Praktické tipy na polievanie záhrady
Keď teploty v letných mesiacoch stúpajú a celé dni neprší, pre majiteľov záhrad to znamená, že musia pravidelne polievať kvety, zeleninu aj trávnik. Čo však musíte vziať do úvahy pri polievaní záhrady? Vďaka týmto tipom vaša záhrada ľahko prekoná teplé obdobie.
Kedy a ako mám polievať záhradu?
Pravidelné zavlažovanie trávnika, ako aj okrasných a kultúrnych rastlín a kvetov je nevyhnutnou požiadavkou pre zelenú záhradu. Pri polievaní záhrady je však potrebné zvážiť niekoľko vecí. Dôležitý je predovšetkým čas, vybavenie a správna technika zavlažovania a polievania. Mali by ste tiež vedieť, že rastliny a pôda majú rôzne potreby, ktoré by ste mali zohľadniť pri zavlažovaní a udržiavaní.
Päť tipov na správne polievanie záhrady
Správny čas:
Ideálny čas na polievanie záhrady je ráno alebo dopoludnia. Najmä v lete, keď je cez deň veľmi teplo, tak môže voda postupne stiecť do zeme, keď sú teploty ešte mierne. Svoju záhradu by ste nikdy nemali polievať na poludňajšom slnku, pretože voda by sa rýchlo vyparila a ku koreňom by sa možno vôbec nedostala. Mnoho zamestnaných ľudí preto vo všeobecnosti polieva záhradu večer po práci. Aj to je možnosť, ale môže to mať nežiaduci efekt prilákania slimákov, pretože listy zostávajú veľmi dlho vlhké a sú rajom pre záhradných škodcov.
Vybavenie na zavlažovanie:
Položte si nasledujúcu otázku: Aký zdroj vody by som chcel použiť a ako sa odtiaľ voda dostane k rastlinám? Na polievanie záhrady sú v podstate k dispozícii tri zdroje vody. Buď použijete zachytenú dažďovú vodu zo zbernej nádrže alebo spodnú vodu zo studne, alebo napojíte klasickú hadicu či zavlažovací systém na domovú vodovodnú prípojku. Posledná uvedená možnosť je podstatne drahšia a investícia do zavlažovacieho systému s čerpadlom sa môže oplatiť. Pokiaľ ide o zariadenie na rozvod vody, existuje veľa možností: Postrekovače, hadice, dýzy, čerpadlá a zavlažovacie časovače (informácie o nich nájdete nižšie). Na uskladnenie hadicového systému existujú vhodné hadicové vozíky alebo hadicové navijaky.
Pravidelnosť:
Pri polievaní záhrady sa riaďte zásadou: Základom úspechu je pravidelné polievanie! Rastliny a záhony by preto mali byť zavlažované dostatočne na to, aby voda stiekla hlboko do zeme a prenikla až ku koreňom. V každom prípade by ste záhradu nemali polievať každý deň. Nielenže to je drahé a energeticky náročné, ale nie je to ani potrebné. To, ako často treba záhradu polievať, závisí aj od štruktúry pôdy. Zapamätajte si toto pravidlo: Piesočnaté pôdy polievajte približne každé štyri dni, hlinité raz týždenne.
