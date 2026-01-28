Čistička vzduchu AF 30

Čistička vzduchu AF 30 s technológiou laserového senzora, automatickým režimom, filtráciou H13 a filtráciou s aktívnym uhlím odstraňuje patogény, alergény a pachy v miestnostiach 30 - 40 m².

Dokonalé čistenie vzduchu pre stredne veľké miestnosti, obývacie izby a pracoviská: čistička vzduchu AF 30 zbavuje vnútorný vzduch alergénov, znečisťujúcich látok a patogénov pomocou viacvrstvového filtračného systému. Medzi ďalšie funkcie patrí: výplň s aktívnym uhlím, ako aj displej na označenie kvality vzduchu v alfanumerických pojmoch v časticiach PM2,5 v μg/m³ a na označenie kvality vzduchu farebným kódom, teplotou a relatívnou vlhkosťou. Čistička vzduchu je tiež vynikajúcou voľbou vďaka funkcii časovača, detskej poistke, nočnému režimu a ultratichej prevádzke, ako aj účinnosti filtra 99,95% pre častice 0,3 μm a vysokokvalitnému laserovému senzoru pre automatický režim. To znamená, že automatický režim a úroveň výkonu sa automaticky prispôsobujú úrovni znečistenia ovzdušia. Okrem toho má filter životnosť približne jeden rok, v závislosti od úrovne znečistenia ovzdušia a intenzity používania

Vlastnosti a výhody
Čistička vzduchu Čistička vzduchu AF 30: Filter High Protect 13
Filter High Protect 13
Nový filter H13 na odstránenie patogénov a aerosólov. Na viazanie pachov a chemických výparov.
Čistička vzduchu Čistička vzduchu AF 30: Dvojitý systém prívodu vzduchu
Dvojitý systém prívodu vzduchu
Vďaka nasávaniu vzduchu na oboch stranách je zaručený vysoký prietok vzduchu.
Čistička vzduchu Čistička vzduchu AF 30: Farebný displej
Farebný displej
Zobrazuje teplotu, vlhkosť a kvalitu vzduchu a stav filtra a zariadenia.
Tichá prevádzka
  • Motory a ventilátory s hladkým chodom a tiché vzduchové kanály.
Automatický režim
  • Senzor riadi automatický režim a prispôsobuje úroveň výkonu kvalite vzduchu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Príkon (W) 36
Až do veľkosti miestnosti (m²) až do 60
Prietok vzduchu (m³/h) max. 320
Účinnosť filtra podľa veľkosti častíc (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Nastavenia napájania 5
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 260 x 486

* Odporúčaná veľkosť miestnosti na základe výšky stropu 3 m a výmeny vzduchu trikrát za hodinu pre prevádzku na najvyššej úrovni výkonu.

Výbava

  • Systém dvojitého filtra
  • Ukazovateľ výmeny filtra
  • LED displej kvality vzduchu
  • Ukazovateľ teploty
  • Zobrazenie relatívnej vlhkosti vzduchu
  • Obsluha prístroja s dotykovou funkciou
  • Automatický režim
  • Nočný režim
  • Funkcia uzamknutia
  • Funkcia časovača
Čistička vzduchu Čistička vzduchu AF 30
Čistička vzduchu Čistička vzduchu AF 30

Video

Oblasti využitia
  • Interiéry
Príslušenstvo
Čistička vzduchu AF 30 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher