Čistenie jazierka: Najlepšie tipy pre čistú vodu
Záhradné jazierko je krásny záhradný prvok, ktorý však treba pravidelne udržiavať a dôkladne čistiť. Rastlinám a zvieratám totiž môže ponúknuť zdravé prostredie len vtedy, ak je dobre udržiavané. S týmito radami bude čistenie jazierka zaručene úspešné.
Čistenie jazierka: Kedy a ako?
Záhradné jazierko by ste mali dôkladne vyčistiť aspoň dvakrát do roka – prvýkrát na jar a druhýkrát koncom jesene.
Na jeseň by ste mali jazierko zazimovať. Opadané lístie, odumreté zvyšky rastlín či mŕtvy hmyz totiž vytvoria na dne jazierka organickú hmotu, ktorá sa rozkladá a viaže pritom veľa kyslíka. Pod uzavretou ľadovou pokrývkou a ak je cirkulácia vody príliš nízka, dochádza k nedostatku kyslíka pre väčšie zvieratá, ako sú ryby a žaby. Preto je dôležité, aby ste záhradné jazierko pred zimou dôkladne vyčistili, zbavili bahna a zabezpečili tak zdravý ekosystém.
Po zime sa v jazierku opäť nahromadilo lístie a zvyšky rastlín a na dne je hustá vrstva bahna. Tie by sa mali na jar znovu odstrániť, preto by ste mali vypustiť vodu z jazierka, vyčistiť dno a napustiť doň novú vodu. Vodná plocha tak bude ideálne pripravená na letné mesiace.
Vypustenie záhradného jazierka a premiestnenie rastlín
Pred začatím čistenia je potrebné dočasne premiestniť rastliny a živočíchy, ako napr. ryby, žaby a mloky, a vypustiť vodu z jazierka. Najrýchlejšie to urobíte pomocou ponorného čerpadla na špinavú vodu. To sa vloží do záhradného jazierka v najhlbšom bode, kde sa hromadí najviac nečistôt. Keď sa jazierko vyprázdni, najskôr sa pozbiera voľné bahno. Podložka, štrk a väčšie kamene sa môžu následne vyčistiť pomocou vysokotlakového čističa, aby sa uvoľnili priľnuté nečistoty. Práce by sa mali vykonávať s plochým prúdom vody, aby sa nepoškodila fólia jazierka. Pri čistení treba venovať zvláštnu pozornosť okrajom jazierka, pretože sa na nich usádza veľa nečistôt. Ponorným čerpadlom potom jednoducho odčerpáte (novovytvorenú) špinavú vodu z jazierka.
Skontroluje sa čistá fólia, či nevykazuje praskliny a netesnosti, a v prípade potreby sa opraví, napríklad použitím zvyškov fólie do jazierka a vodotesného PVC lepidla. Ak je všetko v poriadku, rastliny sa vrátia na svoje miesto a jazierko sa naplní čerstvou vodou.
Ak v jazierku žijú ryby, pri čistení musíte byť obzvlášť opatrný. Pred čistením ich treba opatrne premiestniť. Ako dočasný domov im poslúžia skladovacie nádrže. Aby sa pre ryby vytvorili približne rovnaké životné podmienky, mali by sa tieto nádoby naplniť tak, aby približne jedna tretina vody v každej nádobe pochádzala zo samotného jazierka. Týmto spôsobom sa zároveň ochránia rastliny z jazierka pred uschnutím. Aby ste im poskytli dodatočnú ochranu, nenapúšťajte do jazierka čerstvú vodu príliš rýchlo po vyčistení. Teplota sa tak môže rovnomerne vyrovnať a suspendované látky sa ľahšie usadia na dne jazierka.
Tip: Použitie bahna ako hnojiva
Vodu, ktorá zostane po čistení, a biologické zvyšky, ako je lístie alebo peľ, je možné odstrániť pomocou špeciálnych odsávačov bahna alebo viacúčelových vysávačov. Časť zvyškov sa pri tom ponechá v záhradnom jazierku, aby sa podporila jeho regenerácia. A odsaté bahno tiež nájde rozumné využitie – vo vysušenej forme je vhodné ako hnojivo do záhradných záhonov.
Zimovanie citlivých rastlín a rýb tak, aby boli chránené pred mrazom
Rastliny citlivé na mráz, ako sú vodné hyacinty alebo lotosové kvety, by sa po jesennom čistení nemali vracať do jazierka. Prezimovať by mali vo vedre s vodou v dome alebo v kôlni, kde budú chránené pred chladom. Do jazierka by sa mali vrátiť až na jar nasledujúceho roka.
Ak v záhradnom jazierku žijú ryby, je dôležité zabrániť jeho úplnému zamrznutiu v zime. Pretože kalové plyny, ktoré vznikajú na dne, musia mať možnosť niekam unikať. Tým sa zabráni otravám rýb a zároveň sa zabezpečí dostatok kyslíka vo vode. Na udržanie výmeny plynov aj pri mraze a ľade existujú rôzne možnosti - od zdobenia jazierka rastlinami s dlhými stonkami až po plavák z polystyrénu proti zamrznutiu jazierka.
Zazimovanie technológie
Vodné čerpadlá by cez zimu nemali zostať v jazierku, pretože mráz môže úplne zničiť čerpaciu techniku. Mimochodom, platí to aj pre vysokotlakový čistič. Ak po vyčistení jazierka viac nie je potrebný, mali by ste zvyšnú vodu vypustiť. Vodná hadica sa tiež odstráni, aby sa prerušil prívod vody. Potom sa krátko, približne na pol minúty, stlačí spúšťacia pištoľ vysokotlakového čističa, aby sa zo systému vypustil tlak a zvyšková voda. Takto pripravený bezpečne prežije zimu a môže byť až do jarného upratovania odložený na mieste chránenom pred mrazom. Odporúča sa skladovať vysokotlakový čistič na mieste chránenom pred mrazom, aby sa predišlo poškodeniu čerpadla.
Udržiavanie jazierka: Pravidelné odstraňovanie listov
Aby záhradné jazierko zostalo krásnym prvkom záhrady po celý rok, mali by ste dbať na to, aby bolo jazierko počas roka vždy čisté. Opadané lístie, dobre viditeľné zelené riasy na hladine vody a odumreté časti rastlín vylovíte z vody bez väčšej námahy pomocou sieťky. Sieť natiahnutá nad jazierkom ho v jeseni dokáže ochrániť pred listami padajúcimi z priľahlých stromov.
Odstraňovanie rias z jazierka
V prvom rade treba tvorbe rias zabrániť, aby sa ich zo záhradného jazierka nemuseli vôbec odstraňovať. Podstatným faktorom pre tvorbu rias je obsah živín v jazierku. Ten sa dá určiť jednoduchým testom pH. Ak je hodnota pH medzi 6,8 a 8,2, teda v neutrálnom pásme, je to ideálne. Ak je vyššie (alkalické rozmedzie), obsah živín je vyšší. Riasy tak môžu rásť vo zvýšenom počte.
Preto by sa malo zabezpečiť, aby jazierkový systém nebol príliš vystavený priamemu slnečnému žiareniu, pretože teplo podporuje rast rias. Okrem toho by sa mala v jazierku použiť pôda s čo najnižším obsahom živín a na dosiahnutie rovnováhy vo vodnej ploche by sa mali použiť rôzne vodné rastliny. Keďže riasy potrebujú pre svoj rast živiny, ktoré v sebe viažu, živiny potrebné pre rast sa im odoberú pravidelným zastrihávaním rastlín.
Vo všeobecnosti platí nasledovné: Malé jazierka vyžadujú väčšiu údržbu ako veľké jazierko. V úzkom priestore vzniká v dôsledku nižšej hĺbky vody a menšieho množstva vody veľa biomasy. Navyše, ploché vodné plochy sa v lete zohrievajú rýchlejšie. Vyššie teploty vody zase vedú k vyššiemu obsahu živín, horším hodnotám vody a väčšiemu rastu rias. To znamená, že čím väčšie je jazierko, tým menšie sú náklady na údržbu.