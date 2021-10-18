Čistenie parkiet a laminátu
Či už v obývačke alebo spálni, v jedálni alebo na chodbe: Drevené parkety alebo laminátové podlahy vytvárajú atmosféru domova a v porovnaní s textilnými podlahami sa veľmi ľahko čistia. Na čo si dávať pozor pri čistení a starostlivosti a ako sa zbaviť nevzhľadných škvŕn bez poškodenia drahej podlahy – prehľad najlepších tipov pre krásnu drevenú podlahu.
Parkety, laminát a podobné materiály: Na čo by ste si mali dávať pozor pri ich čistení?
Pri drevených podlahách sa rozlišujú parkety, palubovky a laminátové podlahy. Parkety a palubovky sa vyrábajú výlučne z dreva, zatiaľ čo laminát sa skladá zo zmesi materiálov s drevovláknitými doskami. Tieto typy krytín vyzerajú dosť podobne, ale majú veľmi špecifické vlastnosti:
Parkety a palubovky
Parkety sú dostupné v rôznych variantoch, napríklad pásové parkety, mozaikové parkety alebo parkety v tvare rybej kosti. Palubovka sa nelíši od parketovej podlahy, jej dosky alebo laty sa však vyrábajú z dreva pravidelnej dĺžky, a preto sú podstatne dlhšie ako kusy dreva v parketovej podlahe. Pri oboch podlahových krytinách je rozhodujúce, ako je povrch ošetrený: Bývajú buď voskované, olejované alebo lakované. Voskované parkety sú ošetrené voskom, čím drevo získava matný až vysoko lesklý povrch. Olejované parkety sú ošetrené olejom, vďaka čomu sú široké spoje lepšie chránené pred vlhkosťou. Lakované parkety znižujú prenikanie vlhkosti a nečistôt, pričom však nedokážu zabrániť prenikaniu vody do škár a hlbokým škrabancom. Parkety sú preto citlivé na vlhkosť. To znamená, že pri čistení je dôležité zabezpečiť, aby na podlahe zostalo čo najmenej vlhkosti. Toto čistenie sa nazýva vlhké čistenie. Okrem toho sa drevené podlahy v závislosti od vlhkosti môžu rozpínať alebo zmršťovať.
Laminát
Laminát sa zvyčajne kladie s efektom dreva, ale býva k dispozícii aj s efektom dlaždíc alebo kameňa. Skladá sa z drevovláknitej dosky ako základnej vrstvy, dekoratívnej vrstvy a vrchnej vrstvy z čírej melamínovej živice, ktorá sa označuje ako prekrytie. Povrch je odolný proti poškriabaniu a ľahko sa čistí. Hrany však zvyčajne bývajú citlivé na vlhkosť – najmä ak bol laminát položený nesprávne. Tento typ podlahovej krytiny by ste preto mali čistiť len vlhkým spôsobom, ako je to aj v prípade parkiet, teda s minimálnou vlhkosťou.
Suché čistenie pomocou vysávača a prachovky
Pred mokrým utieraním by sa pomocou vysávača, metly alebo prachovky mal z parkiet a laminátu odstrániť prach a voľné nečistoty, ako napríklad chlpy domácich zvierat. V opačnom prípade sa voda na stieranie zmieša so špinou, čo spôsobí pri stieraní vznik šmúh na podlahe alebo dokonca jemné škrabance.
Pri vysávaní drevených podláh je dôležité používať správnu hubicu. Mnohé vysávače majú špeciálnu hubicu na tvrdé podlahy alebo prídavnú hubicu na parkety. Zvyčajne bývajú vybavené malou kefovou korunkou s prírodným vlasom, ktorá chráni jemné drevené podlahy pred poškriabaním.
Potom sa môžete pustiť do mokrého čistenia – či už tradičným spôsobom s mopom, handrou z mikrovlákna alebo pomocou čistiaceho prostriedku na podlahy. Pri práci s mopom alebo utierkou z mikrovlákna je dôležité ju pred utieraním podlahy dôkladne vyžmýkať, aby na drevenej podlahe zostalo len trochu vlhkosti, ktorá v priebehu niekoľkých minút vyschne. Pri výbere tkaniny na čistenie je vhodnejšie použiť mikrovlákno: Tieto vlákna majú zosilnený mechanický účinok a viažu nečistoty, aj keď sa nepoužije žiadny čistiaci prostriedok. Pri olejovaných alebo voskovaných parketách možno na ochranu stieraných povrchov použiť zámišovú useň alebo utierky z viskózy alebo bavlny.
Vlhké utieranie čistiacimi prostriedkami na podlahy
Keďže parkety a laminát sú citlivé na vlhkosť, je dôležité používať pri ich čistení čo najmenej vody. V opačnom prípade môže podlahová krytina napučať a trvalo sa poškodiť. Na jemné vlhké stieranie sú vhodné špeciálne čistiace prostriedky na podlahy. Zanechávajú minimálnu zvyškovú vlhkosť, ktorá sa úplne vysuší v priebehu niekoľkých minút. Otravné ručné oplachovanie a žmýkanie mopu bude razom minulosťou.
Pred utieraním podlahovým čističom by ste mali z drevených podláh odstrániť prach a hrubé nečistoty. V prípade modelov, ktoré ponúkajú aj funkciu vysávania, nie je potrebné podlahy vopred vysávať vysávačom.
V takom prípade môžete začať s mokrým čistením. Najlepší spôsob čistenia je pridať do čistej vody čistiaci prostriedok na drevené podlahy. Pri stieraní by sa mal čistič podlahy pomaly posúvať dopredu a dozadu prekrývajúcimi sa ťahmi. Tým sa zabezpečí, že podlaha bude vyčistená rovnomerne a nezostanú na nej šmuhy. Drevený povrch zvyčajne vyschne do dvoch minút. Ak aj po tomto čase vidíte mokré miesta, odporúčame ich vysušiť ručne mäkkou handričkou.
Tipy na prácu s čistiacimi prostriedkami na podlahy
- Najlepšie je postupovať smerom dozadu k dverám. Zabráni sa tým tomu, aby ste stúpili na miesta, ktoré už boli vyčistené, skôr než stihli vyschnúť.
- Ak sú prítomné zvyšky starého čistiaceho prostriedku, môže to ovplyvniť výsledok. Pri prvom použití čističa na podlahy môže byť potrebné ošetriť podlahu intenzívnejšie. Podlahu by ste preto mali najprv utrieť bez čistiaceho prostriedku, aby sa prípadné zvyšky čistiaceho prostriedku úplne uvoľnili.
- Pri prechode na iné povrchy, napríklad z laminátu alebo parkiet na dlažbu, by ste mali valčeky najprv dôkladne opláchnuť alebo dokonca vymeniť za druhý pár valčekov.
- Nečistite jednu oblasť príliš dlho, aby sa podlaha príliš nenamočila.
- V prípade olejovaných alebo voskovaných drevených podláh by ste sa tiež mali vyhnúť príliš dlhému čisteniu jedného miesta, pretože by ste pritom mohli z dreva odstrániť olej alebo vosk.
- Chúlostivé podlahy, ako napríklad neošetrené korkové podlahy, by sa mali otestovať na odolnosť voči vode na menej viditeľnom mieste.
Vytieranie parkiet a laminátu parným čističom
Parkety a laminátové podlahy možno tiež vytierať parným čističom. Použite na to podlahovú hubicu s čistiacou handričkou z mikrovlákna a rýchlo sa pohybujte tam a späť s krátkymi výtryskami pary. Pritom je dôležité použiť len toľko pary, koľko je potrebné na uvoľnenie nečistôt. Okrem toho by sa tryska nemala držať nad jedným miestom príliš dlho, aby na drevenej podlahe nezostali kaluže. Ak sa dá prietok pary na zariadení regulovať, mali by ste zvoliť najnižšie nastavenie pary. Vo všeobecnosti by sa drevené podlahy mali čistiť parou len vtedy, ak boli správne položené a do škár a nechránených okrajov nepreniká vlhkosť. V opačnom prípade hrozí, že podlaha napučí.
Rozhodujúci je čistiaci prostriedok
Aby bola drevená podlaha nielen čistá, ale aj dobre udržiavaná, mal by sa na čistenie používať čistiaci prostriedok, ktorý okrem čistiacej zložky obsahuje aj zložku na údržbu. Správne vybavenie pre konkrétnu drevenú podlahu závisí od toho, ako bol povrch drevenej podlahy ošetrený:
Lakované drevené podlahy: Čistiaci prostriedok s ochranou proti vlhkosti je ideálny na dôkladné a šetrné čistenie, obnovovanie a starostlivosť o lakované drevené podlahy (parkety, korok a laminát). Poskytuje impregnačný účinok, vďaka ktorému podlahová krytina absorbuje menej vlhkosti. Drevo je tak chránené nielen pred napučaním, ale aj pred novými nečistotami.
Naolejované/voskované drevené podlahy: Čistiaci prostriedok so špeciálnou udržiavacou zložkou, ktorý zanecháva polomatný lesk bez šmúh a zároveň chráni podlahu pred vlhkosťou, je ideálny na čistenie a starostlivosť o olejované alebo voskované drevené podlahy. Aj v tomto prípade by ste však mali dodržiavať pokyny na dávkovanie, pretože v prípade častého používania ošetrovacích prostriedkov sa na dreve vytvára lepkavý povlak, ktorý viaže prach. Na olejované alebo voskované drevené podlahy by ste nemali používať alkalické čistiace prostriedky, napríklad viacúčelové čistiace prostriedky, pretože z dreva odstraňujú príliš veľa ošetrujúceho prípravku.
Ak sú na podlahe po vytretí stále šmuhy, možno ste použili príliš veľa čistiaceho prostriedku. Oblasti, ktoré sa používajú menej často, zošednú ako prvé, pretože sa tu viaže príliš hrubý ochranný povlak s prachom. Tieto oblasti by sa mali utrieť ako prvé a len vodou. Následne prípravkom na stieranie vyčistite častejšie používané oblasti.
Tip: Ak si nie ste istí, ktorý čistiaci prostriedok je vhodný na vašu podlahu, odporúčame ho vyskúšať na menej viditeľnom mieste. Ďalšie informácie o čistení a údržbe príslušnej podlahovej krytiny bývajú často uvedené aj v návode na čistenie a starostlivosť od výrobcu podlahovej krytiny.
SOS: Odstraňovanie škvŕn z parkiet a laminátu
Škvrny na drevených podlahách možno rozdeliť do dvoch kategórií: Škvrny na povrchu a škvrny, ktoré už prenikli do dreva.
Hneď ako sa na podlahovú krytinu vylejú tekutiny, ako je červené víno alebo džús, mali by sa absorbovať pomocou absorpčnej tkaniny. Povrchové škvrny, ako sú zvyšky jedla alebo stopy z podrážok topánok, sa zvyčajne dajú veľmi ľahko odstrániť pomocou mierne navlhčenej handričky z mikrovlákna.
V prípade odolných škvŕn môžete postihnuté miesto ošetriť univerzálnym čistiacim prostriedkom. Okrem univerzálnych čistiacich prostriedkov môžete použiť aj prostriedky do domácnosti, ako je voda s prostriedkom na umývanie riadu, neutrálne mydlo alebo trocha zmäkčovadla na textílie, guma na odstraňovanie nečistôt alebo napríklad metylovaný lieh na odstraňovanie farbív. Znečistené plochy by sa mali vždy utierať v smere štruktúry dreva a následne utrieť s použitím vody.
Škvrny, ktoré prenikli do dreva, sa odstraňujú ťažko, pretože často je potrebné najprv odstrániť vosk, olej alebo lak, aby sa dalo dostať k škvrne. V tomto prípade je často jediným riešením dať podlahu vyčistiť špecializovanej firme.