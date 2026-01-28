Čistička vzduchu AF 30
Čistička vzduchu AF 30 s technológiou laserového senzora, automatickým režimom, filtráciou H13 a filtráciou s aktívnym uhlím odstraňuje patogény, alergény a pachy v miestnostiach 30 - 40 m².
Dokonalé čistenie vzduchu pre stredne veľké miestnosti, obývacie izby a pracoviská: čistička vzduchu AF 30 zbavuje vnútorný vzduch alergénov, znečisťujúcich látok a patogénov pomocou viacvrstvového filtračného systému. Medzi ďalšie funkcie patrí: výplň s aktívnym uhlím, ako aj displej na označenie kvality vzduchu v alfanumerických pojmoch v časticiach PM2,5 v μg/m³ a na označenie kvality vzduchu farebným kódom, teplotou a relatívnou vlhkosťou. Čistička vzduchu je tiež vynikajúcou voľbou vďaka funkcii časovača, detskej poistke, nočnému režimu a ultratichej prevádzke, ako aj účinnosti filtra 99,95% pre častice 0,3 μm a vysokokvalitnému laserovému senzoru pre automatický režim. To znamená, že automatický režim a úroveň výkonu sa automaticky prispôsobujú úrovni znečistenia ovzdušia. Okrem toho má filter životnosť približne jeden rok, v závislosti od úrovne znečistenia ovzdušia a intenzity používania
Vlastnosti a výhody
Filter High Protect 13Nový filter H13 na odstránenie patogénov a aerosólov. Na viazanie pachov a chemických výparov.
Dvojitý systém prívodu vzduchuVďaka nasávaniu vzduchu na oboch stranách je zaručený vysoký prietok vzduchu.
Farebný displejZobrazuje teplotu, vlhkosť a kvalitu vzduchu a stav filtra a zariadenia.
Tichá prevádzka
- Motory a ventilátory s hladkým chodom a tiché vzduchové kanály.
Automatický režim
- Senzor riadi automatický režim a prispôsobuje úroveň výkonu kvalite vzduchu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Príkon (W)
|36
|Až do veľkosti miestnosti (m²)
|až do 60
|Prietok vzduchu (m³/h)
|max. 320
|Účinnosť filtra podľa veľkosti častíc (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Nastavenia napájania
|5
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|260 x 260 x 486
* Odporúčaná veľkosť miestnosti na základe výšky stropu 3 m a výmeny vzduchu trikrát za hodinu pre prevádzku na najvyššej úrovni výkonu.
Výbava
- Systém dvojitého filtra
- Ukazovateľ výmeny filtra
- LED displej kvality vzduchu
- Ukazovateľ teploty
- Zobrazenie relatívnej vlhkosti vzduchu
- Obsluha prístroja s dotykovou funkciou
- Automatický režim
- Nočný režim
- Funkcia uzamknutia
- Funkcia časovača
Video
Oblasti využitia
- Interiéry
Príslušenstvo
Čistička vzduchu AF 30 náhradný diel
