Škrabka na ľad EDI 4
Akumulátorová škrabka na ľad EDI 4 s rotujúcim kotúčom a šiestimi silnými plastovými čepeľami odstráni bez námahy jedným ťahom aj silné vrstvy ľadu na sklách vášho auta.
Batériová škrabka na ľad EDI 4 konečne zatočí s namáhavým čistením skiel auta od námrazy či ľadu, a to kúsok po kúsku. Pomocou rotujúceho kotúča so šiestimi plastovými čepeľami odstráni akumulátorová škrabka bez námahy jedným ťahom aj odolnejšie vrstvy ľadu na sklách vášho auta. Ak je EDI 4 zapnutý, stačí ľahký tlak zhora, aby sa kotúč začal točiť – a hneď sa ľad uvoľní prakticky sám. Pokiaľ by niekedy nastalo opotrebenie čepelí, vymeníte kotúč ľahko bez použitia náradia (kotúč dodávame ako náhradný diel). Moderný a kompaktný design aku škrabky a ochranného krytu umožnia jednoduchú a bezpečnú manipuláciu a uskladnenie. Jedno nabitie batérie postačí na niekoľko použití. Vstavaná LED kontrolka bliká, ak je potrebné zariadenie nabiť.
Vlastnosti a výhody
Rotačný disk s robustnými plastovými čepeľamiSilný kotúč odolný proti nárazom bez námahy odstraňuje aj silnejšiu vrstvu ľadu
Výmena príslušenstva je možnáOdnímateľný kotúč je možné vymeniť rýchlo a ľahko bez použitia náradia
Výkonné lítium-iónové článkyJedno nabitie batérie postačuje pre niekoľko použití
Jednoduchá manipulácia.
- Pri použití mierneho tlaku zhora sa kotúč začne otáčať
LED svetelný displej na zariadení
- Integrovaná LED dióda bliká, keď je potrebné zariadenie nabiť
Vrátane ochranného krytu
- Jednoduchá manipulácia a skladovanie
Špecifikácie
Technické údaje
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Výdrž batérie (min)
|15
|Čas nabíjania batérie (h)
|3
|Priemer kotúča (mm)
|100
|Rýchlosť disku (rpm)
|500
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|133 x 124 x 110
Balenie obsahuje
- Lítium-iónová batéria
- Nabíjací kábel
- Ochranný kryt
- Stierací kotúč
Video
Oblasti využitia
- Autosklá
Príslušenstvo
Škrabka na ľad EDI 4 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher