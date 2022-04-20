Čistenie kuchyne: Udržiavanie čistoty chladničky a povrchov
Kuchyňa je stredobodom mnohých domácností a každý deň sa využíva vo významnej miere. Čistenie by sa preto nemalo zanedbávať, pretože v chladničke, na pracovnej doske a na rôznych povrchoch sa časom hromadia rôzne druhy nečistôt a baktérií. Svoju kuchyňu udržiavajte v hygienickom stave a čistote uplatňovaním nasledujúcich tipov.
Tipy pre čistú kuchyňu
V súčasnosti kuchyňa nie je len funkčným priestorom na varenie a konzumáciu jedla, stala sa aj priestorom pre stretnutia rodiny a priateľov. Je to miesto, kde si radi spravíte pauzu na čaj, kde spolu pečiete, relaxujete pri varení a dozvedáte sa, čo majú ostatní nové. Preto býva kuchyňa mimoriadne využívaná: Pri varení zostávajú po jedle škvrny od tuku a zvyšky jedla, v chladničke zostávajú stopy po potravinách a na umývadlách a vodovodných batériách, ako aj v umývačkách riadu a kávovaroch sa časom vytvára vodný kameň. Všetky tieto nečistoty by sa mali pravidelne odstraňovať, aby kuchyňa zostala hygienicky čistá.
Ďalšou výzvou je rôznorodosť materiálov v kuchyni: Moderné kuchyne zvyčajne kombinujú hladké a lesklé povrchy, ako je nehrdzavejúca oceľ a sklo, s jemnými prírodnými materiálmi, ako je kameň a drevo. Čistenie by sa preto malo prispôsobiť typu povrchu, ako aj druhu znečistenia. To isté platí aj pri používaní čistiacich prostriedkov.
Úlohy súvisiace s čistením kuchyne
Čistenie pracovnej dosky
Pracovná doska je pravdepodobne najpoužívanejší povrch v kuchyni a často prichádza do styku s potravinami. Krájate na nej zeleninu, filetujete ryby a váľkate cesto. To znamená, že tento povrch sa denne kontaminuje baktériami, ktoré sú voľným okom neviditeľné. Už len z hygienických dôvodov by sa preto tento pracovný povrch mal po každom použití utrieť vlhkou handričkou a raz týždenne úplne upratať a dôkladne vyčistiť. V prípade výraznejšieho znečistenia možno na odstránenie nečistôt, ako sú škvrny od jedla a mastnota, použiť alkalický čistič povrchov na dosky odolné voči vode a alkoholu.
Ak ej doska vyrobená z prírodného kameňa, napríklad zo žuly alebo mramoru, je potrebné postupovať opatrne, pretože kyslé čistiace prostriedky alebo prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá môžu daný materiál poškodiť. Môžete použiť špeciálny čistič na kamenné povrchy od špecializovaných predajcov, ideálne neutrálny čistič. Ďalej sa odporúčajú čistiace prostriedky bez povrchovo aktívnych látok. Nečistoty na doskách z prírodného kameňa by sa mali v zásade odstrániť čo najrýchlejšie. Na utieranie použite mäkkú vlhkú handričku. Suchá handrička v kombinácii so špinou môže spôsobiť drobné škrabance. Po použití čistiacich prostriedkov vždy opláchnite miesto čistou vodou a osušte ho čistou handričkou, aby sa nevytvorili škvrny.
Šetrnou alternatívou na čistenie pracovnej dosky bez použitia chemických látok je parný čistič. Tlak a horúca para odstránia 99,99 % všetkých typických baktérií v domácnosti, pričom ľahko odstránia aj mastnotu a zažratú špinu, ako napr. zaschnuté zvyšky jedla. Parný čistič je tiež ideálny na čistenie odsávača pár, varnej dosky a rúry.
