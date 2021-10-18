Tipy na čistenie a údržbu domácnosti a záhrady
Ľudia na celom svete trávia upratovaním približne 3 hodiny a 20 minút týždenne – vyplýva to zo štúdie o globálnych upratovacích návykoch, ktorá bola vypracovaná v mene spoločnosti Kärcher. Čistota v domácnosti si vyžaduje nejedno upratovacie zariadenie a čistiaci prostriedok. Či už v interiéri alebo exteriéri: Tipy, ako ich správne používať, vám pomôžu urýchliť prácu a mať viac času na vychutnávanie si príjemnejších vecí v živote.
Vnútorný priestor
Tipy, ako si poradiť s nečistotou u vás doma
Upratovanie kuchyne, kúpeľne, obytných priestorov – veľa práce na vás doma nečaká len pri jarnom upratovaní. Je to tak preto, lebo vo vašej domácnosti časom vzniká množstvo nečistôt: Škvrny na podlahe, čalúnení a kobercoch. Peľ, prach a odtlačky prstov na oknách. Zvyšky jedla a mastnoty v kuchyni. Vodný kameň a zvyšky mydla v kúpeľni. Na rýchle odstránenie nečistôt, aby bola vaša domácnosť opäť hygienicky čistá, pritom stačí pár trikov, správne čistiace zariadenia, čistiace prípravky a prostriedky do domácnosti.
Vonkajší priestor
Tipy na čistenie a starostlivosť okolo domu
Okolo domu je veľa práce: Na jar je potrebné odstrániť stopy zimy na terase, príjazdovej ceste a chodníkoch. V lete je potrebné zalievať rastliny, pravidelne kosiť trávnik, zastrihávať živé ploty, stromy a kríky. Na jeseň je potrebné pripraviť záhradu na zimu, odstrániť lístie a uskladniť záhradný nábytok. Okrem toho sa treba pravidelne starať aj o vlastné vozidlá - či už je to bicykel, motorka, automobil alebo obytný automobil.
S týmito praktickými radami je práca jednoduchšia.