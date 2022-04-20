Orezanie stromu: Tipy na správne orezanie stromov
Ako takmer každá rastlina v záhrade, aj stromy a kríky vyžadujú pravidelnú údržbu, aby vyzerali pekne a mali veľa kvetov a plodov. Pravidelné orezávanie kríkov a stromov znie namáhavo, ale s vhodným nástrojom a niekoľkými tipmi je to celkom jednoduché. Na správne orezanie stromov potrebujete nožnice na stromy a reťazovú pílu (ideálne na batériu), ochranný odev, rukavice, prípadne rebrík a harmonogram, aké drevo a kedy bude nasledovať.
Vhodný nástroj na orezávanie stromov
Údržbu stromov nemusíte nutne prenechať školeným odborníkom. So správnymi nástrojmi na údržbu stromov môžu aj amatérski záhradníci odviesť skvelú prácu. Doplnky na údržbu stromov, ktoré si zakúpite a po práci starostlivo udržiavate, môžete používať dlhé roky.
Nožnice na stromy sa ideálne hodia na vetvy a konáre s priemerom do troch centimetrov. Akumulátorové nožnice na stromy značne uľahčujú prácu, pretože vyžadujú menšiu silu.
S hrubšími vetvami si dobre poradíte s reťazovou pílou. Akumulátorové reťazové píly sú ideálne na rezanie stromov, pretože sú ľahšie ako benzínové píly a pri práci nie ste vystavení výfukovým plynom. Reťazové a elektrické píly však smiete používať len vtedy, ak pri tom môžete stáť bezpečne na zemi, ste vyučený stromolezec alebo máte k dispozícii osobný žeriav.
Jednoduché orezávanie stromov vďaka teleskopickému predĺženiu
Ak chcete orezať väčšie kríky a staršie stromy, vo všeobecnosti to znamená, že potrebujete predĺžiť ramená. Akumulátorová tyčová píla siaha až do výšky štyroch metrov a vďaka ramennému popruhu nie je problémom ani zdĺhavejšie orezávanie stromov. Môžete stáť bezpečne na zemi a nepotrebujete rebrík.
Pri orezávaní stromov musíte vždy používať ochranu hlavy a rúk. Rukavice a ochranné okuliare na ochranu pred drevenými trieskami predstavujú minimálnu štandardnú výbavu. Každý, kto musí odstrániť väčšie konáre, by sa mal dodatočne chrániť prilbou a nikdy nestáť pod padajúcou vetvou.
Pri údržbe stromov pomocou reťazových píl je absolútne nevyhnutné vybavenie na ochranu proti prerezaniu pozostávajúce z nohavíc a topánok na ochranu pred prerezaním, ochrany sluchu a očí, ako aj rukavíc. Je potrebné dodržiavať aj prípadné miestne protihlukové predpisy a predpisy o ochrane vtáctva a iných živočíchov.
Orezanie stromu: Kedy by ste mali vykonať ktoré úkony?
Kedy je správny čas na orezávanie kríkov a stromov, závisí od dreviny a typu orezávania. Okrasné kríky sa zvyčajne strihajú každý rok, aby si zachovali požadovaný tvar. Ovocné stromy nie je potrebné orezávať každý rok, ale aj tu by sa mala pravidelne vykonávať prerezávka každé štyri až šesť rokov. Najmä mladé stromy by sa mali častejšie cielene prerezávať, aby sa zabránilo nesprávnemu rastu, napríklad rozvetveným kmeňom.
Je potrebné zohľadniť aj vegetačný cyklus stromov a kríkov. Od augusta mnohé dreviny sťahujú svoje zásobné látky z listov do koreňov, aby ich na jar nazbierali pre nové výhonky. Pri mnohých drevinách by ste sa preto mali vyhnúť väčšiemu orezávaniu v období od augusta do decembra.
Odporúčania: Ktoré obdobie je vhodné na orezávanie stromov?
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Orezávanie sa môže vykonávať počas celého roka po poškodení stromu búrkou alebo keď sa objavia zhnité alebo zlomené konáre respektíve hrozí ich odlomenie. Bezpečnosť má v tomto prípade prednosť.
