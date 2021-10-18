Jednoduché čistenie kobercov
Podlaha toho musí veľa zvládnuť deň čo deň: Odtlačky labiek domácich zvierat, omrvinky od sušienok, škvrny od kávy alebo špinavé podrážky topánok – najmä na kobercoch sa časom nahromadí množstvo nečistôt. Najlepší spôsob čistenia podláh s kobercami a rýchle odstránenie aj odolných škvŕn.
Prečo by ste mali pravidelne čistiť koberce?
Krásny koberec zútulní domácnosť, zvýrazní jej vlastnosti a udrží vaše nohy v teple. Textilná pokrývka podlahy nielen dobre vyzerá, ale tiež zvyšuje protišmykovosť a tlmí hluk pri chôdzi. Dĺžka vlasu určuje, či je údržba podlahy s kobercom jednoduchá alebo náročnejšia. Náročnosť údržby závisí aj od toho, ako často sa koberec používa. Pri všetkých kobercoch sa odporúča pravidelné a dôkladné čistenie: Tým sa zachováva vzhľad, predlžuje životnosť a navyše sa zabezpečuje hygiena, pretože sa uvoľňuje hlboko zažratá nečistota a odstraňujú sa chlpy domácich zvierat a škodlivé roztoče.
Pravidelné vysávanie
Bez ohľadu na dĺžku vlasu by sa mal koberec dôkladne vysávať aspoň raz týždenne. Vysávače mávajú spravidla prepínateľnú podlahovú hubicu, na ktorej si môžete vybrať medzi nastavením na tvrdé podlahy a nastavením na koberce a rohože. Pri kobercoch s hlbokým vlasom môžete použiť hladkú kefu na koberce, pretože inak by sa vlákna mohli uvoľniť. V prípade textilných podlahových krytín, teda kobercov na mieru, možno výsledok zlepšiť použitím turbohubice. Všeobecne platí pravidlo: Pri vysávaní by ste mali vždy pracovať pomaly a hubicu rovnomerne posúvať po podlahe.
Ak vo vašej domácnosti žijú deti alebo domáce zvieratá, odporúčame občas použiť aj bezdrôtovú elektrickú metlu alebo bezdrôtový vysávač na rýchle čistenie.
Tip pre alergikov: Používajte vysávač s vodným filtrom
Alternatívou k vysávačom s filtračným vreckom sú vysávače s vodným filtrom. Starajú sa nielen o odstraňovanie omrviniek z kobercov, ale aj o sviežosť a čistotu vzduchu. Vysávač s vodným filtrom filtruje 99,5 % všetkých častíc zo vzduchu, viaže vo vode nečistoty, roztoče, spóry húb atď. a zaručuje príjemnejšiu klímu v interiéri, čo poteší obzvlášť alergikov. Pozitívnym benefitom je aj to, že vysávanie odstraňuje nepríjemné pachy v domácnosti.
Hĺbkové čistenie: Čistenie do hĺbky vlákien tepovaním
Aj keď pravidelne vysávate prach, koberce časom stratia svoj pôvodný vzhľad. Pri vysávaní sa totiž nečistoty odstraňujú len z povrchu. Intenzívnejším čistením koberca v dlhších intervaloch dokážete odstrániť všetky nečistoty, ktoré sa časom vytvorili napriek pravidelnému čisteniu. Hĺbkové čistenie tepovačom predlžuje životnosť koberca a zlepšuje hygienu, pretože odstraňuje aj nečistoty, zvyšky mastnoty a nepríjemné pachy, ktoré zostali zachytené medzi vláknami.
Princíp je jednoduchý: Pri čistení tepovaním sa voda a čistiaci prostriedok nastriekajú v jednom kroku a potom sa ihneď vysajú spolu so špinou. V druhom prevádzkovom kroku by ste mali vykonať opláchnutie čistou vodou, aby ste odstránili posledné zvyšky čistiaceho prostriedku. Kým sa po koberci začne znovu chodiť, mal by sa nechať úplne vysušiť. Po vysušení ho môžete opäť dôkladne povysávať.
Ďalšie tipy pre prácu s tepovačom:
- Teplá voda zlepšuje čistiaci výkon a výsledok v porovnaní so studenou vodou. Ale pozor: Voda nesmie byť horúca, pretože inak by sa mohli poškodiť vlákna (napríklad na vlnených kobercoch) alebo dokonca lepiaca vrstva na lepených kobercoch.
- Na podlahách s kobercami by sa malo pred čistením vypnúť podlahové kúrenie. Tým sa zabezpečí, že ohrev používaný na sušenie nespôsobí zmenu farby alebo zmenu vlastností materiálu.
- Čistiaci účinok vždy najprv skúšajte na menej viditeľnom mieste.
Mimochodom, tepovač môžete použiť nielen na hĺbkové čistenie kobercov, ale aj na čistenie čalúnenia, matracov a autosedačiek.
Čistenie kobercov
V závislosti od materiálu a veľkosti je možné prať aj koberce. Menšie koberce vyrobené z bavlny, vlny alebo syntetických vlákien (napríklad polyesteru) sa perú obzvlášť ľahko. Preto ich môžete prať ručne alebo v práčke pri teplote 30 °C s použitím programu na šetrné pranie. Všetky ostatné materiály, ako je zamat, sisal alebo kokosové vlákno, je lepšie čistiť iba vodou a vhodným čistiacim prostriedkom na špecifických miestach.
