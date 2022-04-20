Hrabanie lístia: Päť tipov na každú sezónu
Na jeseň väčšina stromov a kríkov zhadzuje farebné listy. Kedy je potrebné pohrabať lístie na chodníkoch, príjazdoch, trávnikoch a v záhrade? Hrabanie lístia hrabľami a metlami je pri väčších plochách často veľmi namáhavé. Pomocou týchto tipov môžu majitelia záhrad rýchlo a efektívne pohrabať lístie v rôznych oblastiach.
Tip 1: Kedy a kde musíte pohrabať lístie?
Prečo vlastne musíte pohrabať lístie? V mnohých regiónoch existuje povinnosť zhrabať lístie v určitých oblastiach okolo domu, podobne ako existuje povinnosť odpratávať sneh a ľad. Vlastníci pozemkov pri chodníkoch musia odstraňovať lístie a túto povinnosť môžu preniesť aj na svojich nájomníkov. Lístie by ste mali odstraňovať dostatočne často, aby sa na ňom okoloidúci nešmykli. Z rovnakého dôvodu je rozumné odstraňovať na jeseň lístie z ciest, aby to neovplyvnilo brzdnú dráhu.
Lístie pod stromami a živými plotmi v záhrade však nemusíte nevyhnutne odstraňovať. Môžete počkať až do jari, aby ste poskytli ochranu menším zvieratám, ako sú ježkovia a hmyz. Okrem toho môžu listy pôsobiť ako ochrana pred mrazom a prírodné hnojivo pre záhradné rastliny. Listy by však nemali byť navrstvené príliš husto, aby sa k zemi dostal vzduch. Kto sa bojí, že jesenné búrky lístie odfúknu, môže ho dodatočne prikryť konármi, napríklad drevinami. Na jar, v marci alebo apríli, môžete tento kryt a listy odstrániť´.
Výnimkou v záhrade sú trávnaté plochy. Každý, kto si zakladá na dobre udržiavanom trávniku, by mal odstraňovať lístie, inak sa na miestach, kde sa tráve nedostáva slnečného svetla, vytvoria žlté škvrny. Teoreticky to môžete urobiť pomocou kosačky na trávu – v závislosti od hrúbky vrstvy lístia. Odpratávanie lístia kosačkou však nie je zvlášť šetrné k zvieratám. Vhodnejšie sú hrable, alebo ak chcete ušetriť energiu, fúkač lístia alebo fúkací vysávač.
Tip 2: Odstraňovanie lístia pomocou fúkača lístia
Zametanie lístia hrabľami alebo metlou si vyžaduje silu a čas. Každý, kto chce rýchlejšie a jednoduchšie odstraňovať lístie z chodníkov, príjazdov a na trávniku, by mal prejsť na fúkač lístia. Silný prúd vzduchu zariadenia dokáže zametať lístie takmer sám a pomáha odstraňovať lístie aj na ťažko prístupných miestach a zo záhonov alebo mulčovacej kôry.
Pomocou akumulátorových fúkačov lístia Kärcher je možné cielene zhrnúť lístie na hromadu. Pomocou prídavnej škrabkovej hrany môžete uvoľniť mokré lístie alebo utlačenú špinu. Fúkač lístia LBL 4 má dva stupne rýchlosti. Listy sa tak dajú opatrne odstrániť zo štrku a vy môžete začať na chodníku a trávniku s väčšou silou. Vďaka odnímateľnej fúkacej trubici možno fúkače lístia Kärcher uložiť tak, aby šetrili miesto.
Šikovná kombinácia: Akumulátorové fúkače lístia a vysávače lístia
Každý, kto chce odstraňovať lístie z väčších plôch a oceňuje aktívnu pomoc pri upratovaní dvora a záhrady, je ideálne vybavený akumulátorovým fúkačom lístia a fúkacím vysávačom Kärcher. Svojou sacou funkciou a vysokým objemom zberného vreca pomáha aj pri zbere lístia. V prípade potreby odnímateľné diely príslušenstva zaisťujú nižšiu hmotnosť zariadenia, napríklad v prípade akumulátorového fúkača lístia BLV 36-240 a vysávač lístia. Rýchlosť v režime fúkania a odsávania je možné plynule regulovať, napríklad za účelom starostlivého odstraňovania lístia zo štrku alebo zo skalky. Na väčších plochách sú nápomocné odnímateľné vodiace valčeky a v prípade potreby môžete listy nasekať pomocou sekacieho kolieska.
Viac než len zametanie lístia: Vlastnosti fúkača lístia a vysávača lístia
Ak sa lístie odstraňuje na jeseň, fúkače a vysávače lístia zďaleka nie sú všedné. Je možné ich využívať celoročne na streche domu, na dvore aj v záhrade. Niekoľko príkladov:
- Fúkanie na hromadu a vysávanie odrezkov kríkov a živých plotov
- Pri odstraňovaní buriny, zber odstránenej buriny
- Zbieranie odrezkov, ktoré zostali po kosení trávnika
- Spoločné fúkanie a vysávanie nečistôt na terasách a v garážach
- Odstraňovanie zvädnutých listov a kvetov zo záhonov
Dôležité informácie
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Aby ste neobťažovali susedov, mali by ste sa pred použitím fúkačov lístia informovať o miestnych predpisoch o ochrane pred hlukom.
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Vysávanie hrubých vetvičiek, zeminy zo záhonov alebo mokrého lístia môže zablokovať alebo dokonca poškodiť prístroj.
Tip 3: Zametanie lístia na väčších plochách so zametačom
Zametanie lístia kefami a hrabľami znamená, že sa musí aj neskôr pozbierať. No medzitým jesenný vietor kopu lístia opäť rozhádže. Ideálne je preto robiť oboje v jednej operácii, teda zametať aj zbierať lístie jedným zariadením, zametačom.
