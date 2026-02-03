Zametací stroj S 4 Twin 2 v 1
Zametací stroj je vybavený špeciálnymi bočnými kefam. S 4 Twin 2 v 1 so šírkou zametania 680 mm je ideálny na celoročné použitie.
Okvetné lístky, piesok, lístie alebo štrk: efektívny zametací stroj S 4 Twin 2 v 1 zabezpečí skvelé čistiace výsledky okolo domu a záhrady rekordnou rýchlosťou - po celý rok. Okrem štandardných bočných kief pre suché zametanie je S 4 Twin 2 v 1 tiež vybavený 2 ďalšími bočnými kefami s tvrdšími štetinami pre vlhké a mokré nečistoty. Vďaka výkonnému zametaciemu valcu a šírke zametania 680 milimetrov vyčistí bez námahy plochy rýchlosťou 2400 m² za hodinu. Zametané nečistoty skončia priamo v 20-litrovej zbernej nádobe. Dlhé štetiny bočných kefiek čistia dôkladne až po okraj. Plynulo výškovo nastaviteľná rukoväť sa dá optimálne prispôsobiť výške používateľa. Vďaka bajonetovému zámku sa pri nastavovaní výšky nestratia žiadne skrutky. Ak je to potrebné, zametací stroj je možné úplne sklopiť a postaviť bokom - pre úsporu miesta. Výmena bočnej kefy je jednoduchá a nevyžaduje si žiadne špeciálne nástroje. Zametací stroj je tak pripravený na okamžité použitie. Zberná nádoba na nečistoty sa dá ľahko vybrať a rýchlo vyprázdniť bez kontaktu s nečistotami.
Vlastnosti a výhody
Dva páry bočných metielŠtandardné bočné kefy na suchý odpad a bočné kefy s tvrdšími štetinami na mokrý odpad.
Praktický uzáver pre bočné metlyUpevnenie bočnej metly bez nástrojov pre rýchlu montáž a použitie.
Pohodlná nášľapná plochaPreklopenie zametacieho stroja bez ohýbania – pre úsporu miesta.
Prestavenie výšky pomocou bajonetového mechanizmu
- Zametanie, ktoré vďaka individuálnemu nastaveniu výšky chráni váš chrbát.
Veľká nádoba na nečistoty
- Časté vyprázdňovanie nádoby na nečistoty nie je potrebné.
Ľahké odoberanie nádoby na nečistoty
- Jednoduché vyprázdnenie nádoby na nečistoty.
Samostojaca nádoba na nečistoty
- Vyprázdnenie nádoby na nečistoty bez kontaktu s nečistotami.
Veľká šírka zametania
- Vysoký výkon čistenia.
Zametanie blízko okrajov
- Dôkladné zametanie rohov, okrajov a škár.
Praktická rukoväť
- Zametací stroj je možné ľahko prenášať a odložiť vďaka rukoväti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka s bočnou metlou (mm)
|680
|Max. plošný výkon (m²/h)
|2400
|Kryt / rám
|Plast
|Nádoba na nečistoty (l)
|20
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|10,5
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|10,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|760 x 668 x 940
Balenie obsahuje
- Bočná metla: 2 Kus(y)
- Bočná metla na vlhké nečistoty: 2 Kus(y)
Výbava
- Ergonomické držadlo na posúvanie
- Plynule nastaviteľná rukoväť
- Odkladacia poloha
- Úspora odkladacieho priestoru
- Upevnenie bočnej kefy bez nástrojov
- Samostojaca nádoba na nečistoty
Oblasti využitia
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Chodníky okolo domu
- Cesty
- (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
- Pivnica
Príslušenstvo
Zametací stroj S 4 Twin 2 v 1 náhradný diel
