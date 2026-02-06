Čistič tvrdých podláh FCV 4
3 v 1 Xtra!Clean – vysávanie, mopovanie, sušenie: inteligentný FCV 4 s výdržou batérie 45 minút a Dynamic!Control snímačom nečistôt – dokonca aj na kobercoch.
Objavte FCV 4 – všestranný pomocník, ktorý spôsobí revolúciu v spôsobe čistenia podláh! Čistič tvrdých podláh 3 v 1 s inovatívnou Xtra!Clean funkciou vysáva, mopuje a suší, uľahčuje čistenie tvrdých podláh, kobercov a dokonca aj čistenie rozliatych tekutín, čím ušetrí až 50 percent času*. Vyberte si zo štyroch režimov čistenia – automatický režim s Dynamic!Control snímačom nečistôt, šikovný Stair!Assist režim, suchý režim a výkonný režim Advanced!Power*** – a poraďte si všetkými nečistotami, či už ide o prach, chlpy domácich zvierat alebo odolné škvrny. Dokonalá Hygienic!Spin technológia s rýchlosťou až 500 otáčok valca za minútu zaisťuje nielen dokonalé výsledky mopovania, ale tiež eliminuje až 99 percent baktérií** pre hygienickú čistotu. Výkonný BLDC motor a batéria s dlhou výdržou s až 45-minútovou prevádzkou pre nepretržité čistenie až 200 metrov štvorcových. Je tiež vybavený 3,2-palcovým Vision!Clean displejom, funkciou automatického spustenia/zastavenia a funkciou samočistenia, ako aj umývateľným Pure!Roll valec pre maximálne pohodlie – bez kontaktu s nečistotami.
Vlastnosti a výhody
3 v 1 Xtra!Clean funkcia: mopovanie, vysávanie a sušenieSkráti čas čistenia na polovicu* a zaručuje dokonalú čistotu! Vďaka integrovanej funkcii odsávania, ktorá eliminuje potrebu predchádzajúceho vysávania. Štyri režimy čistenia na pokrytie každého druhu nečistôt – ani tie najodolnejšie nečistoty a najväčšie rozliate nečistoty nie sú problémom. Prispôsobí sa rôznym podlahám pre efektívne a dôkladné čistenie až po okraj – dokonca aj na kobercoch a rohožkách v suchom režime.
Efektívna Hygienic!Spin technológiaJe dokázané, že odstraňuje 99 %** všetkých baktérií pre hygienický a čistý domov. Valec sa otáča rýchlosťou až 500 otáčok za minútu pre bezchybné výsledky mopovania. Šikovný dvojnádržový systém pre stály prísun čistej vody oddelene od špinavej vody.
Inteligentné čistenie s Dynamic!Control technológiou a Vision!CleanInteligentný automatický režim s technológiou Dynamic!Control snímaču nečistôt automaticky prispôsobí sací výkon a objem vody stupňu znečistenia – pre maximálnu dobu chodu. Dôležité informácie, ako je zostávajúca doba chodu alebo režim čistenia, sú vždy viditeľné na veľkom 3,2-palcovom Vision!Clean displeji. Inteligentná indikácia hladiny v nádrži s ochranou proti pretečeniu a automatickým vypnutím, ak nie je nádrž na špinavú vodu vyprázdnená.
Stair!Assist režim čistenia a automatické spustenie/zastavenie
- Prestávky v upratovaní nie sú žiadnym problémom vďaka funkcii automatického spustenia/zastavenia – kedykoľvek a kdekoľvek.
- Vyčistite schody a stiesnené priestory s ľahkosťou, z akejkoľvek polohy, dokonca aj pod uhlom 90°, vďaka Stair!Assist režimu s deaktivovanou funkciou automatického spustenia/zastavenia.
Mimoriadny výkonný Advanced!Power režim
- Odstraňuje aj tie najodolnejšie zaschnuté nečistoty s dvojnásobným sacím výkonom a o 20 % väčšou distribúciou vody ako v automatickom režime.
- Podlahy sú v krátkom čase suché, takže sa po nich dá ihneď chodiť.
Výkonný BLDC motor a efektívny Comfort!Cell battery
- Najmodernejšia technológia bezuhlíkového motora pre dlhú životnosť, vysokú spoľahlivosť a pôsobivý sací výkon a mopovací výkon pri vysokých rýchlostiach.
- Maximálna voľnosť pohybu s výdržou batérie až 45 minút – ideálne pre plochy do 200 m².
- Batériu je možné rýchlo vymeniť počas servisu pre dlhšiu životnosť produktu – šetrná k peňaženke aj životnému prostrediu.
Efektívny dvojstupňový filtračný systém Duo!Pure
- Viacstupňový filtračný systém spoľahlivo chráni motor pred vlhkosťou.
- Vynikajúca filtrácia s vysoko účinným plochým skladaným filtrom – účinne zachytáva aj tie najmenšie častice vo vzduchu.
- Suchý režim ideálny na použitie na kobercoch a rohožkách.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Plošný výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|200
|Objem nádrže na čistú vodu (ml)
|750
|Objem nádrže na špinavú vodu (ml)
|450
|menovitý príkon (W)
|180
|Pohon
|Bezuhlíkový motor
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Pracovná šírka valcov (mm)
|250
|Doba schnutia čistenej podlahy (min)
|min. 2
|Napätie batérie (V)
|18
|Výdrž batérie (min)
|max. 45
|Čas nabíjania batérie (min)
|240
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Vysávače Kärcher môžu skrátiť čas čistenia na polovicu, pretože bežné nečistoty z domácnosti sa dajú z podláh odstrániť v jednom kroku, čím sa odstráni potreba vysávať pred vytieraním. /
** Na základe testov nezávislého skúšobného laboratória. / Advanced!Power režim odstraňuje aj tie najodolnejšie zaschnuté nečistoty s dvojnásobným sacím výkonom a o 20 percent vyšším objemom vody v porovnaní s automatickým režimom.
Balenie obsahuje
- Univerzálny valec: 1 Kus(y)
- Čistiace prostriedky: Univerzálny čistič podláh RM 536, 30 ml
- Nabíjacia, parkovacia a čistiaca stanica
- Čistiaca kefa
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y)
- Penový filter: 1 Kus(y)
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Systém dvojitého filtra
- Samočistiaci režim
- Automatický režim
- Režim na schody
- Power režim
- Suchý režim
- Indikátor stavu naplnenia nádrže na čistú vodu
- Indikátor stavu naplnenia nádrže na špinavú vodu
- Prepravné kolesá
- Rukoväť na prenášanie
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Na kobercoch s nízkym vlasom
- Priľnuté nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
- Kvapaliny
- Chlpy domácich zvierat
