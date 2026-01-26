Zametací stroj S 6 Twin
Zametací stroj S 6 Twin s 2 bočnými metlami, 38 l objemom nádoby na nečistoty a so šírkou zametania 860 mm. Vhodný na používanie celoročne, pre väčšie a širšie plochy a dôkladnú čistotu až po okraj.
Či na jar, v lete, na jeseň alebo v zime – nový zametací stroj S 6 Twin od spoločnosti Kärcher je vhodný na celoročné čistenie okolo domu a záhrady. Je veľmi efektívny: jeho výkonný zametací valec, 2 bočné metly a šírka zametania až 860 mm zabezpečia očistenie plochy až do 3 000 m² za hodinu a úplne bez námahy. Je ergonomický - posuvné držadlo je možné nastaviť do 2 polôh bez toho, aby ste sa museli zohnúť a je možné ho optimálne upraviť podľa výšky daného používateľa. Je čistý - pozametané nečistoty sa dostanú priamo do 38 litrovej nádoby na nečistoty, pri jej vyprázdňovaní si dokonca ani neušpiníte ruky. Ďalším špičkovým prvkom je dodatočné nastavenie výšky bočnej metly, úprava prítlačného tlaku pre každú zametanú nečistotu – čím umožňuje dosiahnuť optimálne výsledky zametania. Model S 6 Twin je možné úplne jednoducho preklopiť, zložiť a úsporne ho uskladniť. Inštalácia metly bez nástroja umožňuje jeho okamžité používanie.
Vlastnosti a výhody
Praktický uzáver pre bočné metlyUpevnenie bočnej metly bez nástrojov pre rýchlu montáž a použitie.
Pohodlná nášľapná plochaPreklopenie zametacieho stroja bez ohýbania – pre úsporu miesta.
Flexibilné nastavenie výšky bočnej metlyIndividuálne nastaviteľná prítlačná sila pre rôzne typy nečistôt.
Veľká nádoba na nečistoty
- Časté vyprázdňovanie nádoby na nečistoty nie je potrebné.
Ľahké odoberanie nádoby na nečistoty
- Jednoduché vyprázdnenie nádoby na nečistoty.
Samostojaca nádoba na nečistoty
- Vyprázdnenie nádoby na nečistoty bez kontaktu s nečistotami.
Veľká šírka zametania
- Vysoký výkon čistenia.
Zametanie blízko okrajov
- Dôkladné zametanie rohov, okrajov a škár.
Posuvné držadlo s 2 nastaveniami výšky
- Zametanie, ktoré vďaka individuálnemu nastaveniu výšky chráni váš chrbát.
Praktická rukoväť
- Zametací stroj je možné ľahko prenášať a odložiť vďaka rukoväti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka s bočnou metlou (mm)
|860
|Max. plošný výkon (m²/h)
|3000
|Kryt / rám
|Plast
|Nádoba na nečistoty (l)
|38
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|14,8
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|14,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|17,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|926 x 872 x 1032
Balenie obsahuje
- Bočná metla: 2 Kus(y)
Výbava
- Ergonomické držadlo na posúvanie
- Posuvné držadlo s 2 nastaveniami výšky
- Odkladacia poloha
- Úspora odkladacieho priestoru
- Plynule nastaviteľná bočná kefa
- Upevnenie bočnej kefy bez nástrojov
- Samostojaca nádoba na nečistoty
Video
Oblasti využitia
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Chodníky okolo domu
- Cesty
- (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
- Pivnica
Príslušenstvo
Zametací stroj S 6 Twin náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher