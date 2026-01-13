Zavlažovacie hodiny WT 2

3-cestný rozvádzač vrátane zavlažovacích hodín. Zavlažovanie sa po uplynutí nastaveného času (max. 120 minút) automaticky zastaví. S prípojkou na vodovodný kohútik G1 a redukciou G3/4.

WT 2 je 3-cestný rozvádzač a zavlažovacie hodiny v jednom. Obsahuje dve prípojky na vodovodný kohútik s dvomi nezávislými, bezstupňovými regulátormi a vyznačuje sa optimalizovaným prietokom vody. V 3. prípojke na vodovodný kohútik sú integrované zavlažovacie hodiny. Čas zavlažovanie je možné nastaviť bezstupňovo až na 120 minút. Zavlažovanie sa po uplynutí nastaveného času automaticky zastaví. WT 2 s prípojkou na vodovodný kohútik a redukciou G3/4 sa dá použiť univerzálne v spojení s všetkými bežnými záhradnými hadicami a láka svojou robustnou kvalitou a ergonomickým dizajnom pre príjemnú manipuláciu. Prevlečná matica s ľahkým chodom a pevným vnútorným závitom zaručuje jednoduché upevnenie na vodovodný kohútik. Kompatibilná so takmer všetkými dostupnými klik-systémami.

Vlastnosti a výhody
Zavlažovacie hodiny WT 2: 2 nezávislé, regulovateľné vodné prípojky a 1 výstup so zavlažovacími hodinami.
Ideálne sa hodí na spojenie troch hadíc na jeden vodovodný kohútik so závitom G1
Zavlažovacie hodiny WT 2: Prevlečná matica s ľahkým používaním
Jednoduché upevnenie na vodovodný kohútik
Zavlažovacie hodiny WT 2: Závit z plastu
Obzvlášť odolná
Vrátane prípojky na vodovodný kohútik a predfilter
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 92 x 225 x 200

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Úžitkové záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
Príslušenstvo