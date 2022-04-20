Kosenie trávnika: Všetko, čo potrebujete vedieť, plus tipy a triky
Keď sa rozbehne záhradkárska sezóna, je opäť čas na jarné upratovanie záhrady. A treba toho urobiť naozaj veľa! Vtedy je potrebné podoprieť kríky a živé ploty a orezať stromy. Pozornosť by ste mali venovať najmä trávniku, ktorý si na jar a v nasledujúcich mesiacoch vyžaduje náročnú údržbu, aby zostal zelený počas celej sezóny. Aké sú typické otázky a hlavné problémy pri kosení trávnika? Sprievodca dokonalým trávnikom.
Päť častých otázok o kosení trávnika
Každý amatérsky záhradkár vie, že sotva opustí záhradu na niekoľko dní a trávnik začne rásť ako divý. Nebolo by však rozumné jednoducho pokosiť trávnik bez toho, aby ste brali do úvahy všetky rady a predpisy. Pri rozhovoroch so susedmi alebo pri stoloch štamgastov koluje veľa poloprávd, ale čo je naozaj pravda?
Kosenie trávnika v lete: Mali by ste kosiť trávnik počas horúčav?
To sa neodporúča. Trávnik by sa nemal kosiť príliš intenzívne počas letných horúčav a suchých období. Dôvod je, že dlhšie steblá trávy chránia pôdu a korene trávy pred prílišným vysychaním, a tým zabezpečujú zdravý rast rastlín.
Kosenie trávnika a ročné obdobia: Od kedy a ako často kosiť trávnik?
Na jar, keď sa začína záhradkárska sezóna, by sa mal trávnik pokosiť prvýkrát. Odvtedy koste trávnik ideálne raz alebo dvakrát týždenne až do jesene. V období od mája do júna rastie tráva obzvlášť rýchlo, vtedy by ste mali trávnik určite kosiť raz týždenne. V zime trávnik kvôli nízkym teplotám nerastie, preto ho netreba kosiť.
Je vhodné kosiť mokrý trávnik?
Nie, mokrý trávnik by ste nemali kosiť! Steblá trávy sa vo vlhku nedajú čisto okosiť a zlepia sa. Výsledkom je nerovnomerne pokosený trávnik. Je potrebné vynaložiť viac úsilia, pretože pokosené trávy sa zhlukujú namiesto toho, aby sa rozptýlili alebo úplne vleteli do zberného koša.
Ako správne kosiť trávnik?
Na dosiahnutie rovnomerného kosenia bez šmúh by kosačka mala zasahovať do pokosenej plochy približne na šírku jedného kolesa. Okrem toho platí: Svahy koste vždy kolmo k ich sklonu! Vtedy nehrozí riziko poranenia kosačkou v prípade pošmyknutia. Okraje trávnika môžete ponechať, a potom ich dokonale zastrihnúť ručnými nožnicami alebo akumulátorovým vyžínačom.
Mala by tam pokosená tráva zostať ležať?
Toto je veľmi diskutovaná téma. Mulčovanie (u spoločnosti Kärcher: mulčovacia súprava je súčasťou akumulátorovej kosačky) aj klasické kosenie trávnika má svoje výhody aj nevýhody. Výhody mulčovania spočívajú v menšom množstve trávnej plsti, v tom, že sa pokosená tráva nevyhadzuje a menšej spotrebe hnojiva. Musíte však kosiť častejšie a môžete to robiť len vtedy, keď je sucho. Výhody tradičného kosenia trávnika sú čistejší trávnik, menej časté kosenie a pokosenú trávu možno použiť ako hnojivo pre kvety. Nevýhodou tejto metódy je, že sa stráca viac živín, pokosený trávnik je potrebné hnojiť a s odstraňovaním pokosenej trávy je spojená ďalšia práca.
Kosenie trávnika: správna výška kosenia trávnika
Pre výšku kosenia trávnika v zásade platí: nie príliš krátky, ale ani nie príliš dlhý. Znie to nejasne, ale to, na akú dĺžku trávnik kosiť, skutočne závisí od niekoľkých faktorov. Príliš krátky strih poškodzuje trávnik a dokonca aj korene trávy - najmä v suchom a horúcom období. Výsledkom sú hnedé škvrny. Vyjadrené inými slovami: (Príliš) veľa priameho slnečného svetla je toxické! Ak je trávnik príliš krátky, trpí kvôli intenzívnemu slnečnému žiareniu a stráca silu. V dôsledku toho sa môže rozšíriť burina a postupne vytlačiť trávnik. To sa môže stať aj pri príliš dlhej tráve. Na dosiahnutie optimálnej výšky kosenia trávnika je možné kosačky na trávu manuálne nastaviť na rôzne výšky kosenia.
