eco!Booster 180

Ideálny pre jemné povrchy – eco!Booster poskytuje o 50 % vyšší čistiaci výkon ako plochý prúd čím šetrí vodu, energiu a čas. Vhodný pre vysokotlakové čističe triedy K7.

Efektívne a dôkladné čistenie jemných povrchov nebolo nikdy tak jednoduché, rýchle a ekonomické. eco!Booster ponúka o 50 % vyššiu čistiacu účinnosť v porovnaní s plochou tryskou pri rovnakej spotrebe vody. Vďaka tomu je čistenie veľmi dôkladné a rýchle a zároveň šetrí čas, vodu a energiu. Vďaka veľmi rovnomernému odstraňovaniu sa nečistoty odstránia naozaj efektívne a bez obáv sa dajú čistiť aj jemné materiály, ako sú lakované povrchy alebo drevo. Zároveň ponúka eco!Booster pôsobivú manipuláciu: napriek vyššiemu čistiacemu výkonu je vnímaná hladina hluku počas používania o 25 percent nižšia ako u štandardnnej plochej trysky Kärcher. Po odstránení nadstavca z rozprašovacieho nadstavca je možné odstrániť odolné nečistoty z kratšej vzdialenosti eco!Booster 180 je vhodný pre všetky tlakové čističe Kärcher triedy K 7.

Vlastnosti a výhody
O 50 % vyšší čistiaci výkon v porovnaní so štandardným plochou tryskou Kärcher.
  • Dôkladné, rýchle a udržateľnejšie čistenie.
O 50 % vyššia úspora vody*
  • Šetrí vodu.
O 50 % vyššia úspora energie*
  • Šetrí energiu.
Vnímané zníženie objemu až o 25 %**
  • Tichší počas používania.
Odnímateľný nadstavec
  • Flexibilné na používanie a skladovanie.
Odstránenie nadstavca jednou rukou pomocou uvoľňovacích tlačidiel
  • Jednoduchá a pohodlná demontáž.
Mimoriadne všestranná aplikácia
  • Zvlášť vhodné na jemné povrchy, ako je farba alebo drevo.
Kompatibilný so všetkými tlakovými čističmi Kärcher triedy K 7
  • Ideálne pre následnú aktualizáciu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 615 x 108 x 51

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0). /
* Na základe o 50% väčšej povrchovej plochy, ktorú je možné čistiť rovnakým množstvom energie a vody v porovnaní s plochým prúdom. /
** V porovnaní s vnímanou hladinou hluku pri použití štandardnej plochej trysky Kärcher. Presná hodnota sa môže líšiť v závislosti od použitého zariadenia.

eco!Booster 180
eco!Booster 180
eco!Booster 180
eco!Booster 180

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Fasády malých domov
  • Ploty
  • Oblasti okolo domu a záhrady
eco!Booster 180 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher