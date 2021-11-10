Čistenie dlaždíc
Dlaždice sú jednou z najobľúbenejších podlahových krytín, a to z dobrého dôvodu: Sú odolné a vo väčšine prípadov sa ľahko udržiavajú. Pri ich čistení je však potrebné zohľadniť niekoľko hľadísk.
Správne čistenie rôznych typov dlaždíc
Existuje nespočetné množstvo typov dlaždíc. Na ich čo najefektívnejšie čistenie je preto dôležité najprv správne určiť materiál dlaždice. Najbežnejšími typmi sú keramické dlaždice, ako sú jemné kameninové dlaždice, glazované dlaždice, terakotové dlaždice a slinuté dlaždice. Základnou zložkou všetkých komerčne dostupných dlaždíc je hlina, ktorá sa v závislosti od typu skladá z rôznych kamenív a páli sa pri rôznych teplotách. Občas sa však v domácnostiach vyskytujú aj dlaždice z prírodného a umelého kameňa, a práve tým je potrebné pri čistení venovať zvýšenú pozornosť.
Glazované dlaždice
Pod pojmom glazované dlaždice sa vo všeobecnosti rozumie kameninová dlaždica, na ktorej vrchnú vrstvu bol nanesený povlak podobný sklu. To umožňuje vytvoriť hladký, uzavretý povrch a takmer nekonečnú škálu štruktúr a farieb. Glazovaná dlaždica sa vyznačuje tým, že okraj a vrchná vrstva majú odlišnú farbu. Vďaka hladkému povrchu sa glazované dlaždice zvyčajne ľahko čistia a nevyžadujú si žiadnu špeciálnu starostlivosť.
Jemné kameninové dlaždice
Vďaka svojej robustnosti a vzhľadu sa čoraz častejšie v celom obytnom priestore kladú jemné kameninové dlaždice. Jemná kamenina je k dispozícii ako hodvábne matná, leštená s vysokým leskom, so štruktúrou (napr. bridlicový vzhľad) alebo s potlačou (napr. drevený vzhľad). Jemná kamenina býva zvyčajne jednofarebná a vyznačuje sa tým, že zo všetkých strán vyzerá rovnako. Jedinou výnimkou je jemná kamenina s potlačou. Jemná kamenina má mikroporézny povrch, a preto sa najlepšie čistí pomocou utierok z mikrovlákna, ktorých jemné vlákna sa dokážu dostať do drobných nerovností na povrchu. Inak platí rovnaký postup ako pri glazovaných dlaždiciach. V prípade štruktúrovanej jemnej kameniny odporúčame utrieť povrch raz pozdĺžne a raz priečne – dosiahnete tak skvelé výsledky čistenia až do hĺbky štruktúry. Podlahová krytina je odolná voči väčšine zásad a kyselín, ako aj voči organickým rozpúšťadlám. Jemná kamenina si okrem správneho čistenia nevyžaduje žiadnu ďalšiu starostlivosť.
Obklady z prírodného a umelého kameňa
Medzi prírodný kameň patrí napríklad žula, mramor, jurský kameň a bridlica. Plastický kameň zahŕňa minerálne (zvyčajne cementové) alebo živicou spájané materiály, ktoré sa vyrábajú z kameniva, ako je piesok, štrk, mramor alebo iné materiály. Medzi najčastejšie používané typy plastického kameňa patrí napríklad umelý kameň, betón s kamenivom alebo mramor Agglo.
Na minerálne nečistoty, ako je hrdza, vodný kameň alebo zvyšky cementu, sa používajú kyslé čistiace prostriedky (hodnota pH < 7) alebo prostriedky do domácnosti, napríklad ocot alebo kyselina citrónová. Keďže mnohé druhy prírodného a plastického kameňa sú citlivé na kyseliny, odporúčame vopred vykonať test na menej viditeľnom mieste. Na tento účel vezmite kyslý čistiaci prostriedok a naneste niekoľko kvapiek kyseliny na povrch na menej viditeľnom mieste. Ak kyselina začne peniť, kameň je citlivý na kyseliny a nesmie sa ošetrovať kyslými čistiacimi prostriedkami.
Čistejšie dlaždice v dvoch krokoch
Najobľúbenejšia metóda čistenia zahŕňa kombináciu vysávania a mokrého stierania. V prvom pracovnom kroku sa voľné nečistoty, ako napríklad prach a chlpy, povysávajú pomocou štandardného vysávača. Ak sa dlažba nachádza vonku alebo v extrémne znečistených priestoroch, ako sú napríklad garáže, ideálny je viacúčelový vysávač.
Potom povrch utrite vlhkou stierkou alebo mopom. V ideálnom prípade by ste mali handru na stieranie pravidelne žmýkať pomocou pomôcky na žmýkanie handry, pretože sa tým v najväčšej miere zabráni priamemu kontaktu so špinou. Najprv by ste mali ošetriť okraj celej miestnosti a potom vykonať prípravné práce od najzadnejšieho rohu až po dvere, a to rovnomernými ťahmi.
Hoci s trochou cviku možno túto mechanickú metódu použiť na veľmi rýchle čistenie, tento proces má aj niekoľko nevýhod: Odolné nečistoty sa musia ošetriť ďalšími úkonmi, aby sa uvoľnili. Najmä zaschnuté škvrny v kuchyni sa zvyčajne neuvoľnia na prvýkrát. Väčšina podlahových stieračov aplikuje relatívne veľké množstvo vody, čo znamená, že povrch potrebuje relatívne dlhší čas na vyschnutie.
Odstránenie zošednutia na dlaždiciach
Ak sa s dlaždicovou podlahou dlhší čas nesprávne zaobchádzalo, napríklad sa používalo príliš veľa čistiaceho prostriedku alebo prípravku na stieranie, môže to viesť k zošednutiu. Spôsobujú ho vrstvy usadených nečistôt a čistiacich prostriedkov, ktoré časom vedú k nepríjemnému vzhľadu. Aby sa toto zošednutie odstránilo, prvé čistiace cykly by sa mali vykonávať len s použitím teplej vody. Ak sa počas čistenia na špinavej vode vytvorí pena, je to dobré znamenie poukazujúce na to, že staré zvyšky čistiaceho prostriedku boli odstránené. V tomto prípade postup opakujte dovtedy, kým sa neprestane tvoriť pena. Dobrou voľbou na odstránenie sivých miest sú aj melamínové špongie, známe aj ako magické špongie.
Odborné tipy
Bez ohľadu na to, či došlo alebo nedošlo k zošednutiu, odporúčame najprv ošetriť malú plochu povrchu na menej viditeľnom mieste a po zaschnutí si všimnúť rozdiel oproti povrchu, ktorý nebol čistený. Ak poznáte značku podlahovej krytiny, oplatí sa pozrieť aj do návodu na čistenie a starostlivosť od výrobcu.
Odstránenie vápenatého povlaku z dlaždíc
Nielen v kúpeľni sa môže vodný kameň stať problémom: Ak je voda veľmi vápenatá, môže sa pri čistení časom vytvoriť biely vápenatý povlak. Vápenatý povlak sa tvorí najmä na tmavých dlaždiciach a často si ho všimnete až vtedy, keď sa miesta, po ktorých sa často chodí, vyleštia obuvou a začnú vyzerať, ako keby boli mastné.
Na odstránenie vápenatého povlaku použite kyslý čistiaci prostriedok na sanitu. Prípadne môžete použiť domáce prostriedky, ako je ocot alebo kyselina citrónová. Pri použití kyslých čistiacich prostriedkov by sa mali škáry dlaždíc vždy vopred navlhčiť, aby ich čistiaci prostriedok nenapadol. Na tento účel stačí povrch pretrieť čistou vodou. Čistiaci prostriedok sa zriedi s vodou podľa návodu a aplikuje sa pomocou škrabky. Počas približne päťminútového pôsobenia možno povrch ďalej ošetrovať kefou na čistenie povrchov, čistiaci roztok by však nemal zaschnúť. Potom povrch opäť utrite stierkou na podlahu alebo mopom a čistou vodou, kým sa neodstránia všetky zvyšky čistiaceho prostriedku. Vodu pritom niekoľkokrát vymeňte. V prípade extrémne tenkých vápenatých vrstiev stačí za určitých okolností raz alebo dvakrát pretrieť podlahu kyslým čistiacim prostriedkom na sanitu a opláchnuť čistou vodou.
Hygienické čistenie pomocou parného čističa
Skutočnou alternatívou mopov sú parné čističe. Parné čističe produkujú horúcu paru, a preto majú nadštandardný hygienický účinok. Vďaka vysokým teplotám sa odstráni až 99,99 % baktérií a vírusov bez použitia chemických čistiacich prostriedkov. Horúca para uvoľňuje aj odolné nečistoty a odstraňuje mastnotu, čo znamená, že silné stránky parného čističa sa prejavia aj v kuchyni. Parné čističe sú vhodné pre alergikov a rodiny s malými deťmi, ktoré by nemali prísť do kontaktu s agresívnymi čistiacimi prostriedkami na podlahe. Keďže pri výrobe pary dochádza k demineralizácii vody, para po čistení nezanecháva žiadne vápenaté zvyšky ani šmuhy. Vďaka teplu podlaha rýchlo vyschne a môže sa po nej opäť chodiť.
Na čistenie dlaždíc sa používajú vhodné návleky na stieracie tkaniny pre podlahovú alebo ručnú hubicu. Rovnako ako pri následnom utieraní by sa na jemné kameninové dlaždice mali používať návleky z mikrovlákna. Pri uvoľňovaní pary pohybujte podlahovou alebo ručnou hubicou rýchlo zo strany na stranu vzájomne sa prekrývajúcimi ťahmi. Pritom uvoľňujte len také množstvo pary, ktoré je potrebné na uvoľnenie nečistôt. Uvoľnené nečistoty sú absorbované tkaninou; znečistené poťahy by sa preto mali pravidelne vymieňať. Ak chcete vyčistiť škáry, pohybujte podlahovou hubicou hore a dole a zo strany na stranu (do kríža) nad čistenou plochou. Pri hĺbkovom čistení možno škáry čistiť aj samostatne.
Počas prvého čistiaceho cyklu s parným čističom sa môžu tvoriť šmuhy. Tie vznikajú zo zvyškov čistiacich prostriedkov a odstránia sa niekoľkonásobným pretretím parným čističom.
Rýchly a jednoduchý: batériový čistič podláh
Dlažba sa čistí obzvlášť rýchlo a dôkladne pomocou elektrického čističa podláh. Čistiace valce na týchto zariadeniach sa otáčajú rýchlosťou 500 otáčok za minútu a bez námahy uvoľňujú odolné nečistoty. Špinavá voda sa zhromažďuje v samostatnej nádrži, takže pri utieraní používate vždy čistú vodu. Akumulátorový model FC 7 Cordless odstraňuje aj voľné nečistoty, čo znamená, že plochu nie je potrebné vopred vysávať. Čistiaci prostriedok RM 537 so špeciálnym zložením je vhodný na dlaždice, kameň a prírodný kameň.