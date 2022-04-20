Automatické polievanie záhrady
Svieži zelený trávnik, nádherné rady záhonov, pestrofarebný koberec kvetov – sen každého milovníka záhrad v lete! Profesionál však vie, že hoci to je koníček a vášeň, zelená rajská záhrada vyžaduje veľa práce. Najmä polievanie rastlín a trávnika počas teplých mesiacov stojí každodenne veľa času a energie. Automatický zavlažovací systém vykoná tento časovo náročný proces za vás a zároveň vám pomôže ušetriť cennú vodu. Nasleduje prehľad rôznych systémov a vysvetlenie, ako funguje automatické zavlažovanie spodnou alebo dažďovou vodou.
Výhody automatického zavlažovania v záhrade
Výhody automatického zavlažovacieho systému v záhrade sú: V porovnaní s polievaním pomocou krhly alebo tradičných rozprašovacích pištolí vám zavlažovací systém v záhrade ušetrí obrovské množstvo času. Táto metóda navyše šetrí vodu a zdroje viac ako ručné polievanie záhrady vodou z vodovodu. Svoju záhradu môžete polievať obzvlášť efektívne pomocou individuálne nastaviteľných postrekovačov a zavlažovacích časovačov alebo hodín. To umožňuje polievať trávniky, rastliny a kríky ručne alebo cielene podľa individuálne nastaviteľného plánu zavlažovania – aj keď ste v práci alebo na dovolenke. Ďalšou výhodou je, že automatické zavlažovanie dažďovou alebo spodnou vodou nespotrebováva cennú pitnú vodu. Dažďová voda sa môže zachytávať do cisterny alebo nádrže na vodu a pripojí sa k automatickému zavlažovaciemu systému pomocou pomocného čerpadla a hadicového systému. Rovnako to samozrejme funguje aj so spodnou vodou alebo vodou zo studní, ktorú je možné efektívne rozviesť po záhrade pomocou záhradného čerpadla.
Automatické zavlažovanie: Ovládané ručne alebo počítačom
Ak uvažujete o kúpe zavlažovacieho systému, musíte si najskôr odpovedať na niekoľko otázok. Nejde len o to, dozvedieť sa, ako automatické zavlažovanie funguje a aké systémy existujú. Súvisí to aj s kvalitou a veľkosťou vlastnej záhradnej plochy. Ide napríklad o to, aký typ hadicového systému je vhodný a aký zdroj vody chcete používať na cielené polievanie záhonov, živých plotov a trávnika. Existujú tiež rôzne typy vodných časovačov. Tu je dôležité vedieť nasledovné: Ak ste si na tieto základné otázky odpovedali sami, väčšinu „práce“ máte hotovú. Inštalácia zavlažovacieho systému je jednoduchá a trvá len niekoľko minút.
Ako funguje automatické zavlažovanie?
Pri automatickom zavlažovaní máte v podstate tri možnosti. Na začiatok vám môže stačiť moderný hadicový systém, ktorý rozvádza vodu cez postrekovače s automatickou funkciou. Tento variant je lacný a nevyžaduje žiadne prácne plánovanie, pretože mobilné a individuálne nastaviteľné zariadenia je možné v prípade potreby kedykoľvek umiestniť do požadovanej časti záhrady. Už pri tom ušetríte veľa času, ktorý môžete využiť na starostlivosť o rodinu a domácnosť alebo na domáce práce. Vďaka flexibilným hadicovým spojovacím systémom je v niektorých prípadoch možné navzájom prepojiť viacero postrekovačov.