Tip: Čistenie hladkých povrchov pomocou akumulátorovej stierky
Všetky hladké povrchy v kuchyni, ako je pracovná doska, sklenené povrchy, sklokeramická alebo indukčná varná doska a čelá kuchynských skriniek a zásuviek, ktoré nie sú jemné, možno bez námahy vyčistiť pomocou vibračnej aku stierky. Jej výhodou je, že povrchy sa pri čistení automaticky navlhčia. Vibračná funkcia zase odstraňuje nečistoty bez vynaloženia veľkého úsilia. Dané miesto môžete následne osušiť pomocou bezkáblového vysávača na okná alebo handričky z mikrovlákna.
Čistenie kuchynských skriniek a čiel zásuviek
Každodenné používanie kuchyne postupom času zanecháva stopy na čelách skriniek a zásuviek. Čoskoro si na čelách kuchynských skriniek a zásuviek začnete všímať mastné škvrny a odtlačky prstov, najmä ak máte skrinky s vysokým leskom. Striekance od omáčky alebo iných tekutín by sa mali rýchlo odstrániť. Na čistenie všetkých typov kuchynských skriniek a čiel zásuviek môžete použiť bežne dostupný čistiaci prostriedok rozpustný vo vode alebo len vodu a jemný čistiaci prostriedok. Po vyčistení vždy opláchnite čistou vodou a dôkladne utrite dosucha – najmä okolo profilov, rohov a hrán. V závislosti od materiálu používajte pri utieraní len mierne navlhčenú handričku. Pri čelách kuchynských skriniek a zásuviek by ste sa mali vyhýbať agresívnym alebo abrazívnym čistiacim prostriedkom, pretože môžu spôsobiť škrabance alebo poškodiť povrch. To isté platí pre brúsne utierky alebo špongie.
Na sklenených čelách kuchynských skriniek a zásuviek budú rýchlo viditeľné odtlačky prstov a vodný kameň. Vodný kameň sa dá odstrániť octom alebo kyselinou citrónovou. V boji proti odtlačkom prstov je účinný komerčne dostupný čistič skla alebo voda s rozprašovačom čistiaceho prostriedku.
Drevené čelá skriniek a zásuviek môžete vyčistiť vodou riediteľným čistiacim prostriedkom a mierne navlhčenou handričkou alebo mäkkou kefou. Na čelá s drevenou dyhou môžete použiť špeciálny čistič na nábytok, ktorý povrch zároveň udržiava. Drevené čelá skriniek a zásuviek zásadne nenamáčajte, vždy pracujte v smere textúry a dobre utrite dosucha.
Výrazne znečistené nerezové povrchy môžete očistiť špeciálnym čističom na nerez. Často však postačí utrieť ich vlhkou handričkou z mikrovlákna, pretože nerezové povrchy sú vo všeobecnosti nenáročné na údržbu. Ošetrujúce prostriedky, ktoré tvoria vrstvy, sa neodporúčajú.
Vedeli ste, že...? Živná pôda pre baktérie v kuchyni
- Dosky na krájanie: Dosky na krájanie s hlbokými zárezmi sú dokonalou živnou pôdou pre baktérie, pretože sa obzvlášť dobre usadzujú v drážkach. Dosky na krájanie preto nestačí len opláchnuť v teplej vode. Efektívnejšie je vložiť ich do umývačky riadu, prípadne ich vyčistiť dostatočným množstvom saponátu a špongie.
- Kuchynská špongia: Kuchynské špongie sú často skutočným ohniskom baktérií. Na jednej utierke možno nájsť viac než 300 druhov baktérií. Špongie by sa preto mali meniť raz týždenne.
- Stojan na nože: Stojany na nože so svojimi štrbinami sú tiež ideálnym miestom pre baktérie. Vlhké nože poskytujú dodatočnú podporu rastu baktérií, preto by ste mali stojan na nože raz za mesiac vyčistiť úzkou kefkou a mydlovou vodou. Je však dôležité, aby ste ho pred vložením nožov vždy nechali úplne vyschnúť.
- Na podlahách, najmä pred drezom, skrinkami a chladničkou, sa nachádza nespočetné množstvo mikroskopických nečistôt. Tieto miesta by sa mali v pravidelných intervaloch dôkladne vyčistiť.
