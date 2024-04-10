eco!Booster
Môže to byť naše najväčšie WOW vôbec: ultra účinný Kärcher eco!Booster. Až o 50 percent vyšším čistiacim výkonom vracia WOW na jemné povrchy ešte rýchlejšie a bez námahy ako bežná tryska s plochým prúdom. Obzvlášť úžasné je, že ponúka o 50 percent vyššiu účinnosť vody a energie, čím šetrí cenné zdroje. Pri silne zažratých nečistotách môžete nástavec odstrániť, aby ste vyčistili jednotlivé oblasti.
O 50% vyšší čistiaci výkon
Pre rýchlejší WOW efekt: eco!Booster nastavuje nové štandardy, pokiaľ ide o čistenie jemných povrchov. Veľmi rovnomerne odstraňuje nečistoty na oveľa širšej ploche ako predchádzajúci plochý prúd. To znamená, že nečistoty sú odstránené naozaj efektívne.
O 50% vyššia energetická účinnosť
Vyšší čistiaci výkon pri menšej spotrebe energie: eco!Booster vám umožní vyčistiť tú istú oblasť s rovnakým tlakovým čističom, ale za oveľa kratší čas.
O 50% vyššia účinnosť vody
Odolný voči nečistotám, ale hospodárny so zdrojmi: eco!Booster rýchlo a dôkladne vyčistí plochy a zároveň šetrí vodu.
* V porovnaní s čistiacim výkonom trysky s plochým prúdom.
** Na základe schopnosti vyčistiť o 50 percent viac plochy ako plochý prúd s rovnakým množstvom energie a vody.
Tu nájdete to správne príslušenstvo
Kärcher eco!Booster je k dispozícii pre mnohé z našich radov tlakových čističov pre súkromné a komerčné použitie.
Jednoducho nevyhnutné
Jeho schopnosť účinne a efektívne čistiť aj chúlostivé povrchy robí z eco!Booster skutočného všestranného.
Čistenie fasády
Špina v štrbinách hrubých fasádnych povrchov je obzvlášť odolná. Vysoký čistiaci výkon a účinnosť eco!Booster vám umožňuje rýchlo a bez námahy odstrániť nielen jemný prach a častice sadzí, ale aj rast, ako je organický rast a lišajníky machu.
Drevené povrchy
eco!Booster je nový štandard pre efektívne čistenie drevených povrchov. Či už na čistenie dreveného nábytku alebo plotov v súkromných záhradách alebo na profesionálne čistenie celých drevených fasád, obkladov alebo chodníkov: s o 50 percent vyšším plošným výkonom ako bežná plochá tryska šetrí výkonný eco!Booster čas, zdroje a peniaze, nech je kdekoľvek použité.
Čistenie vozidiel
Pri čistení vozidiel nejde len o zlepšenie ich vzhľadu. Pravidelné odstraňovanie nečistôt, ako sú peľ, zvyšky hmyzu, cestná soľ a pod., je základom starostlivosti, ktorá zachováva hodnotu vozidla. Napriek zvýšenej účinnosti to eco!Booster robí mimoriadne šetrným spôsobom.
Home & Garden
VEĽKÉ VÝSLEDKY V ČISTENÍ. VEĽKÁ ÚSPORA ČASU A PROSTRIEDKOV.
Nový extra účinný eco!Booster od Kärcher. Získajte o 50 percent vyšší čistiaci výkon a ušetrite vodu, energiu a čas. Môže to byť naše najväčšie WOW vôbec.
eco!Booster je vhodný pre všetky tlakové čističe Kärcher Home & Garden triedy K 4, K 5 a K 7. Tu môžete rýchlo nájsť správny model pre váš tlakový čistič.
eco!Booster 130 pre modely K 4
eco!Booster 130 je vhodný pre všetky tlakové čističe Kärcher triedy K 4. Tu môžete rýchlo nájsť správny model pre váš tlakový čistič K 4.
eco!Booster 145 pre modely K 5
eco!Booster 145 je vhodný pre všetky tlakové čističe Kärcher triedy K 5. Tu môžete rýchlo nájsť správny model pre váš tlakový čistič K 5.
eco!Booster 180 for K 7 models
eco!Booster 180 je vhodný pre všetky tlakové čističe Kärcher triedy K 7. Tu môžete rýchlo nájsť správny model pre váš tlakový čistič K 7.