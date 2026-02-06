Škrabka na ľad EDI 4 + sada na čistenie čelného skla
Celoročné riešenie pre čelné sklá automobilov: EDI 4 Limited Edition odstraňuje aj odolné nečistoty a ľad z čelných skiel automobilov naraz.
Najjasnejší pohľad – 365 dní v roku: Súprava, ktorá obsahuje elektrickú škrabku na ľad EDI 4 a súpravu na čistenie čelného skla, udrží vaše čelné sklo bez ľadu a nečistôt. Môžete rýchlo prepínať medzi rotačným kotúčom a čistiacim kotúčom tak, aby vyhovovali aplikácii a poveternostným podmienkam – bez potreby náradia. Rotačný kotúč s robustnými plastovými čepeľami odstraňuje aj odolný ľad efektívne a bez námahy jediným pohybom. Ak je EDI 4 v pohotovostnom režime, miernym tlakom zhora sa zhŕňací kotúč začne otáčať a ľad odíde ako mávnutím čarovného prútika. Súprava na čistenie čelného skla, ktorá obsahuje náhradný disk, handričku z mikrovlákien, čistiacu podložku a čistič čelného skla RM 650, má všetko, čo potrebujete na dôkladné čistenie čelného skla. Dokonca aj zakorenené nečistoty, ako sú zvyšky hmyzu alebo vtáčí trus, sú odstránené takmer okamžite. Čistiaca podložka a utierka z mikrovlákna sú prateľné, takže ich možno používať znova a znova. Jedno nabitie batérie napája škrabku pre niekoľko aplikácií. Integrovaná LED dióda bliká, keď je potrebné zariadenie nabiť.
Vlastnosti a výhody
Celoročné použitieŠkrabku na ľad používajte po celý rok so súpravou na čistenie čelného skla.
Rotačný disk s robustnými plastovými čepeľamiSilný kotúč odolný proti nárazom bez námahy odstraňuje aj silnejšiu vrstvu ľadu
Na rýchle medzistavenieČistiaca sada uvoľňuje nečistoty z čelného skla bez vody.
Výmena príslušenstva je možná
- Na výmenu prídavných zariadení na škrabanie/čistenie čelného skla nie sú potrebné žiadne nástroje.
Výkonné lítium-iónové články
- Jedno nabitie batérie postačuje pre niekoľko použití
Špecifikácie
Technické údaje
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Výdrž batérie (min)
|15
|Čas nabíjania batérie (h)
|3
|Priemer kotúča (mm)
|100
|Rýchlosť disku (rpm)
|500
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|133 x 124 x 110
Balenie obsahuje
- Lítium-iónová batéria
- Nabíjací kábel
- Ochranný kryt
- Stierací kotúč
- Súprava na čistenie čelného skla
Oblasti využitia
- Autosklá
Príslušenstvo
Škrabka na ľad EDI 4 + sada na čistenie čelného skla náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher