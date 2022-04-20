Jednoduché strihanie živých plotov: Tipy a triky pre živé ploty
Mnohé každodenné veci znejú na prvý pohľad banálne, no pri bližšom zvážení vo všeobecnosti vôbec nie sú také samozrejmé, ako sa zdajú, a vyvstáva veľa otázok. Tak je to napríklad pri strihaní živých plotov. Bez základných znalostí môže byť výsledok údržby živého plota a strihania dorovna krivý – v pravom zmysle slova. Stručne povedané, oplatí sa naučiť strihať živé ploty! Tu sú všetky dôležité tipy a triky, ako správne strihať živé ploty.
Kontrolný zoznam: Všetko, čo potrebujete vedieť v skratke
Aké je správne obdobie na strihanie živého plotu? Aké záhradné náradie by ste mali používať na údržbu živého plotu? Ako strihať živý plot, aby bol rovný? Veľa a veľa otázok – tu sú odpovede. Nasledujúce body slúžia ako mentálny kontrolný zoznam, či je všetko zorganizované pre prebiehajúce strihanie živého plota.
Možné časové obdobie – kedy začať strihať živé ploty? Na údržbu živého plota je v zásade vhodná jar a jeseň. V týchto ročných obdobiach nie je ani príliš teplo, ani príliš zima, takže odrezané vetvy a klíčky môžu ideálne dorásť. Živý plot je možné tvarovať v júni. Frekvencia strihania živého plota závisí od druhu dreva v živom plote. Niektoré dreviny, napríklad vtáctvo alebo javor obyčajný, klíčia silnejšie ako iné typy živých plotov, a preto môžu byť potrebné dva rezy ročne. Naproti tomu pri obľúbených druhoch ako tuje, tis či vavrínovec čerešňový stačí strihať živý plot raz ročne.
Záhradné náradie a ochrana práce – aké vybavenie je vhodné? V závislosti od dreva a požadovaného vzoru rezu je potrebných veľa rôznych záhradných nástrojov. Hlavnou prioritou je tu vaša bezpečnosť. Pevná obuv, rukavice a ochranné okuliare sú nevyhnutné. Čepele rezacieho nástroja by mali byť nabrúsené, aby príliš nenamáhali živé ploty a kríky. Pokiaľ ide o ochranu a efektivitu práce, odporúča sa použiť akumulátorové nožnice na živý plot. Ak je živý plot vysoký niekoľko metrov, sú vhodné tyčové nožnice na živý plot.
Údržba živého plotu – čo ešte treba zvážiť? Živé ploty by sa mali strihať každý rok, pretože dlhšie čakanie a následné príliš radikálne orezanie poškodzuje zdravie rastliny. Neodporúča sa strihať ploty v príliš horúce dni, pretože čerstvo odrezané výhonky by mohli vyschnúť. Pravidelná údržba živého plota okrem toho slúži na odstrihnutie prípadného poškodeného materiálu a na čo najväčšie zmladenie postihnutých miest. V ideálnom prípade by ste sa mali oboznámiť s rastom a ďalšími tipmi na údržbu ešte pred kúpou rastliny.
Základy strihania živých plotov: O strihaní živých plotov, nástrojoch a tipoch na strihanie živého plota do priamej línie
Už sme takmer pripravení začať! Otázkou zostáva len to, ako najlepšie vytvarovať živý plot. Všetko závisí od správnej technológie strihania. Aby sa vám tvarovanie živého plotu podarilo tak, ako zamýšľate, je veľmi dôležité, aký strihací nástroj si vyberiete.
Lichobežník verzus obdĺžnik: Ktorý strih živého plota by to mal byť?
Najpopulárnejšie sú lichobežníkové a obdĺžnikové tvarovanie. Obdĺžnikové tvarovanie šetrí viac miesta a je vhodné pre listnaté stromy (vtáčí zob, vavrínovec, hrab). Lichobežníkové rezanie je veľmi populárne. Pri ňom sa živý plot zmladzuje smerom nahor, aby slnečné svetlo dopadalo na živý plot rovnomerne. Živý plot však netreba príliš zmladzovať, inak môžu vzniknúť nevzhľadné hnedé diery. Profesionálny tip je teda nasledovný: Strihajte vždy len do tej miery, aby bolo na konároch ešte vidieť zelené lístie.
Náradie
Celý projekt strihania živého plota klesá alebo pláva v závislosti od záhradného náradia. Ak je čepeľ nožníc na živý plot tupá, môže to rýchlo spôsobiť poškodenie listov a vetiev. Diamantom brúsené čepele sú tou správnou voľbou. Pri použití nesprávneho zariadenia sa tiež vystavujete zbytočnému nebezpečenstvu. Ak je živý plot vysoký napríklad niekoľko metrov, mali by ste zvážiť nákup tyčových nožníc na strihanie živého plotu. Je to nielen bezpečnejšie, ale aj efektívne a nezaťažuje to váš chrbát.
Na dosiahnutie dokonalého strihu sa čoraz viac milovníkov záhrad spolieha na akumulátorové nožnice na živý plot. Na rozdiel od tradičných elektrických prístrojov si moderné rezacie nástroje vystačia bez kábla, pretože ich súčasťou sú batérie s dlhou výdržou.
Okrem toho moderné akumulátorové nožnice na živý plot ponúkajú množstvo výhod, ktoré umožňujú pracovať pohodlne takmer vo všetkých pracovných polohách. Tie zahŕňajú:
- Funkcia pílenia pri hrubších vetvách
- Ergonomické, otočné rukoväte pre bezpečné držanie vo všetkých polohách
- Zametací nadstavec na odrezky na rezanie padajúceho materiálu
- Chránič čepele, ktorý zabraňuje nevzhľadnému poškodeniu steny a zeme
- Nastaviteľná strihacia hlava pre vysoké živé ploty
Všetko závisí od technológie! Rovný živý plot so šnúrkou.
Ak sa spýtate odborníka na záhradníctvo, ako dosiahnuť dokonalé strihanie živého plota a predovšetkým ako ho urobiť rovným, odpovie vám: Bez šnúrky to nejde! Je to prekvapivo ľahké. Ťaháte šnúrku bočne pozdĺž hornej časti živého plota. Vodiaca čiara by nemala byť pripevnená k živému plotu, ale napríklad k dvom stĺpikom alebo stĺpom. Mala by byť vo výške, v ktorej chcete, aby bol vrchol živého plota po strihaní. Vodiaca čiara by tiež mala byť napnutá a nemali by ju ohýbať vetvy vyčnievajúce do jej dráhy, aby požadovaný tvar živého plota nekazili nevzhľadné hrboľčeky.
Správny strih živého plotu: Dokonalý živý plot v piatich krokoch
1. Ťahanie šnúrky
Vodiaca čiara sa napnute bočne tam, kde chcete, aby bol neskôr vrchol živého plota. Funguje ako vodidlo pre rovné strihanie. Skôr ako začnete, mali by ste vždy ešte raz skontrolovať živý plot, či v ňom nie sú vtáčie hniezda.
2. Zvislé strihanie
Teraz sa živý plot strihá zospodu nahor rovnomernými pohybmi. Z času na čas sa odporúča odstúpiť o krok späť, aby ste zistili, či striháte zarovnane. Upozornenie: Listnaté stromy s väčšími listami by sa mali strihať prednostne ručne, pretože pri použití elektrických nožníc na živý plot by sa mohli poškodiť listy a odumrieť. Motto je teda nasledovné: Menej je niekedy viac! Odrežte len toľko, koľko je potrebné a aby bolo stále vidieť zelené lístie.
3. Vodorovné strihanie
Strihanie klenby vyžaduje obzvlášť veľkú sústredenosť. Strihací nástroj by sa mal umiestniť tesne nad natiahnutou vodiacou čiarou. Najmä pri použití rebríka by sa tento pracovný krok mal vykonávať opatrne a sústredene. Profesionálny tip: Tyčové nožnice na živý plot s nastaviteľnou strihacou hlavou strihajú presné obrysy bez toho, aby ste sa pritom museli namáhať.
4. Detaily
Hneď ako bude hlavná plocha živého plota ostrihaná, môžete sa s nožnicami na živý plot zamerať na detaily a vykonať finálne úpravy živého plota. Potom je potrebný servis a údržba záhradného náradia.
5. Údržba
V ideálnom prípade by ste mali každý prístroj ihneď po použití skontrolovať, či nie je poškodený a znečistený. Ak by sa na prístroj nalepili zvyšky zeminy a rastlín, môžete ich odstrániť vlhkou špongiou a tvrdou kefou. Je potrebné pravidelne kontrolovať, či sú všetky matice, skrutky a čapy na prístroji pevne nasadené. Odporúča sa pravidelné naostriť čepele nožníc na živý plot plochým pilníkom, aby sa zachoval trvalo dobrý strihací výkon. Okrem toho sa odporúča odstrániť hrebeň vzniknutý brúsením pomocou brúsneho kameňa. Kto si netrúfa nabrúsiť nožnice sám, môže ich dať nabrúsiť odborníkovi. V neposlednom rade je potrebné vyleštiť čepeľ vhodným olejom (napr. olej Ballistol), aby bola chránená pred hrdzou.
6. Likvidácia orezkov zo živého plota
Najskôr práca, potom potešenie – skôr než sa budete môcť pokochať svojim výtvorom, musíte samozrejme zlikvidovať orezané konáre a lístie. Každý, kto vlastní sekačku, môže posekaný materiál optimálne nasekať a nasypať ho koša na organický odpad alebo na kompost, prípadne ho odviezť do recyklačného strediska. Na hrubé vetvy je vhodná rezačka na vetvy.