V tejto súvislosti je dôležité pravidlo jednej tretiny alebo takzvaný vegetačný bod. Ten sa nachádza približne v polovici výšky stebla trávy. Ak pokosíte viac, trvá pomerne dlho, kým sa výhonky obnovia - zdravý rast trávy je len ťažko možný, najmä preto, že pokosenému trávniku vadí aj zvýšené slnečné žiarenie. Čo to konkrétne znamená? Trávnik by sa mal vždy skrátiť len o jednu tretinu jeho aktuálnej výšky. To znamená, že by mali zostať dve tretiny, čo v ideálnom prípade zodpovedá odporúčanej výške kosenia. Za predpokladu, že odchádzate na dovolenku a trávnik počas nej narastie o 15 cm, mali by ste ho skrátiť len približne o 5 cm, t. j. nie kratšie ako 10 až 11 cm. Rada odborníka znie: Pre zdravý trávnik je lepšie kosiť o niečo menej, ale pravidelne, a zohľadniť počasie a stav stebiel trávy.
Trik pre rovnomernú výšku kosenia trávnika: Nechoďte po nepokosených trávnikoch, inak sa steblá trávy ohnú a hneď sa opäť nenarovnajú.
Kosačka, vyžínač, robotická kosačka? Kosenie trávnika v závislosti od požiadaviek
Mnohí amatérski záhradkári si kladú otázku, s akým záhradným náradím bude trávnik dokonalý. Použijete klasickú kosačku so zberným košom, mulčovaciu kosačku alebo riešenie 2 v 1 s mulčovacou súpravou (súčasť dodávky u spoločnosti Kärcher)? Alebo strunovú kosačku, a ak áno, mala by byť napájaná batériou alebo nie? Existujú aj robotické kosačky, ktoré pokosia všetko samostatne, zatiaľ čo vy si oddýchnete v záhradnom ležadle. Stará kosačka s napájacím káblom je stále v záhradnom domčeku na náradie, ale kosenie trávnika s ňou nie je práve zábavné - je príliš nemotorná, príliš ťažká a má príliš malý výkon! Mnoho otázok a možností, ktoré dokážu rýchlo zmiasť.
Pri výbere kosačky je dôležité zohľadniť nielen požiadavky vlastnej záhrady a osobný vkus, ale aj množstvo kvalitných vlastností. V prvom rade by nová kosačka mala spoľahlivo fungovať. Ak si vyberiete zariadenie napájané batériou, malo by vám vydržať pracovať čo najdlhšie. Takzvaný plošný výkon (m² na jedno nabitie batérie v prípade kosačiek na trávu; m na jedno nabitie batérie v prípade vyžínačov a nožníc na trávu a kríky) udáva čas prevádzky zariadenia. Môže sa líšiť v závislosti od kvality a profilu trávnika. Na pamäti by ste mali mať aj šírku a výšku kosenia. Najmä výška kosenia závisí od podmienok v záhrade. Je trávnik rovný alebo má zvlnené plochy?
Klasika pri kosení trávnika: kosačka na trávu
V podstate máte na výber medzi kosačkami s káblom, s benzínovým motorom alebo s akumulátorom. Ktorá je lepšia? Moderné akumulátorové kosačky v ničom nezaostávajú za kosačkami s benzínovým motorom. Práve naopak! S ohľadom na hlučnosť, čas na nastavenie stroja a údržbu si čoraz viac amatérskych záhradkárov vyberá kosačky s akumulátorom. To, že sú výhodnejšie ako staršie generácie kosačiek s napájacími káblami, možno vysvetliť rýchlo: sú ľahšie aj tichšie - a bez kábla nepredstavujú nebezpečenstvo zakopnutia!
Najmä pri téme manipulácie by ste mali dôkladne zvážiť, bez ktorých funkcií sa nechcete zaobísť. Mala by byť kosačka čo najľahšia, aby sa dala ľahko tlačiť a jednoducho skladovať? Mala by byť aj skladacia, mať rukoväť na prenášanie a na pohodlné nastavenie výšky kosenia? Na malé trávnaté plochy sú vhodné kompaktné 18-voltové kosačky so šírkou záberu do 36 cm. Ak je potrebné pokosiť väčšie plochy, môžu byť výhodnejšie 36-voltové stroje so šírkou kosenia do 46 centimetrov, ktoré vám šetria čas.
Odľahlé a nerovné trávniky? Pomôže vám akumulátorový vyžínač
Tajomstvo dokonalých okrajov trávnika: V prípade neprístupných trávnatých plôch sa nevyhnete akumulátorovému vyžínaču. Vybavený rýchlo rotujúcou plastovou strunou alebo plastovým nožom spoľahlivo vyžne trávu a burinu.
Vďaka akumulátoru sú vyžínače veľmi tiché a použitím plastových nožov možno prevádzkový hluk ešte viac znížiť. Manipuláciu výrazne uľahčuje ramenný popruh, ktorý je súčasťou dodávky, ako aj otočné tlačidlá vyžínača a výškovo nastaviteľné rukoväte.
Keďže struny rotujú vysokou rýchlosťou a mohli by prípadne rozhadzovať časti trávnika alebo kamienky, mali by ste vždy nosiť ochranné okuliare a pevnú obuv. Tiež by ste mali dodržiavať odstup od stromov, okrasných rastlín a drevených terás, aby nedošlo k ich poškodeniu.
Veľmi praktické: Ak sa struna opotrebuje, môžete si v obchode pre domácich majstrov kúpiť struny na metre a sami ich ľahko navinúť do cievky na strunu.