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Zima je klasickým obdobím na výnosový alebo pomocný rez kôstkového, jadrového a bobuľového ovocia. Je to tiež vhodný čas na prerezávanie ruží a prerezávanie korún stromov: konáre sú najviditeľnejšie a rezervné látky sa nachádzajú v koreňoch. Orezávaniu stromov počas silných mrazov sa však treba vyhnúť. Najlepšie je začať v období od januára do začiatku marca alebo keď už teploty neklesnú pod -5 °C.
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Niektoré ovocné stromy sa prerezávajú na jar, napríklad broskyne. Skoro kvitnúce stromy, ako sú mandľovníky a forzítie, by sa mali prerezávať po odkvitnutí.
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Stromy môžete prerezávať aj v lete, aby ste preriedili ich koruny. Vtedy je tiež čas na odstránenie kolmých výhonkov zo stromu. Čerešne sa môžu prerezávať počas letnej úrody a po nej, rovnako ako niektoré druhy, ktoré nerodia ovocie, napríklad vŕby. Choroby lístia sa teraz dajú ľahšie rozpoznať a rany po reze sa rýchlejšie hoja. Leto je tiež ideálne na prerezávanie orechov.
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Na jeseň prichádzajú na rad pôvodné listnaté a ihličnaté stromy. Aj niektoré druhy ovocných stromov možno prerezávať teraz, ak potrebujú zosilnieť. Pre tvorbu ovocných výhonkov je lepšie začať s prerezávaním v januári alebo vo februári.Pre všetky dreviny však neexistujú všeobecné odporúčania. V najlepšom prípade si cielene vyhľadáte informácie, kedy a ako orezávať konkrétny ker alebo strom.
Čo sa odstraňuje pri orezávaní stromu?
Orezávanie kríkov a stromov znamená predovšetkým odstraňovanie chorých a prebytočných konárov a vetiev. Zatiaľ čo okrasné kríky je potrebné tvarovať, pri ovocných stromoch je cieľom dobrá úroda ovocia a celkový zdravotný stav stromov. Často sa rozlišujú tieto typy rezov:
Orezávanie stromov: Aby ste podporili rast a tvorbu koruny stromov, môžete čerstvo vysadené stromy zredukovať na približne jeden primárny a maximálne tri sekundárne výhonky.
Tvarovanie: Všeobecne sa používa na strihanie krov a kríkov do určitého tvaru, ale aj na zmenšenie koruny stromu, vyrovnanie porastu a odstránenie zavadzajúcich alebo krížom rastúcich vetiev. Pomocou tvarovania môžete tiež vytvoriť priestor, napríklad obnažením kmeňa pomocou pristrihávania (odstránenie vetiev v časti kmeňa). Pre nové bočné výhonky môžete skrátiť vetvy na požadovanú dĺžku až po spiace bočné alebo spodné púčiky (oká).
Výťažok z orezania: Pre lepšiu úrodu by ste mali ovocné stromy pravidelne orezať. Pri prerieďovaní koruny stromu vždy odstráňte všetky prebytočné výhonky, aby nevypučali znovu a ešte hustejšie. Pri jabloniach odrežte rozkonárené výhonky visiace nadol za mladším bočným výhonkom.
Reliéfne rezanie: Odstraňujú sa poškodené konáre a vetvy, napríklad polámané po búrke alebo snehu alebo napadnuté škodcami. Vetvy, ktoré spôsobujú nerovnováhu, sa tiež odrežú. Najmä po reliéfnom orezaní by mali byť rezné rany stromov utesnené štepárskym voskom alebo iným vhodným prostriedkom.
Orezávať kríky a stromy znamená zasahovať do rovnováhy medzi hmotou koreňov a korunou stromu. Čím výraznejšie orežete, tým silnejšie môže rastlina reagovať opätovným pučaním. V zásade by sa v procese orezania mali odstrániť všetky choré a nadbytočné vetvy a konáre. Ale len veľmi zriedka sa odporúča zrezať krík alebo strom úplne.
Správne orezanie stromov: Techniky orezávania
Záhradníckymi nožnicami môžete odrezať malé konáre až do výšky hlavy. Akumulátorové nožnice na stromy sa odporúčajú na hrubšie konáre a malé konáre s priemerom maximálne tri centimetre. Princíp je rovnaký – záhradné nožnice alebo nožnice na stromy sa položia blízko k päte konára alebo vetvy, takže v ideálnom prípade nezostanú žiadne pahýle. Táto „technika obchádzania“ je dôležitá, aby sa predišlo odumieraniu pahýľov vetiev, ktoré môžu byť vstupnou bránou pre škodcov a hnilobu.
Pomocou reťazovej píly môžete z kríkov a stromov odrezať hrubé vetvy. To si vyžaduje starostlivú techniku orezu, aby sa zbytočne nepoškodila kôra.
Východiskovým bodom je krúžok vetvy, vydutie pri báze vetvy. Najskôr urobte rez približne na dve šírky ruky od krúžka vetvy na spodnej strane.
Potom začnite tri šírky rúk od krúžka vetvy a prerežte vetvu zhora, aby spadla dole.
Zvyšný pahýľ vetvy sa potom čisto odreže pri krúžku vetvy. V ideálnom prípade by ste mali pílu umiestniť mierne diagonálne, mimo kmeňa stromu. Meristémové tkanivo v krúžku vetvy zaisťuje rast novej kôry na povrchu rezu. Dlhšie veľké vetvy by ste mali ideálne orezať kúsok po kúsku zvonku smerom dovnútra. Zaberie to viac času, ale je to bezpečnejšie a má to tú výhodu, že neskôr budete mať menej práce s rezaním odrezaného dreva. Koniec koncov, pri orez stromov sa tiež musíte zbaviť orezaného dreva.
Údržba nástrojov po oreze stromov
Aby ste zaistili, že orez stromov bude úspešný aj budúcnosti, mali by ste ideálne okamžite vykonať servis nástrojov na údržbu stromov.
Na údržbu nožníc na stromy postačuje vyčistiť reznú čepeľ kefou. Kvalita čepelí zostane zachovaná, ak sa po každom použití pretrie alebo nastrieka riedkym strojovým olejom alebo olejom v spreji. To zaistí potrebné mazanie a ochranu proti hrdzi. Tiež je potrebné pravidelne kontrolovať, či sú skrutky a matice nožníc na stromy pevne nasadené. Odporúča sa tiež odporúča dezinfekcia záhradného náradia po oreze stromov , aby sa zabránilo prenosu niektorých chorôb drevín.
Údržba reťazovej píly zahŕňa vyčistenie reťaze po každom použití. Živica a nečistoty sa odstránia špeciálnym čističom. Prístroj je možné po zaschnutí očistiť tvrdou kefou, predtým však nesmiete zabudnúť vybrať batériu. Je potrebné skontrolovať aj hladinu oleja a správne mazanie. Vždy by ste mali doplniť dostatočné množstvo reťazového oleja, aby ste predĺžili životnosť reťaze a zariadenia. Hoci je v nádrži dostatok špeciálneho reťazového oleja, mali by ste sledovať dávkovanie maziva. Buď hľadajte kvapky oleja pri jednominútovom chode nasucho s čepeľou smerujúcou nadol cez svetlé pozadie, alebo opatrne nadvihnite reťaz po suchom chode (upozornenie: riziko poranenia) a otestujte vodiacu lištu na tenkom olejovom filme.
Taktiež musíte pravidelne kontrolovať a v prípade potreby upraviť napnutie reťaze, ideálne pred každým použitím – reťaz sa nesmie prehýbať. Zuby reťaze píly by sa mali v prípade potreby prebrúsiť, pretože ostrá reťaz zaisťuje lepšie orezanie a väčšiu bezpečnosť. Na to slúži okrúhly pilník vhodný pre danú rozteč reťaze. Prípadne môžete dať reťazovú pílu nabrúsiť profesionálovi. Po niekoľkých pracovných hodinách môže byť potrebné uvoľniť kotúč reťazovej píly z okolitých hrán a skontrolovať, či nie je poškodený, a v prípade potreby ho vymeniť. Môžete to dať urobiť profesionálovi.