Odstraňovanie škvŕn z kobercov
Či už pri jedení, sledovaní televízie na pohovke alebo pri hre detí v domácnosti sa zvyšky jedál, nápojov a nečistôt často dostanú na koberec rýchlejšie, než stihnete zakročiť. Ale nepanikárte: Uplatnením správnych tipov sa škvŕn dokážete zbaviť.
Tip 1: Konajte rýchlo
Najmä v prípade vlhkých škvŕn je potrebné okamžite konať, pretože tekutiny môžu rýchlo preniknúť do vlákien koberca, kedy sa už omnoho ťažšie odstraňujú. Ak sa stane nehoda, mali by ste tekutiny rýchlo vysať suchou handričkou alebo veľkým množstvom kuchynských obrúskov. Nevyvíjajte však pri tom tlak, pretože červené víno, džús atď. by mohli vsiaknuť hlbšie do koberca a poškodiť jeho vlákna.
Tip 2: Najskôr to skúste s vodou
Približne 90 % všetkých škvŕn je rozpustných vo vode. Predtým, ako siahneme po čistiacich prostriedkoch alebo prípravkoch do domácnosti, je vhodné najprv vyskúšať čistú handričku a teplú vodu. Ak sa škvrna rozpustí, môžete ju z vlákien odstrániť miernymi rotačnými pohybmi zdola nahor. Pri škvrnách, ktoré sa nerozpúšťajú, vám pomôže univerzálny odstraňovač škvŕn. Nastriekajte odstraňovač škvŕn na handričku, ktorá nepúšťa farbu, a utierajte postihnuté miesto, kým sa škvrna nerozpustí. Pri oboch metódach by ste sa mali vždy uistiť, že používate čistú časť handričky.
Najlepšie domáce prostriedky na čistenie kobercov
- Prášok do pečiva: Prášok do pečiva je v domácnosti naozaj všestranným pomocníkom a možno ho použiť aj na odstránenie škvŕn. Na postihnuté miesto naneste trochu prášku a opatrne ho pokvapkajte horúcou vodou. Tým sa otvoria póry vlákna. Po niekoľkých hodinách pôsobenia môžete prášok do pečiva oklepať alebo znovu povysávať. Škvrna by mala zmiznúť.
- Sóda bikarbóna: Okrem prášku do pečiva je osvedčeným domácim pomocníkom na znečistené koberce aj sóda bikarbóna. Rovnomerne ju rozotrite na škvrnu, navlhčite vodou a nechajte pôsobiť. Zvyšky prášku povysávajte vysávačom hneď, ako je všetko suché.
- Ocot: Ocot pomáha nielen pri odstraňovaní nečistôt a vodného kameňa, ale pôsobí aj proti škvrnám. Na čistenie kobercov je najlepšie použiť octovú esenciu, pretože je bezfarebná a dá sa riediť vodou. Zmiešajte vodu a octovú esenciu v pomere 1:1 a túto zmes naneste na škvrnu pomocou bavlnenej handričky. Znečistenú oblasť pritom iba opatrne potrite – nešúchajte ju. Nechajte pôsobiť pol hodiny a potom opäť dôkladne utrite s použitím čistej vody.
- Pena na holenie: Naneste penu na škvrnu a pomocou štetca alebo handričky ju pomaly rozotrite. Nechajte pôsobiť aspoň hodinu. Potom môžete handričkou opatrne zotrieť penu na holenie spolu s uvoľnenou špinou.
- Soľ: Jedným z osvedčených domácich prostriedkov na škvrny od červeného vína je soľ: Začnite zvonka smerom dnu, posypte škvrnu soľou a nechajte ju zaschnúť. Tekutina sa absorbuje do zrniek soli. Po niekoľkých hodinách môžete soľ jednoducho povysávať.
V prípade chúlostivých kobercov a škvŕn, ktoré už zaschli a nedajú sa odstrániť bežnými čistiacimi prostriedkami a látkami bežne dostupnými v domácnosti, by ste však mali vždy zvážiť profesionálne čistenie koberca."
Obnovenie vlákien koberca pomocou parného čističa
Pri sťahovaní nábytku často narazíte na problém: Stopy od nábytku, ktoré sú jasne viditeľné na miestach, kde nábytok predtým stál na podlahe s kobercom. Pomocou parného čističa môžete vlákna koberca opäť zdvihnúť, aby nevzhľadné stopy zmizli: Na postihnuté miesto jednoducho umiestnite suchú handričku a postriekajte ju horúcou parou. Voda postupne vsiakne do vlákien a kobercu tým prinavrátite pôvodný stav.
Alternatívou je klzák na koberce, ktorý je k dispozícii ako príslušenstvo pre parný čistič. Po upevnení na podlahovú hubicu ho môžete zľahka posúvať po koberci. Pozitívny benefit: Zvýši sa tým nielen kvalita textilných vlákien, ale zníži sa aj nepríjemný zápach koberca.
Tento postup možno použiť aj po vyčistení koberca alebo jednoducho na príležitostnú obnovu vlákien koberca. Koberec si tak dlhšie udrží atraktívny vzhľad.