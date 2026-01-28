eco!Booster 145
Ideálny pre jemné povrchy – eco!Booster poskytuje o 50 % vyšší čistiaci výkon ako plochý prúd čím šetrí vodu, energiu a čas. Vhodný pre vysokotlakové čističe triedy K5.
Efektívne a dôkladné čistenie jemných povrchov nebolo nikdy tak jednoduché, rýchle a ekonomické. eco!Booster ponúka o 50 % vyššiu čistiacu účinnosť v porovnaní s plochou tryskou pri rovnakej spotrebe vody. Vďaka tomu je čistenie veľmi dôkladné a rýchle a zároveň šetrí čas, vodu a energiu. Vďaka veľmi rovnomernému odstraňovaniu sa nečistoty odstránia naozaj efektívne a bez obáv sa dajú čistiť aj jemné materiály, ako sú lakované povrchy alebo drevo. Zároveň ponúka eco!Booster pôsobivú manipuláciu: napriek vyššiemu čistiacemu výkonu je vnímaná hladina hluku počas používania o 25 percent nižšia ako u štandardnnej plochej trysky Kärcher. Po odstránení nadstavca z rozprašovacieho nadstavca je možné odstrániť odolné nečistoty z kratšej vzdialenosti. eco!Booster 145 je vhodný pre všetky tlakové čističe Kärcher triedy K 5.
Vlastnosti a výhody
O 50 % vyšší čistiaci výkon v porovnaní so štandardným plochou tryskou Kärcher.
- Dôkladné, rýchle a udržateľnejšie čistenie.
O 50 % vyššia úspora vody*
- Šetrí vodu.
O 50 % vyššia úspora energie*
- Šetrí energiu.
Vnímané zníženie objemu až o 25 %**
- Tichší počas používania.
Odnímateľný nadstavec
- Flexibilné na používanie a skladovanie.
Odstránenie nadstavca jednou rukou pomocou uvoľňovacích tlačidiel
- Jednoduchá a pohodlná demontáž.
Mimoriadne všestranná aplikácia
- Zvlášť vhodné na jemné povrchy, ako je farba alebo drevo.
Kompatibilný so všetkými tlakovými čističmi Kärcher triedy K 5
- Ideálne pre následnú aktualizáciu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|615 x 108 x 51
Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0). /
* Na základe o 50% väčšej povrchovej plochy, ktorú je možné čistiť rovnakým množstvom energie a vody v porovnaní s plochým prúdom. /
** V porovnaní s vnímanou hladinou hluku pri použití štandardnej plochej trysky Kärcher. Presná hodnota sa môže líšiť v závislosti od použitého zariadenia.
Kompatibilné stroje
- Vysokotlakový čistič K 5 Basic
- Vysokotlakový čistič K 5 Classic Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Garden
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home&Brush
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Stairs
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home Flex Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Black
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Home
Oblasti využitia
- Autá
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Fasády malých domov
- Ploty
- Oblasti okolo domu a záhrady
eco!Booster 145 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher