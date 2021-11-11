Čistenie obytných priestorov: Tipy na boj s prachom a nečistotami
Úhľadne upratané spálne a obývacie izby výrazne prispievajú k pocitu pohodlia vo vašej domácnosti. S poriadkom a správnymi tipmi môžete svoj domov udržiavať v čistote nepretržite a s minimálnym úsilím.
Poriadok doma, poriadok v hlave
O čistote a poriadku sa často hovorí jedným dychom, pritom by sa však o nich malo uvažovať oddelene. Snaha vyčistiť domácnosť, v ktorej je neporiadok, je zbytočne náročná a trvá dlho, preto odporúčame, aby ste si pred začatím čistenia najskôr dôkladne poupratovali.
Správne upratovanie
Najjednoduchší spôsob, ako udržať poriadok v miestnosti, je pravidelne odkladať veci. Upratovanie je jednoduchšie v krátkych intervaloch, čo zabraňuje vzniku obávaného chaosu. Mali by ste upratovať veci, ktoré sa dajú rýchlo a hneď odložiť, namiesto toho, aby ste ich zaraďovali do zoznamu úloh alebo plánu upratovania. Všetky predmety by mali mať v dome svoje miesto. Hoci vhodné nádoby, ako sú krabice alebo koše, môžu pomôcť udržať povrchy voľné, aj tieto zásobníky bude potrebné z času na čas odpratať. Nepreplňujte vodorovné plochy, ako sú stoly, police a okenné parapety, inak budete neskôr potrebovať veľa trpezlivosti, aby ste všetko upratali.
Minimalizmus
Hoci o horúcej téme minimalizmu bolo napísaných už množstvo kníh, aj niekoľko jednoduchých rád vám dokáže výrazne pomôcť. Čím menej vecí máte, tým menej ich musíte pred čistením odkladať a z dlhodobého hľadiska bude pre vás jednoduchšie udržiavať poriadok. Znie to možno až príliš jednoducho, v praxi však tieto snahy často stroskotajú. Podobne ako pri upratovaní by ste aj k triedeniu mali pristupovať po malých krokoch a nesnažiť sa všetko urobiť za jeden víkend.
Možno vám pomôže položiť si otázku, prečo si potrebujete svoje veci ponechať: Naozaj chceme mať všetky suveníry z dovoleniek na poličke? Potrebujem sa zbaviť všetkých tých starých kriminálnych románov? Kedy som mal(a) naposledy na sebe tento kus oblečenia? Pritom nie je potrebné vždy pristupovať k radikálnemu vypratávaniu tak, ako to robieva odborníčka na poriadok Marie Kondo – aj zbavenie sa niekoľkých vecí vám môže výrazne pomôcť zvládať pravidelné utieranie prachu. Keď sa zbavíte pár vecí, upratovanie bude oveľa jednoduchšie.
Nábytok s jednoduchou údržbou
Pri výbere nábytku a podlahových krytín by ste mali mať na pamäti spôsob ich čistenia. Otvorené police vyzerajú veľmi elegantne, ale je na nich množstvo povrchov, na ktorých sa môže usadzovať prach. Uzavreté skrinky a zásuvky sa ľahšie udržiavajú v čistote, ak ich príliš nezaplníte. Niektoré veci potrebujú dostatok úložného priestoru, napríklad namiesto kladenia pošty na jedálenský stôl si na ňu môžete vyhradiť poličku. Predmety, ktoré sa používajú obzvlášť často, by mali mať v dome svoje miesto a mali by byť ľahko prístupné. Dôležitú úlohu zohráva aj materiál a dizajn povrchov. Na niektorých kusoch nábytku je viditeľná každá smietka prachu: Tmavé, hladké povrchy, ktoré sú jednofarebné, sa obzvlášť rýchlo zašpinia. Tip: Prach na prírodných drevených povrchoch alebo povrchoch s dreveným efektom býva vo všeobecnosti menej viditeľný.
Čistenie obytných priestorov a spální
Tipy na utieranie prachu
Čerstvo uprataný dom žiari čistotou zhora až dole, okná a dvere sú po intenzívnom vyvetraní zatvorené - napriek tomu sa už po krátkom čase na nábytku, izbových rastlinách a podlahe usadí tenká vrstva prachu. Žiaľ, utieranie, zametanie alebo vysávanie pomáha často len dočasne, pretože tam, kde žijú ľudia, sa nutne víri prach.
Odkiaľ sa berie prach?
Priblíženie cez mikroskop ukazuje, že prach je "pestrá zmes" častíc rôznych veľkostí, ktoré sa navzájom miešajú a kombinujú. Od odumretých šupiniek kože a vlákien koberca cez peľ a chlpy domácich zvierat až po jemný prach je v ňom všetko - hotová hostina pre nežiaducich hostí, ako sú všivavky, roztoče, baktérie a spóry plesní. V závislosti od veľkosti a hmotnosti častíc sa cirkulovaním vzduchu prach dostáva do všetkých zákutí alebo sa neustále víri bez toho, aby sa niekde usadil.
Zloženie prachu v domácnosti sa líši v závislosti od miestnosti, polohy domu, počtu obyvateľov a ich životného štýlu. Väčšinu nečistôt si do svojich domovov nosíme na topánkach. Preto sa oplatí používať mriežky, kokosové a textilné rohože alebo gumové profily, ktoré slúžia ako lapače nečistôt. Ak sú umiestnené pred vchodmi, zachytia väčšinu nečistôt, ktoré by inak skončili na chodbe alebo v iných obytných priestoroch. Ďalšie sadze, spóry húb alebo peľ sa do domu dostávajú vetraním.
Najskôr vysávať alebo utierať prach?
Názory na otázku, či najprv utierať prach alebo vysávať, sa líšia. Ak najprv vysávate, pri utieraní nábytku a predmetov môže skončiť prach na čistej podlahe. Na druhej strane vysávanie vždy rozvíri prach, ktorý môže skončiť na čerstvo utretých povrchoch. Vo väčšine prípadov sa však zdá byť najrozumnejšie najprv utrieť prach a až potom vysávať podlahu. Pri utieraní prachu padajú na podlahu aj iné nečistoty, ako sú omrvinky alebo vlasy, ktoré sa následne povysávajú. Ak počas vysávania otvoríte okná a vetráte, veľká časť rozvíreného prachu sa dostane priamo von.
Správne utieranie prachu
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Prach najlepšie odstránite suchou, mäkkou bavlnenou handričkou. Prípadne existujú špeciálne utierky na prach, ktoré sú elektrostaticky nabité, a preto účinnejšie zachytávajú nečistoty.
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Ak handričku dvakrát preložíte, získate osem rovnakých častí, ktoré môžete použiť na utieranie prachu jednu po druhej. Takto môžete handričku používať dlhšie, než ju budete musieť vyprať.
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Nezabudnite utierať prach z malých povrchov, ako sú rámy obrazov a dverí, radiátory a listy izbových rastlín. Pritom vždy postupujte systematicky zhora nadol.
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Utieranie prachu vlhkou handričkou sa môže zdať na prvý pohľad rozumné, ale táto metóda často prach len rozotrie. Ak aj napriek tomu chcete prach utierať vlhkou handričkou, nemala by byť príliš mokrá, inak na nej zostanú škvrny od vody.
Ako často by ste mali utierať prach?
Ako často utierať prach, závisí predovšetkým od Vašej osobnej potreby udržiavania čistoty. Dôležitú úlohu však zohrávajú aj životné podmienky. Ak žijete sami a trávite veľa času mimo domu, budete musieť používať prachovku menej často ako štvorčlenná rodina. Všeobecne platí, že väčšina domácností by mala utierať prach raz týždenne. Vtedy je už prach viditeľný, ale úroveň znečistenia je pre väčšinu ľudí ešte znesiteľná.