášanie
Mop Čistič tvrdých podláh FCV 4
Video

Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Na kobercoch s nízkym vlasom
  • Priľnuté nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Jemné nečistoty
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty
  • Kvapaliny
  • Chlpy domácich zvierat
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič tvrdých podláh FCV 4 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher