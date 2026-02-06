Vysávač a fukár lístia BLV 36-240 Battery
Výkonný fukár a vysávač lístia BLV 36-240 Battery jednoducho vyfúka, vysaje a poseká aj mokrý zelený odpad rýchlosťou až 240 km/h. Sacia a fúkacia rúra sú samostatne vyberateľné.
Mokré listy, zvyšky po kosení a strihaní zvyknú na zemi vytvárať súvislú vrstvu. Predovšetkým z rohov nie je možné tieto zvyšky takmer vôbec dostať. Na rýchle odstránenie takejto vrstvy je potrebný celý čistiaci tím. Alebo akumulátorový model BLV 36-240 Battery, ktorý to zvládne aj sám. Výkonný vysávač lístia s vysokým výkonom a prietokom vzduchu 770 m³/h odstráni aj mokrý zelený odpad. Požadovanú silu je možné plynulo regulovať pomocou otáčok, takže si môžete vybrať medzi maximálnou výdržou batérie alebo maximálnym výkonom. Ďalšia páka zabezpečuje prepínanie medzi nastavením na fúkanie alebo vysávanie, je možné použiť aj kombináciu. Pri vysávaní sa používa veľké vrece, do ktorého sa dostáva všetok zelený odpad posekaný na malé kúsky. Aby nebola práca namáhavá ani pri dlhších pracovných intervaloch, dbali sme na pohodlie pri nosení a zabezpečili ho pomocou ergonomickej rukoväte na oboch stranách na optimálne rozloženie hmotnosti a odnímateľných vodiacich valcov. Tie umožňujú ľahkú a efektívnu prácu. Taktiež je možné samostatne vybrať sacia a fúkaciu rúru. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Vlastnosti a výhody
Sacia a fúkacia rúra, ktoré je možné používať samostatnePráca bez únavy vďaka zníženej hmotnosti pomocou samostatne odnímateľných častí.
Variabilná regulácia otáčokUmožňuje plynulé nastavenie rýchlosti v závislosti od úlohy.
Prepínacia páka pre nastavenie funkciíPlynulé nastavenie medzi odsávaním a vyfukovaním, tiež možné v kombinácii.
Rukoväť na oboch stranách
- Zabezpečuje optimálne rozloženie hmotnosti a jednoduchú manipuláciu.
Odnímateľné vodiace valce
- Zjednoduší a súčasne zvýši efektivitu práce.
45 litrový objem zberného vaku
- Garantuje dlhú prácu bez prerušenia.
Kovové mulčovacie koleso
- Zlepší výkon kosenia a zvýši životnosť prístroja.
Bezuhlíkový motor
- Pre dlhú výdrž a dlhšiu životnosť prístroja.
Odnímateľná plochá hubica
- Na presné a lokálne čistenie. Lístie je možné napr. cielene nafúkať na jednu kopu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Pohon
|Bezuhlíkový motor
|Tlačidlo Turbo Boost
|Nie
|Regulácia rýchlosti
|Áno
|Pracovný objem (dB(A))
|104
|Režim fúkania rýchlosti vzduchu (km/h)
|max. 240
|Režim nasávania rýchlosti vzduchu (km/h)
|max. 130
|catch bag volume (l)
|45
|Napätie (V)
|36
|Výkon na jedno nabitie batérie - režim vyfukovania (m²)
|max. 1100 (5,0 Ah)
|Výkon na jedno nabitie batérie - režim sania (l)
|max. 150 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 20 (5,0 Ah)
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1290 x 230 x 380
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Odnímateľná plochá hubica
- Zberná taška
- Odnímateľné vodiace valce
- Ramenný popruh
Video
Oblasti využitia
- Listy
- Zelený odpad
- Chodníky okolo domu
- Oblasti okolo domu a záhrady
Príslušenstvo
