Zavlažovací automat WT 5

Zavlažovací automat WT 5 aktivuje a deaktivuje zavlažovanie záhrady úplne samostatne. Čas a trvanie zavlažovania sa dá precízne a individuálne naprogramovať.

Zavlažovací automat WT 5 ponúka štyri režimy: automatické zavlažovanie, manuálne zavlažovanie, zavlažovanie s odpočítavaním a funkciu 24 hodinovej prestávky. Pri automatickom zavlažovaní zavlažuje WT 5 úplne podľa želania v naprogramovaných časom a s vopred stanoveným trvaním zavlažovania. Zavlažovací program je možné aktivovať pre každý deň v týždni a ponúka max. dva cykly na jeden deň (ráno a/alebo večer). Maximálne trvanie zavlažovania: 120 min. Funkciu manuálneho zavlažovania je možné kedykoľvek aktivovať. Pri funkcii odpočítavania zavlažuje WT 5 počas definovaného času a po jeho uplynutí automaticky zastaví zavlažovanie. Funkcia 24 hodinovej prestávky umožní používateľovi prerušiť automatický program zavlažovania až na 24 hodín a môže sa pred uplynutím 24 h kedykoľvek znovu aktivovať. Prípojka na vodovodný kohútik a predfilter sú v štandardnej výbave, potrebná 9 V batéria nie.

Vlastnosti a výhody
Zavlažovací automat WT 5: Výber dní v týždni a presné určenie času a trvania každého zavlažovacieho cyklu (max. 2 cykly za jeden deň)
Precízne zavlažovanie – ideálne pre regióny s obmedzenou spotrebou vody.
Zavlažovací automat WT 5: Odnímateľný displej
Jednoduché a pohodlné programovanie s dobrým celkovým prehľadom o kompletnom zavlažovacom programe.
Zavlažovací automat WT 5: Ukazovateľ stavu batérie a funkcia ukladania do pamäte
Kontrola funkčnosti a programovanie sa zachová aj po výmene batérie.
Automatické zapínanie a vypínanie
  • Pohodlné a pravidelné zavlažovanie.
Možné ručné zavlažovanie
  • Malý odber vody.
Funkcia odpočítavania pre zavlažovanie
  • Flexibilné zavlažovanie s automatickým vypínaním.
Funkcia prestávky pre zavlažovanie
  • Prerušenie zavlažovania na 24 hodín.
Bezpečnostná funkcia: Ak je batéria prázdna, ventil sa zatvorí a prietok vody sa zastaví
  • Bezstarostné používanie zavlažovacieho automatu v prípade neprítomnosti.
Voľne otočná prípojka vody
  • Jednoduchá montáž na vodovodný kohútik.
Max. dĺžka zavlažovania: 120 min
Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit G1 + G3/4
Max. tlak (bar) 10
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 112 x 125 x 129

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Balenie obsahuje

  • Batérie v štandardnej výbave: Nie

Výbava

  • Programovateľný výstup vody: 1 Kus(y)
  • Potrebné sú batérie
  • Počet batérií: Blok 1 x 9 V

Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
Príslušenstvo
Zavlažovací automat WT 5 náhradný diel

