Zavlažovacie hodiny WT 2
3-cestný rozvádzač vrátane zavlažovacích hodín. Zavlažovanie sa po uplynutí nastaveného času (max. 120 minút) automaticky zastaví. S prípojkou na vodovodný kohútik G1 a redukciou G3/4.
WT 2 je 3-cestný rozvádzač a zavlažovacie hodiny v jednom. Obsahuje dve prípojky na vodovodný kohútik s dvomi nezávislými, bezstupňovými regulátormi a vyznačuje sa optimalizovaným prietokom vody. V 3. prípojke na vodovodný kohútik sú integrované zavlažovacie hodiny. Čas zavlažovanie je možné nastaviť bezstupňovo až na 120 minút. Zavlažovanie sa po uplynutí nastaveného času automaticky zastaví. WT 2 s prípojkou na vodovodný kohútik a redukciou G3/4 sa dá použiť univerzálne v spojení s všetkými bežnými záhradnými hadicami a láka svojou robustnou kvalitou a ergonomickým dizajnom pre príjemnú manipuláciu. Prevlečná matica s ľahkým chodom a pevným vnútorným závitom zaručuje jednoduché upevnenie na vodovodný kohútik. Kompatibilná so takmer všetkými dostupnými klik-systémami.
Vlastnosti a výhody
2 nezávislé, regulovateľné vodné prípojky a 1 výstup so zavlažovacími hodinami.Ideálne sa hodí na spojenie troch hadíc na jeden vodovodný kohútik so závitom G1
Prevlečná matica s ľahkým používanímJednoduché upevnenie na vodovodný kohútik
Závit z plastuObzvlášť odolná
Vrátane prípojky na vodovodný kohútik a predfilter
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|92 x 225 x 200
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny