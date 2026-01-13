Čerpadlo sudové BP 1 Barrel
BP 1 Barrel je inovačné sudové čerpadlo s priamym hlavným vypínačom s upevnením na okraj suda. Na šikovné zavlažovanie s dažďovou vodou bohatou na živiny.
Sudové čerpadlo BP 1 Barrel je perfektnou náhradou krhly. S ním je zavlažovanie detskou hrou a nosenie ťažkých krhiel patrí minulosti. Vďaka alternatívnemu zdroju vody, napríklad z dažďovej kade bohatej na živiny, sa ušetrí pitná voda. Inovačné upevnenie na okraj suda umožňuje perfektné uchytenie a zaručuje efektívne zavlažovanie záhrady. Na držiaku na sud sa navyše nachádza hlavný vypínač, ktorým sa dá čerpadlo pohodlne a šetrne zapínať a vypínať. Ak plavákový spínač pláva vo vode, reguluje aktivitu čerpadla v závislosti od hladiny vody a chráni ho pred chodom na sucho. Vďaka flexibilnej hadici na držiaku sa dá čerpadlo individuálne nastaviť na každú výšku suda.
Vlastnosti a výhody
Flexibilné upevnenie na okraj suduPerfektne drží na každom sude.
Integrovaný hlavný vypínač v plavákovom spínačiPre pohodlné ovládanie čerpadla priamo na držiaku.
Integrovaný predfilterChráni čerpadlo pred znečistením a zvyšuje bezpečnosť fungovania a životnosť.
Prestaviteľná dĺžka hadice
- Perfektné prispôsobenie rôznym hĺbkam sudov.
Plavákový spínač
- Na reguláciu čerpadla v závislosti od stavu vody ako aj ochranu pred chodom na sucho.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|400
|Prietok max. (l/h)
|< 3800
|Dopravná výška (m)
|11
|Tlak (bar)
|max. 1,1
|Ponor max. (m)
|max. 7
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Napájací kábel (m)
|10
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|135 x 170 x 520
Výbava
- Pohodlné držadlo
- Možnosť upevnenia
- Hadica s nastaviteľnou dĺžkou
- Vrátane predfiltra
- Integrovaný hlavný vypínač
- Regulačný a zastavovací ventil
- Jednoduchá nastavenie výšky spínania: Áno
- Plavákový spínač
Video
Oblasti využitia
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody
Príslušenstvo
Čerpadlo sudové BP 1 Barrel náhradný diel
