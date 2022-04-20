Zazimovanie záhrady – čo je potrebné urobiť
Na jeseň by mali majitelia záhrad začať pripravovať svoje záhrady na zimu. Odpoveď na otázku, kedy by ste mali záhradu zazimovať, je jednoduchá – ideálne v období od polovice októbra do začiatku novembra. Potom treba urobiť niekoľko opatrení pre trávniky, záhony, kríky, stromy a živé ploty. V chladnom období je tiež dôležité správne uskladniť záhradné náradie. Kärcher vám poradí, ako na to.
Zabezpečenie trávnika pred zimou
Každý, kto si dá záležať na tom, aby bol jeho trávnik v zime v bezpečí a zdravý, sa bude na jar tešiť zo sviežej zelenej trávy. Dôležité je pokosiť trávnik na výšku päť až šesť centimetrov. Mali by ste tiež pozbierať listy, drobné konáre, mach a pokosenú trávu z trávnika. Zabráni sa tak ich rozkladu a plesneniu. Trávnik bude mať zároveň viac svetla a bude sa mu lepšie dariť. Najlepšou voľbou sú hrable. Na záver treba trávnik ešte poslednýkrát v roku prihnojiť – to mu cez zimu dodá dôležité živiny.
Monitorovanie črepníkových rastlín a ich prenesenie do domu
Keď majitelia záhrad pripravujú záhradu na zimu, mali by väčšinu črepníkových rastlín preniesť do domu a nechať ich tam cez zimu. Niektoré rastliny ako levanduľa, vianočná ruža, šarlátová fuchsia a fialka rohatá sú odolné a môžu zostať v záhrade aj počas zimy. Nie však hocikde – skôr na mieste, kde sú chránené proti poveternostným vplyvom. Všetky črepníkové rastliny, ktoré je potrebné prezimovať v dome, sa musia najskôr skontrolovať na choroby a škodcov. Ak sú choré alebo napadnuté, existuje riziko, že sa choroba alebo škodca rozšíria na iné rastliny, v blízkosti ktorých budú umiestnené.
Orez kríkov, živých plotov a stromov
V ďalšom kroku zazimovania záhrady si pripravte nožnice na živý plot alebo záhradnícke nožnice. Tento krok zahŕňa podporu dlhých výhonkov a odrezanie chorých a odumretých vetiev zo stromov. Pritom je dôležité predvídať prvý mráz, pretože výsledné plochy rezu musia byť schopné opäť sa utesniť. Každý, kto strihá živý plot, by ho mal strihať do lichobežníkového tvaru, aby sa od základov zužoval. Vďaka tomu budú aj výhonky blízko zeme dostávať dostatok svetla. Navyše, a to je v zime rozhodujúce, živý plot si zachová svoj tvar, aj keď na ňom bude veľa snehu.
Udržiavanie záhonov
Dôležitá je tiež príprava kvetinových a zeleninových záhonov. Zvädnuté a odumreté záhradné rastliny treba pred zimou odstrihnúť záhradníckymi nožnicami. Aby sa pôda obohatila živinami, môže sa pridať nasekaný rezný materiál a listy. Veľmi praktické: Mulč a lístie chránia rastliny pred mrazom.
Ďalšie oblasti využitia odpadu zo záhrady
Pred príchodom zimy môžete v záhrade vytvoriť jednu alebo viac kôp záhradného odpadu, ako je lístie, kroviny a konáre, ktoré môžu slúžiť ako útočisko pre rôzne zvieratá, ako sú ježkovia, myši a rôzny hmyz. Z pokosenej trávy z trávnika a lístia môžete vytvoriť kompost. Mikroorganizmy a červy ho postupom času premenia na humus bohatý na živiny. Musíte si však uvedomiť, že pre správny kompost je dôležité, akú zmes obsahuje. Nie všetky druhy stromov sú vhodné a mnohé listy majú veľmi nízky obsah živín. Kompost by sa mal nachádzať v polotieni a v otvorenom, teda neutesnenom teréne. Ak budete na tieto informácie pri zazimovaní záhrady pamätať, začiatkom jari sa môžete tešiť z čerstvého humusu.
Správne skladovanie záhradného náradia
Správne skladovanie záhradného náradia, ako sú hrable, kosy, hadice a nožnice, ako aj elektrického záhradného náradia je dôležité pre zachovanie ich funkčnosti. Každý, kto využije nasledujúce tipy, bude môcť bez problémov používať svoje náradie aj na jar.
Správna príprava
Pri skladovaní malých záhradných zariadení je zásadne dôležité, aby sa skladovali v čistom stave. Preto je potrebné odstrániť nečistoty z lopát, hrablí a rýľov oceľovou vlnou, drôtenou kefou, hubicou alebo vysokotlakovým čističom. Z motorových alebo akumulátorových prístrojov sa najskôr kefou odstránia hrubé nečistoty a následne sa vyčistia vlhkou čistiacou handričkou. Vysokotlakové čističe a iné zariadenia s prívodom vody pred uskladnením vyprázdnite. Je dôležité uvedomiť si, že v týchto zariadeniach vždy zostane trochu vody, a preto je potrebné skladovať zariadenia obsahujúce vodu tak, aby boli chránené pred mrazom. Hadice by sa tiež mali úplne vyprázdniť, vysušiť a následne zvinúť tak, aby sa nezauzlili.
Zazimovanie vonkajšieho vodovodného kohútika
A keď sme už pri téme vody, aj vonkajší vodovodný kohútik by sa mal zazimovať. Aby sa predišlo zamrznutiu vody, ktorá zostala v potrubí, a následnej netesnosti potrubia, uzavrite vodovodné potrubie k vonkajšiemu vodovodnému kohútiku a otvorte kohútik. Zásobníky na vodu a napájadlá sú tiež úplne vyprázdnia. Zásobníky môžu zostať vonku s otvorenými vypúšťacími kohútikmi, napájadlá by sa v ideálnom prípade mali uskladniť vnútri. Jazierkové čerpadlá sa vypnú a ich vstupy a výstupy sa vyprázdnia. Potom sa zazimujú na mieste, kde budú chránené pred mrazom.
Odstránenie hrdze
Nie je žiadnym tajomstvom, že často namáhané zariadenia zostanú funkčné dlhšie, pokiaľ sa pravidelne čistia. O to viac to platí, keď do záhrady dorazí zima. Ak chcete ochrániť zariadenia pred hrdzou, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
- Najskôr ich očistite od nečistôt vodou a kefou.
- Potom ich dobre osušte.
- Ak sa už vytvorila hrdza, odstráňte ju oceľovou vlnou alebo oceľovými kefami/kefami na drhnutie.
- Nakoniec použite ochranný olej. Nanáša sa na zdrsnené povrchy a chráni pred počiatočnou alebo opakovanou hrdzou.
Kde skladovať zariadenia
V ideálnom prípade by zariadenia mali byť uložené v záhradnom domčeku alebo v kôlni na náradie. Možným úložiskom však môže byť aj garáž alebo pivnica, najmä ak ste si od špecializovaného predajcu zaobstarali špeciálne montážne riešenia a regálové systémy na profesionálnu úschovu. Záhradné náradie by v zime nikdy nemalo zostať vonku. Pri nízkej teplote sa guma môže stať poréznou a materiály sa môžu zdeformovať – nehovoriac o jemnej elektronike v zariadeniach, ako sú akumulátorové kosačky na trávu, akumulátorové nožnice na živý plot a v neposlednom rade akumulátorové robotické kosačky na trávu. Ak ich na zimu odložíte, mali by ste vziať do úvahy niekoľko ďalších vecí.