Čistenie mrazničky
Chladničky môžu byť tiež živnou pôdou pre baktérie. Pri nich je hygiena obzvlášť dôležitá, pretože v chladničke sa uchováva široká škála potravín. Ak chcete chladničku vyčistiť, najskôr ju odpojte alebo vypnite a vyberte potraviny. Väčšina baktérií v chladničke sa nachádza v zásuvkách na zeleninu, pretože tam je teplota vyššia. Poličky a zásuvky je preto potrebné vybrať a dôkladne vyčistiť v umývačke riadu alebo v dreze. Potom handričkou a viacúčelovým čistiacim prostriedkom vyčistite vnútro chladničky a tesnenia zhora nadol. Ťažko dostupné miesta sa dajú opatrne vyčistiť drevenou špajdľou. Na čistenie odtokového otvoru použite napríklad viazacie pásiky na káble alebo špáradlo. Zabránite tým hromadeniu kondenzátu vo vnútri chladničky. Potom chladničku osušte, všetko znova vložte dovnútra a zapojte. Pravidelným čistením chladničky môžete tiež zabrániť vzniku nepríjemných pachov.
Po dôkladnom vyčistení vnútra chladničky by ste mali pravidelne čistiť aj jej vonkajšok – ak je to možné, posuňte chladničku mierne dopredu, aby ste mohli odstrániť prach a nečistoty zo zadnej časti. Môže si pomôcť vysávačom alebo prachovkou. Okrem toho by ste mali utrieť podlahu pod spotrebičom. Všetky vonkajšie steny utrite vodou a saponátom, potom ich osušte mäkkou handričkou nepúšťajúcou vlákna.
Tip 1: Ak je vaša chladnička plná, jednoducho znížte teplotu, aby studený vzduch menej cirkuloval a baktérie sa nemohli efektívne množiť.
Tip 2: Boxovú mrazničku alebo mraziace zásuvky v chladničke odmrazte aspoň raz za rok, pretože čím viac námrazy sa v mrazničke vytvorí, tým viac energie spotrebuje na chladenie. Priveľa ľadu môže navyše spôsobiť, že sa potraviny pokazia, pretože sa už nedosahuje požadovaná minimálna teplota -15 °C. Ak chcete mraziacu zásuvku odmraziť, vypnite ju a vložte do nej nádobu s horúcou vodou, aby sa ľad roztopil. Proces môžete urýchliť, ak použijete parný čistič s výkonnou dýzou.
Čistenie kuchyne prostriedkami bežne dostupnými v domácnosti
Ak chcete vyčistiť kuchyňu pomocou jednoduchým prostriedkov bežne dostupných v domácnosti, potrebujete len niekoľko ingrediencií:
- Pasta z prášku do pečiva a vody vám pomôže odstrániť zažratú špinu z rúry alebo plechov na pečenie: Pastu naneste na postihnuté miesta a ideálne nechajte pôsobiť cez noc. Na druhý deň nečistoty jednoducho odstráňte napríklad plastovou škrabkou a utrite vlhkou handričkou.
- Na odstránenie mastnoty z povrchov a skriniek často stačí vlažná voda s trochou saponátu.
- Povrchy z nerezovej ocele sa dajú ľahko vyčistiť vlhkou handričkou z mikrovlákna. Hydrogénvínan draselný je užitočný v boji proti škvrnám od hrdze a hrubým nečistotám: Zmiešajte ho s trochou vody, aby vznikla pasta, ktorú naneste na postihnuté miesto a jemne vydrhnite mäkkou špongiou. Potom utrite a vyleštite vlhkou handričkou.
- Ocot alebo kyselina citrónová pomáhajú odstraňovať usadený vodný kameň. Oba tieto prostriedky bežne dostupné v domácnosti sú vhodné aj na čistenie odtokov a na predchádzanie nepríjemným zápachom. Kyseliny by sa však nemali používať na čistenie eloxovaných alebo chrómovaných povrchov.
- Drevo je možné čistiť sódou. Pri silnejšom znečistení pridajte jednu polievkovú lyžicu sódy do jedného litra vody a vyčistite ňou drevené čelá skriniek a zásuviek alebo drevené dosky na krájanie pomocou kefky s mäkkými štetinami.