Ak však už nehovoríte len o veľkých plochách trávnika, ale chcete cielene polievať napríklad záhony a bylinky, je potrebný inteligentný zavlažovací systém, ktorý bude polievať každú rastlinu individuálne a podľa potreby. Takéto systémy využívajú metódu mikrokvapkania. Voda sa hadicou privádza do množstva kvapkacích dýz a mikrorozprašovacích dýz, takže rastliny sú polievané nielen efektívne, ale predovšetkým spôsobom, ktorý šetrí zdroje a reguluje množstvo. Kombináciou jemných kvapkacích dýz a mikrorozprašovacích dýz je možné cielene polievať buď jednotlivé rastliny, alebo celý záhon rôznymi typmi postreku. Pokiaľ ide o polievanie, sú na to dodatočne vyvinuté zalievacie hadice, ktoré položíte na záhon alebo okolo neho ako klasickú hadicu. Vďaka dodaným pokynom krok za krokom je inštalácia veľmi rýchla. Hadice podľa potreby odrežete a pomocou dodávaných oddeľovačov hadíc systém podľa potreby rozšírite. Kvapkacie dýzy a mikrorozprašovacie dýzy sa nainštalujú na hadicu systému a tá sa pomocou hadicových hrotov zapichne do zeme na požadovanom mieste. Mimoriadne praktické: Mikrorozprašovacie dýzy je možné individuálne nastaviť pomocou ovládača.
Ak je potrebné zazimovať záhradu, dýzy a kohútikové adaptéry zavlažovacieho systému sa dajú okamžite odskrutkovať. Systém by sa mal na zimu úplne rozobrať a uskladniť na mieste, ktoré je chránené pred mrazom.
Aký zdroj vody sa používa na polievanie záhrady?
Nezáleží na tom, či chcete rastliny, záhony a kvety polievať ručne alebo pomocou automatizovaného systému na zavlažovanie záhrady, otázkou zostáva zdroj vody. Najjednoduchšou možnosťou je pripojiť záhradnú hadicu alebo zavlažovací systém k domovému kohútiku a použiť vodu z vodovodu. Niektorým majiteľom záhrad sa však oplatí využívať alternatívny zdroj vody. Za zváženie stojí zavlažovanie spodnou vodou alebo vodou zo studne alebo automatické polievanie záhrady dažďovou vodou.
Každý, kto vlastní veľkú záhradu, môže dodatočne uvažovať o vybudovaní studne, aby mohol na polievanie záhrady využívať zachytenú spodnú alebo dažďovú vodu. Je pravda, že to vyžaduje určité jednorazové náklady, ale už o niekoľko rokov to prinesie zisk. Na tento účel je vhodné zachytávať dažďovú vodu do cisterien a zberných nádrží a dávkovať ju do zavlažovacieho systému a prípadne do záhrady pomocou pomocných čerpadiel.
Prémiová trieda: Automatické zavlažovanie pomocou zavlažovacieho časovača
Každý, kto chce, aby bola jeho záhrada polievaná plne automaticky, sa môže spoľahnúť na zavlažovacie hodiny. Dokonca aj keď ste na dovolenke alebo v práci, nemusíte sa obávať, že by vaše kvety mali málo vody. Na zariadení môžete vopred nastaviť interval zavlažovania, vďaka čomu bude záhrada polievaná podľa plánu a plne automaticky.
Funguje to nasledovne. Zavlažovací časovač sa pripevní k vodovodnej prípojke domu, ako ste to videli pri iných zavlažovacích systémoch. V závislosti od modelu k nemu môžete pripojiť jeden až tri distribučné systémy. Ak sa rozhodnete napríklad pre zavlažovacie hodiny, dĺžku zavlažovania môžete nastaviť iba manuálne. Po maximálne dvoch hodinách, v prípade potreby aj skôr, sa zavlažovanie automaticky zastaví.
So zavlažovacím časovačom môžete získať ešte väčšiu nezávislosť. Zabezpečí nielen automatické zavlažovanie záhrady raz denne, v prípade potreby aj viackrát, ale aj meranie vlhkosti pôdy pomocou snímača. Signál sa bezdrôtovo odošle do obslužnej jednotky pri vodovodnej prípojke, čím sa následne spustí a zastaví zavlažovanie v závislosti od vopred nastavenej funkcie. Ide o moderný a efektívny spôsob zavlažovania záhrady.