Zohľadnenie potrieb rastlín a pôdy:
Nepoužívajte veľmi studenú vodu. Studená voda z vodovodu by väčšine rastlín spôsobila stres. Je lepšie použiť vodu z nádrže na vodu a dávkovať ju pomocou pomocného čerpadla. Na polievanie záhrady môžete samozrejme použiť aj vodu z vodovodu, hoci to má v porovnaní s polievaním záhrady podzemnou alebo dažďovou vodou určité nevýhody. Voda je oveľa chladnejšia, čo spôsobuje rastlinám a kvetinám stres. Musíte tiež vedieť, aká je kvalita miestnej vody. Tvrdá voda poškodzuje rastliny. Plán plošného zavlažovania je náročný, pretože rôzne rastliny majú odlišné nároky na vodu. Rastliny v záhone vyžadujú menej vody ako rastliny v črepníkoch. Ak chcete zistiť, koľko vody rastlina potrebuje, často sa stačí pozrieť na jej listy. Početné tenké a mäkké listy naznačujú vysoký nedostatok vody. Rastliny s hrubými, tvrdými alebo chlpatými listami vyžadujú menej vody. Najviac vody v záhrade spotrebuje trávnik. Najmä v prípade piesočnatých pôd by ste mali trávnik postriekať tri až štyrikrát týždenne. Na druhej strane hlinité pôdy zachytávajú viac vlahy, preto postačí dôkladne poliať záhradu raz za týždeň.
Keď sa blíži zima:
Pri zazimovaní záhrady sa všetci milovníci záhrad pasujú s problémom, ako odstrániť vodu zo záhradného zavlažovacieho systému. Čerpadlá na špinavú vodu sú vhodné napríklad na odstraňovanie vody z jazierok a studní, zatiaľ čo pre bazény možno použiť ponorné čerpadlá na čistú vodu s plochým saním.
Polievanie krhlou, hadicou alebo zavlažovacím systémom?
Skoršie generácie si otázku o vhodnom vybavení na polievanie záhrady ani nekládli. Jedinou možnosťou bola krhla. Dnes máme úplne iný východiskový bod. Existuje množstvo nástrojov, ako sú mobilné postrekovače a rozprašovacie pištole s funkciou postrekovania a dokonca aj kompletné zavlažovacie systémy (napr. čerpadlá na dažďovú vodu). Ktoré zariadenie teda splní vaše osobné požiadavky?
Medzi základné vybavenie stále patrí krhla. Napriek množstvu moderných a účinných zariadení na polievanie záhrady sa takmer v každej záhrade nájde krhla na polievanie. Dokonale sa hodí na včasné poliatie rastlín v črepníkoch a záhonoch. Zároveň na ňu môžete nasadiť rozprašovací nadstavec a opatrne poliať okrasné rastliny. Rozhodujúcou nevýhodou však zostáva viacnásobné napĺňanie a skutočnosť, že na prenášanie krhly je potrebná sila a môže spôsobiť bolesti chrbta a ramien.
Polievate svoju záhradu sami alebo ju nechávate polievať? Pri väčších plochách je polievanie hadicou rozumné len do určitej miery. Ak hovoríme o polievaní malej plochy trávnika, môžete sa s čistým svedomím uchýliť k použitiu hadice spolu s postrekovačom alebo rozprašovačom. Hadice Kärcher sú robustné a navrhnuté tak, aby sa nezalamovali, čo výrazne zvyšuje ich životnosť.
Pri väčších záhradných plochách je však lepšie siahnuť po zavlažovacích systémoch. Mnohým bude stačiť len postrekovač, ktorý cez hadicu napoja na vodovodnú prípojku alebo na čerpadlo. Na to sú vhodné najmä mobilné postrekovače. Umožňujú nastavenie šírky postreku, takže si môžete manuálne nastaviť dosah a množstvo vody – to umožňuje efektívne polievanie záhrady. Dôležité je vybrať postrekovač podľa tvaru a požiadaviek na zavlažovanú plochu.
K zavlažovacím systémom: Efektívne a šetriace vodu! Každý, kto chce k veciam pristupovať ešte profesionálnejšie, môže použiť čerpacie a zavlažovacie systémy, ktoré sú navzájom dokonale zladené. Takéto zavlažovacie systémy umožňujú nielen časovo úsporné a súčasne efektívne zavlažovanie, ale sú aj šetrné k zdrojom a udržateľné. Voda sa cielene dávkuje na jednotlivé plochy s rastlinami alebo trávnikom.
Ako funguje polievanie záhrady dažďovou vodou
To, ako bude v konečnom dôsledku zavlažovanie záhrady vyzerať, prirodzene závisí od osobného vkusu a dostupnej plochy záhrady. Ako vášnivý amatérsky záhradkár by ste v každom prípade mali vedieť, aké výhody prináša polievanie vašej záhrady dažďovou vodou. Po prvé, táto metóda nespôsobuje žiadne náklady na vodu a je obzvlášť šetrná k životnému prostrediu. Po druhé, dažďová voda má oproti vode z vodovodu rozhodujúcu výhodu – dažďová voda je prirodzenou formou destilovanej vody a neobsahuje choroboplodné zárodky a nečistoty. Je pravda, že aj naša voda z vodovodu je veľmi čistá, no v jednotlivých regiónoch môže mať rôznu tvrdosť a ak preteká staršími potrubiami, môže obsahovať nežiaduce usadeniny. Ak by ste chceli staviť na istotu, museli by ste najskôr skontrolovať kvalitu vody.
Dažďová voda je od prírody čistá a má neutrálnu hodnotu pH. Milovníci záhrady si musia položiť otázku, ako ju chcú zhromažďovať. Medzi dostupné možnosti patria cisterny, hlboké studne a nádrže na vodu. Dažďovou vodou, ktorú zhromaždia, môžu efektívne polievať svoju záhradu pomocou sudových čerpadiel alebo pomocných záhradných čerpadiel, prípadne hadíc a zavlažovacích systémov.
Polievanie záhrady spodnou vodou a vodou zo studní
Tak ako pri polievaní záhrady dažďovou vodou, ani pri polievaní spodnou vodou alebo vodou zo studní sa nemusíte zaoberať kvalitou vody. Ak ju však chcete použiť na polievanie záhrady, mali by ste sa vopred informovať o výške spodnej vody. Túto informáciu vám poskytnú na miestnom vodohospodárskom úrade. Alebo sa to môžete opýtať vášho suseda, keď sa s ním budete rozprávať cez plot. Vo všeobecnosti je otázka polievania záhrady spodnou vodou a vodou zo studní finančnou otázkou. Polievanie záhrady vodou z vodovodu znamená trvalé náklady, zatiaľ čo vybudovanie studne je jednorazová investícia a zvyčajne sa po niekoľkých rokoch vráti. V každom prípade sa oplatí nad tým porozmýšľať. Ďalšia vec, na ktorú by ste nemali zabúdať, je, že ak si chcete postaviť studňu, musíte to ohlásiť príslušnej obci. Vždy by ste sa mali vopred informovať o miestnych požiadavkách na povolenie a zákonných obmedzeniach.
Polievanie záhrady vodou z vlastnej studne je ekologická alternatíva k polievaniu vodou z vodovodu. Aby ste mohli rastliny a záhony polievať vodou zo studne, potrebujete čerpadlo. Obzvlášť zaujímavé je preto zavlažovanie pomocou pomocných čerpadiel. S kapacitou čerpania až 7000 litrov za hodinu sa tieto robustné čerpadlá s dlhou životnosťou dokonale hodia na čerpanie vody z jazierka a zo studní.
Automatické zavlažovanie pomocou čerpadla
Použitím automaticky riadeného zavlažovania môžete ušetriť veľa času a polievať svoju záhradu efektívne a podľa potrieb. Pomocou zavlažovacích snímačov a časovačov máte ako majiteľ záhrady plnú kontrolu nad tým, kedy a aká veľká časť plochy záhrady by sa mala polievať. Systém sa dá napríklad naprogramovať tak, aby sa sám zapol v skorých ranných hodinách, keď ešte všetci spia. Automatický zavlažovací systém je tiež ideálnym riešením, ak chcete cestovať, no nemáte nikoho, kto by sa postaral o časovo náročné polievanie vašej záhrady. Zistite, od čoho závisí automatické zavlažovanie so zavlažovacím časovačom alebo hodinami.