Poučenie: Vysokotlakové čističe skladujte tak, aby boli chránené pred mrazom
Vysokotlakový čistič treba v zime vždy chrániť pred mrazom. Skladovanie vo vykurovaných priestoroch nie je vždy možné. V prípade veľkých mrazov môžu teploty v záhradnom domčeku alebo v garáži klesnúť aj pod bod mrazu. Vtedy existuje riziko, že malé množstvá zvyškovej vody vo vysokotlakovom čističi zamrznú. Keďže voda v mraze expanduje, môže zničiť tesnenia a v najhoršom prípade aj techniku čerpadiel. Aby ste predišli škodám spôsobeným mrazom, odporúča sa vypustiť všetku zvyšnú vodu zo zariadenia, príslušenstva a hadíc. Naše odporúčanie: Odmontujte príslušenstvo a zapnite vysokotlakový čistič bez pripojenia vody približne na pol minúty, kým nebude úplne suchý. Ak je prístroj vybavený nádržou na čistiaci prostriedok, pred uskladnením ju tiež vyprázdnite a vypláchnite. Na odstránenie zvyškových množstiev čistiacich chemikálií zo systému je možné nádrž jednoducho naplniť cca 0,2 litrom čerstvej vody. Potom krátko zapnite prístroj v režime čistenia. Voda sa privádza z nádrže. Raz ročne by ste mali skontrolovať a vyčistiť aj vodný filter na prívode do vysokotlakového čističa. Tieto úlohy môžete vykonávať súčasne.
Ako a kedy zazimovať akumulátorové a robotické kosačky
Akumulátorové a robotické kosačky na trávu by ste v zime nikdy nemali nechávať vonku v záhrade. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu elektroniky. To isté platí pre skladovanie batérie v zime a pre nabíjaciu stanicu. Najneskôr koncom októbra je čas preniesť prístroje do suchého priestoru – ideálne po poslednom pokosení trávnika v danom roku. Ak chcete zazimovať akumulátorovú kosačku alebo robotickú kosačku, nabite batériu na približne 75 percent. Základné informácie: Úplné vybitie lítium-iónových batérií znižuje ich životnosť. V ideálnom prípade sa batérie skladujú pri teplotách od 10 do 20 °C. Ideálne by ste ich teda mali cez zimu uskladniť v dome, pričom robotickú kosačku alebo samotnú akumulátorovú kosačku bez problémov uskladníte v kôlni, pivnici či garáži. Ak je batéria trvalo nainštalovaná v robotickej kosačke, zariadenie by sa malo cez zimu uskladniť na suchom mieste.
Pre robotické kosačky platí to isté ako pre skladovanie malých záhradných zariadení. Treba ich vyčistiť – nie však hadicou ani vysokotlakovým čističom, ale ideálne vlhkou handričkou. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu elektroniky v zariadení. Pri demontáži nabíjacej stanice je potrebné najskôr odstrániť všetky káble a konce káblov obaliť fóliou, aby boli chránené pred vlhkosťou a mrazom. Ak sú kontakty nabíjacej stanice znečistené, mali by ste ich očistiť jemnozrnným brúsnym papierom.
Zazimovanie záhradného nábytku
Bez ohľadu na to, či sú záhradné stoly a stoličky vyrobené z materiálov odolných voči zime, ako je polyratan, z hliníka alebo dreva, počas chladného obdobia by ste ich mali uskladniť, rovnako ako obrusy na stôl a podsedáky. Na uskladnenie sú vhodné najmä suché chladné priestory, ako sú pivnice, garáže alebo záhradné prístrešky. Cez zimu môže v záhrade zostať len oceľový nábytok. Ak nemáte dostatok miesta na uskladnenie nábytku vnútri, môžete použiť špeciálne ochranné kryty. Mali by ste dodržať tieto kroky:
- Záhradný nábytok očistite a nechajte vyschnúť.
- Ochranné obaly dobre zaistite, pričom rátajte s vetrom.
- Aby sa zabránilo tvorbe plesní, zabezpečte, aby k nábytku prúdil vzduch.