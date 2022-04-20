Čistenie umývačky riadu
Kedysi bývala umývačka riadu luxusom. V súčasnosti je už štandardnou súčasťou mnohých domácností. Ak chcete zabezpečiť, aby si vaša umývačka riadu dokázala plniť svoju funkciu čo najdlhšie, mali by ste ju pravidelne čistiť. Ďalej uvádzame tipy a triky od spoločnosti Kärcher na túto tému.
Prečo by sa vaša umývačka riadu mala pravidelne čistiť
Umývačka riadu je skvelým pomocníkom v každodennom živote a zvyčajne si robí svoju prácu v tichosti a nepozorovane. Časom sa však na jej funkčnosti začnú nepriaznivo podpisovať zvyšky jedla a vodný kameň. V dôsledku toho sa v umývačke riadu môžu šíriť baktérie a plesne, ktoré môžu byť v krajnom prípade dokonca zdraviu škodlivé. Ak sa riad prestane umývať správne, mali by ste to brať ako jasný signál toho, že umývačku riadu treba vyčistiť. Umývačku riadu by ste mali vyčistiť najneskôr vtedy, keď sa z nej začne šíriť nepríjemný zápach a objavia sa viditeľné usadeniny.
Čistenie filtra umývačky riadu
Najskôr je vždy potrebné vybrať filter zo spodnej časti umývačky riadu. Filter chráni vypúšťacie čerpadlo a zachytáva zvyšky jedla a iné cudzie predmety, ktoré časom môžu začať brániť prietoku vody. Na tento účel vyberte filter podľa pokynov výrobcu a hrubé nečistoty vyhoďte do koša. Filter sa zvyčajne dá vyčistiť ručne pomocou kefky na umývanie riadu a trochy prostriedku na umývanie riadu alebo octu a následne sa môže vložiť späť do umývačky. Pri demontáži a výmene filtra dodržiavajte pokyny výrobcu. Niektoré umývačky riadu majú filtrov niekoľko.
Čistenie ostrekovacích ramien umývačky riadu
Ostrekovacie ramená rozdeľujú vodu v umývačke riadu počas cyklu a mali by sa kontrolovať raz alebo dvakrát ročne. Hoci sa ostrekovacie ramená zvyčajne dajú odstrániť v niekoľkých krokoch, odporúčame vám predsa len nahliadnuť do návodu od výrobcu. Ostrekovacie ramená obsahujú malé výtokové dýzy, ktoré sa môžu upchať zvyškami jedla alebo vodným kameňom. Pomocou špáradla a tečúcej vody čistite otvory dovtedy, kým voda nebude nerušene prúdiť cez otvory bez prekážok. Potom vložte ostrekovacie ramená späť do umývačky.
Čistenie tesnení umývačky riadu
Gumové tesnenia umývačky riadu sa starajú o to, aby počas cyklu neunikala voda. Priehlbiny v tesneniach sú ideálnym miestom pre množenie baktérií a plesní, preto by sa mali pravidelne čistiť. Tesnenia môžete vyčistiť čistiacim prostriedkom na báze octu. Čistenie parným čističom je ešte jednoduchšie. Horúca para účinne odstraňuje baktérie a mastnú špinu. Aby ste predišli poškodeniu tesnení, paru aplikujte v bezpečnej vzdialenosti niekoľkých centimetrov od tesnení. Zmäknuté zvyšky jedla môžete zotrieť čistou, mäkkou handričkou.
Odstraňovanie vodného kameňa z umývačky riadu pomocou prostriedkov bežne dostupných v domácnosti
Okrem fyzického čistenia príslušných komponentov by ste mali z času na čas z umývačky riadu odstrániť aj vodný kameň. Odvápniť ju v zásade môžete spustením cyklu s prázdnou umývačkou riadu. Hoci na to existujú aj špeciálne čistiace prostriedky, odstránenie vodného kameňa je rovnako jednoduché aj pomocou správnych prostriedkov bežne dostupných v domácnosti. Na tento účel nasypte na dno prázdnej umývačky 1 – 2 polievkové lyžice sódy bikarbóny alebo kypriaceho prášku. Do priehradky na prášok nalejte približne 20 ml octovej esencie a potom nastavte umývačku riadu na spustenie programu s najvyššou možnou teplotou bez predbežného umývania. Ak nie je možné predbežné umývanie deaktivovať, octovú esenciu môžete pridať aj priamo do predhriatej umývačky po predbežnom umytí. Je dôležité, aby sa sóda bikarbóna a ocot nemiešali priamo, pretože svoju prácu dokážu účinnejšie odviesť oddelene. Tieto zložky nielenže odstraňujú vodný kameň z umývačky riadu, ale majú aj antibakteriálny účinok. Namiesto octovej esencie môžete použiť aj šálku octu, ktorú pridáte do prístroja po jeho zahriatí. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, vypnite umývačku riadu na 1 hodinu po pridaní octu, aby sa predĺžil čas pôsobenia. Po dokončení počkajte, kým umývačka riadu vychladne, aby ste zabránili úniku štipľavých octových pár.
Použitie kyseliny citrónovej ako alternatívy
Umývačku riadu možno v zásade odvápniť aj pomocou kyseliny citrónovej, ale treba mať na pamäti niekoľko zásad. Pri vysokých teplotách sa kyselina citrónová viaže s vodný kameňom a vytvára citrát vápenatý, ktorý sa veľmi ťažko odstraňuje. Ak chcete odstrániť vodný kameň, pridajte približne 10 polievkových lyžíc kyseliny citrónovej do 2 litrov studenej vody. Nenaplnenú umývačku riadu spustite na najnižšiu možnú teplotu. Hneď ako sa v umývačke distribuuje voda, zastavte program a nalejte dnu zmes vody a kyseliny citrónovej. Zatvorte umývačku riadu a nechajte ju 1 hodinu stáť, potom znovu spustite program. Výhodou oproti octu alebo octovej esencii je príjemná citrusová vôňa.
Predchádzanie vzniku vodného kameňa
Každý deň môžete podniknúť hneď niekoľko krokov, aby ste zabránili vzniku vodného kameňa v umývačke riadu. Vloženie niekoľkých odšťavených polovičiek citróna do priehradky na príbory pri bežnom umývacom cykle znižuje riziko vzniku vodného kameňa a zároveň vytvára príjemnú vôňu, keď sa čistý riad vyberá z umývačky.