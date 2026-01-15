Zavlažovací automat WT 5
Zavlažovací automat WT 5 aktivuje a deaktivuje zavlažovanie záhrady úplne samostatne. Čas a trvanie zavlažovania sa dá precízne a individuálne naprogramovať.
Zavlažovací automat WT 5 ponúka štyri režimy: automatické zavlažovanie, manuálne zavlažovanie, zavlažovanie s odpočítavaním a funkciu 24 hodinovej prestávky. Pri automatickom zavlažovaní zavlažuje WT 5 úplne podľa želania v naprogramovaných časom a s vopred stanoveným trvaním zavlažovania. Zavlažovací program je možné aktivovať pre každý deň v týždni a ponúka max. dva cykly na jeden deň (ráno a/alebo večer). Maximálne trvanie zavlažovania: 120 min. Funkciu manuálneho zavlažovania je možné kedykoľvek aktivovať. Pri funkcii odpočítavania zavlažuje WT 5 počas definovaného času a po jeho uplynutí automaticky zastaví zavlažovanie. Funkcia 24 hodinovej prestávky umožní používateľovi prerušiť automatický program zavlažovania až na 24 hodín a môže sa pred uplynutím 24 h kedykoľvek znovu aktivovať. Prípojka na vodovodný kohútik a predfilter sú v štandardnej výbave, potrebná 9 V batéria nie.
Vlastnosti a výhody
Výber dní v týždni a presné určenie času a trvania každého zavlažovacieho cyklu (max. 2 cykly za jeden deň)Precízne zavlažovanie – ideálne pre regióny s obmedzenou spotrebou vody.
Odnímateľný displejJednoduché a pohodlné programovanie s dobrým celkovým prehľadom o kompletnom zavlažovacom programe.
Ukazovateľ stavu batérie a funkcia ukladania do pamäteKontrola funkčnosti a programovanie sa zachová aj po výmene batérie.
Automatické zapínanie a vypínanie
- Pohodlné a pravidelné zavlažovanie.
Možné ručné zavlažovanie
- Malý odber vody.
Funkcia odpočítavania pre zavlažovanie
- Flexibilné zavlažovanie s automatickým vypínaním.
Funkcia prestávky pre zavlažovanie
- Prerušenie zavlažovania na 24 hodín.
Bezpečnostná funkcia: Ak je batéria prázdna, ventil sa zatvorí a prietok vody sa zastaví
- Bezstarostné používanie zavlažovacieho automatu v prípade neprítomnosti.
Voľne otočná prípojka vody
- Jednoduchá montáž na vodovodný kohútik.
Max. dĺžka zavlažovania: 120 min
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|G1 + G3/4
|Max. tlak (bar)
|10
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|112 x 125 x 129
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Balenie obsahuje
- Batérie v štandardnej výbave: Nie
Výbava
- Programovateľný výstup vody: 1 Kus(y)
- Potrebné sú batérie
- Počet batérií: Blok 1 x 9 V
Video
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
Príslušenstvo
Zavlažovací automat WT 5 náhradný diel