Zametače sú vhodné najmä na spevnené plochy, ako sú chodníky, príjazdy alebo ulice, a vďaka výškovo nastaviteľnej rukoväti a jednoduchému pohybu zariadením odstraňujú lístie a nečistoty bez potreby zohýbať sa. Nádoba na odpad ponúka veľa priestoru a dá sa vyprázdniť v niekoľkých krokoch. V závislosti od modelu je možné nainštalovať jednu alebo dve bočné kefy bez potreby náradia. Vďaka nim je možné vyčistiť aj okraje, štrbiny a rohy. S ručným zametačom S 4 Twin 2 v 1 nie je problémom ani mokré lístie. Bočné kefy sú vybavené tvrdšími štetinami, vďaka čomu bez problémov zametajú aj vo vlhkých priestoroch.
Zametače sa používajú celoročne – zametanie lístia, odstraňovanie posypu zo zimy, zametanie peľu a kvetov spolu. A po vykonaní práce? Jednoducho zatlačte sklopnú rukoväť dopredu a uložte zametač vo zvislej polohe v kôlni, garáži alebo pivnici, aby ste ušetrili miesto.
Tip 4: Odstraňovanie lístia z odkvapov a potrubí
Každý, kto má pri dome stromy, vie, že v odkvapoch a zvodoch sa najmä na jeseň hromadí lístie, malé konáre a nečistoty. Aj z týchto miest by ste mali pravidelne odstraňovať nečistoty a lístie, aby dažďová voda odtekala požadovaným spôsobom a aby sa predišlo škodám spôsobeným vodou. Ak sa tu usadila nečistota, jej odstránenie je časovo náročná a prácna záležitosť. V mnohých prípadoch sa práca vykonáva na rebríku, ktorý sa musí často posúvať, aby ste prešli po celej dĺžke žľabu. Strešné odkvapy a zvody možno bez námahy vyčistiť pomocou súpravy na čistenie strešných odkvapov a žľabov Kärcher, ktorá je vhodná pre vysokotlakové čističe Kärcher.
Dýza na čistenie strešného odkvapu súpravy sa posúva na vozíku po strešnom odkvape takmer sama, vďaka vysokému tlaku čistiaceho zariadenia. Na spodnej strane čistiaceho vozíka sú pripevnené dve vysokotlakové dýzy, vďaka ktorým voda prúdi dozadu. Efekt spätného rázu poháňa vozík dopredu, zdvíha nečistoty a splachuje ich dozadu. S dĺžkou hadice 20 metrov sa dostanete ďaleko bez toho, aby ste museli stáť na rebríku v bezprostrednej blízkosti. Po krátkej dodatočnej montáži je možné pomocou tohto príslušenstva zbaviť zvodové a odpadové potrubia upchatia. Používa sa vysokotlaková hadica bez vozíka. Namiesto toho sa používa špeciálna dýza na čistenie potrubia, ktorá využíva spätný ráz prúdu vody smerovaný dozadu, aby prenikla do upchatia lístím a inými nečistotami a prepláchla zvod. Tip: Hadica súpravy na čistenie potrubia má červené bezpečnostné označenie. Hadica by mala byť vždy zasunutá do potrubia aspoň po túto značku a proces čistenia by sa mal zastaviť hneď, ako bude značka pri ťahaní hadice opäť viditeľná. Týmto spôsobom ste chránení pred striekajúcou vodou smerom dozadu, ako aj pred potenciálnymi nebezpečenstvami v dôsledku otáčania vysokotlakovej hadice.
Tip: Čistenie svetlých šácht a drenážnych kanálov
Vo svetlých šachtách a drenážnych kanáloch okolo domu sa časom usadzuje lístie a uvoľnené nečistoty, ktoré by sa mali v pravidelných intervaloch odstraňovať. Mokré aj suché nečistoty možno rýchlo a bez námahy vysať pomocou vysávača na mokré a suché vysávanie. Mnohé zariadenia majú funkciu fúkania, ktorá je obzvlášť praktická, najmä na ťažko prístupných miestach.
Tip 5: Kam s lístím? Príklad likvidácie
Vďaka fúkačom lístia, vysávačom lístia a zametačom môžte ľahko pozametať pozbierať lístie. Ale čo by ste s ním mali urobiť, ak nemáte vlastný kompostovač? Menšie množstvo lístia a zeleného odpadu môžete vyhodiť do koša na organický odpad, ale tie sa na jeseň pri pozemkoch s množstvom stromov rýchlo zaplnia. V niektorých regiónoch ponúkajú obce špeciálne vrecia alebo koše, ktoré sa po naplnení umiestnia na krajnicu cesty a následne zlikvidujú. V opačnom prípade ho musíte odviezť na zberné miesto záhradných odrezkov v najbližšom recyklačnom stredisku.
Zametanie lístia na jesenný oheň? Pálenie lístia a záhradných odrezkov je v mnohých obciach zakázané alebo značne obmedzené z hľadiska ročného obdobia. Vzhľadom k tomu, že zvädnuté listy môžu stále obsahovať značné množstvo vody, pri ich pálení môže vznikať dym a neželané pachy. Rovnako sa môže uvoľňovať jemný prach. Mali by ste teda odstraňovať lístie spolu s odpade z domácnosti? Nie do odpadkových košov a nádob na recykláciu – tie sa nemusia vyprázdniť, pokiaľ sa naplnia nesprávnym druhom odpadu. Takže vrecia na lístie, recyklačné centrum alebo kompostovač. Každý, kto má vo svojej záhrade dostatok miesta, si môže vytvoriť kopu lístia ako zimný domov pre ježkov a pod.