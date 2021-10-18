Sinnerov kruh: Základy čistenia
Prečo umývate riad horúcou vodou a prečo by ste mali nechať špinu odmočiť? Pri čistení sa všetko odvíja od štyroch základných faktorov: času, mechaniky, chémie a teploty – ak pochopíte ich prepojenie, ľahko si poradíte aj s tými najzložitejšími problémami pri čistení.
Cyklus čistenia
Cyklus čistenia, pomenovaný podľa Dr. Sinnera a všeobecne známy ako „Sinnerov kruh“, opisuje mechanizmus účinku pri čistení. Obsahuje štyri základné faktory, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri čistení: Čas, mechanická sila, chémia a teplota. Kruh zostáva vždy uzavretý: Ak sa zvýši jeden alebo dva zo štyroch faktorov, ostatné faktory sa automaticky znížia. Ak sa zníži jeden faktor, je potrebné zvýšiť ostatné faktory. Tento princíp možno jasne demonštrovať na príklade umývania riadu
Štyri základné faktory čistenia
Čas
Časový faktor opisuje čas kontaktu aj pracovný čas. Pri dlhšom čase kontaktu sa odolné nečistoty zmäkčia a potom sa ľahšie uvoľnia. Typickým prípadom je hrniec s pripálenými zvyškami jedla. Ak sa hrniec nechá namočený dlhší čas, nečistoty sa dajú podstatne ľahšie odstrániť. To nielen skracuje pracovný čas, ale tiež to znamená, že je potrebných menej mechanických úkonov a menšie množstvo čistiaceho prostriedku.
Teplota
Každý, kto sa niekedy pokúšal umývať riad studenou vodou, tento jav pozná: Mastné, olejovité a voskovité nečistoty sa ľahšie uvoľňujú, ak sa použije teplá alebo horúca voda. Pri použití vysokých teplôt sa však môžu účinnejšie a rýchlejšie uvoľniť aj iné nečistoty. Skráti sa čas kontaktu a pracovný čas a ručné umývanie riadu je razom podstatne rýchlejšie. Tým sa zníži potreba mechanického a chemického ošetrenia.
Mechanické pôsobenie
Pod pojmom „mechanické pôsobenie“ rozumieme silu, ktorá je potrebná na uvoľnenie nečistôt. Skladá sa z rôznych faktorov: Abrazívnosť (drhnúci účinok), kontaktný tlak a frekvencia pohybu. Oceľová špongia má vysokú úroveň abrazivity, ale ľahko by poškriabala mäkké povrchy. Naopak, ak použijete mäkkú handričku, budete potrebovať väčší prítlak a na úplné vyčistenie znečisteného miesta ho budete musieť pretrieť viackrát.
Chemikálie
Výber správneho čistiaceho prostriedku zohráva kľúčovú úlohu pri mnohých čistiacich úlohách. Nečistoty sa často dajú odstrániť len použitím čistiaceho prostriedku, pretože ostatné tri faktory nemožno zvyšovať donekonečna. Ak sa napríklad na plechu na pečenie pripália zvyšky, dlhý čas pôsobenia a namáhavé drhnutie už nemajú žiadny zmysel; plechu možno prinavrátiť jeho pôvodnú krásu len vtedy, ak sa použije vhodný čistiaci prípravok alebo prostriedok z domácnosti. Na odstránenie nečistôt nerozpustných vo vode možno použiť aj chemické látky. Povrchové napätie vody sa zníži, čo znamená, že je možné navlhčiť celý povrch a čistiaci roztok dokáže preniknúť aj do najmenších prasklín a pórov.
Sinnerov kruh v praxi
Sinnerov kruh je súčasťou základných znalostí každého profesionálneho čistenia a pravidelne sa používa pri komerčnom upratovaní. Základný princíp upratovacieho kruhu však možno použiť aj pri mnohých každodenných upratovacích úkonoch, a preto je užitočný aj pre vašu domácnosť.
Ekologický prací program
Moderné práčky mávajú takzvané ekologické programy, pri ktorých sa predĺži trvanie pracieho cyklu a zároveň sa zníži teplota. Možno teda dosiahnuť rovnaké výsledky prania, ale s nižšou spotrebou energie; kruh zostáva uzavretý.
Parné čističe
Parné čističe dosahujú svoju čistiacu silu predovšetkým pomocou horúcej pary. Na uvoľnenie nečistôt zvyčajne vyžadujú len veľmi malú mechanickú podporu a tradične sa možno úplne vyhnúť aj chemickým čistiacim prostriedkom.
Tlakový čistič
Vysokotlakový čistič vytvára silný mechanický účinok a v mnohých prípadoch dosahuje vynikajúce výsledky čistenia aj bez ostatných faktorov. Prevádzková rýchlosť reguluje faktor „čas“ – pri ľahkom znečistení môžete pracovať rýchlejšie. Čistiaci výkon však možno zvýšiť aj špeciálnymi čistiacimi prostriedkami.