Škrabka na ľad EDI 4

Akumulátorová škrabka na ľad EDI 4 s rotujúcim kotúčom a šiestimi silnými plastovými čepeľami odstráni bez námahy jedným ťahom aj silné vrstvy ľadu na sklách vášho auta.

Batériová škrabka na ľad EDI 4 konečne zatočí s namáhavým čistením skiel auta od námrazy či ľadu, a to kúsok po kúsku. Pomocou rotujúceho kotúča so šiestimi plastovými čepeľami odstráni akumulátorová škrabka bez námahy jedným ťahom aj odolnejšie vrstvy ľadu na sklách vášho auta. Ak je EDI 4 zapnutý, stačí ľahký tlak zhora, aby sa kotúč začal točiť – a hneď sa ľad uvoľní prakticky sám. Pokiaľ by niekedy nastalo opotrebenie čepelí, vymeníte kotúč ľahko bez použitia náradia (kotúč dodávame ako náhradný diel). Moderný a kompaktný design aku škrabky a ochranného krytu umožnia jednoduchú a bezpečnú manipuláciu a uskladnenie. Jedno nabitie batérie postačí na niekoľko použití. Vstavaná LED kontrolka bliká, ak je potrebné zariadenie nabiť.

Vlastnosti a výhody
Škrabka na ľad Škrabka na ľad EDI 4: Rotačný disk s robustnými plastovými čepeľami
Rotačný disk s robustnými plastovými čepeľami
Silný kotúč odolný proti nárazom bez námahy odstraňuje aj silnejšiu vrstvu ľadu
Škrabka na ľad Škrabka na ľad EDI 4: Výmena príslušenstva je možná
Výmena príslušenstva je možná
Odnímateľný kotúč je možné vymeniť rýchlo a ľahko bez použitia náradia
Škrabka na ľad Škrabka na ľad EDI 4: Výkonné lítium-iónové články
Výkonné lítium-iónové články
Jedno nabitie batérie postačuje pre niekoľko použití
Jednoduchá manipulácia.
  • Pri použití mierneho tlaku zhora sa kotúč začne otáčať
LED svetelný displej na zariadení
  • Integrovaná LED dióda bliká, keď je potrebné zariadenie nabiť
Vrátane ochranného krytu
  • Jednoduchá manipulácia a skladovanie
Špecifikácie

Technické údaje

Typ batérie Lítium-iónová batéria
Výdrž batérie (min) 15
Čas nabíjania batérie (h) 3
Priemer kotúča (mm) 100
Rýchlosť disku (rpm) 500
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 133 x 124 x 110

Balenie obsahuje

  • Lítium-iónová batéria
  • Nabíjací kábel
  • Ochranný kryt
  • Stierací kotúč

Video

Oblasti využitia
  • Autosklá
Príslušenstvo
Škrabka na ľad EDI 4 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher