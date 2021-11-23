Čistenie krbov
Hrejivý oheň z dreva v otvorenom krbe je dokonalou kulisou pre mnohé príjemné chvíle strávené doma a jeho mihotavé plamene vytvárajú uvoľnenú atmosféru pokoja. Vykurovanie drevom má však aj jednu nepríjemnú nevýhodu: Kým sa oheň rozhorí znovu, bude potrebné krb vyčistiť a odstrániť starý popol.
Odstraňovanie starého popola
Vymetanie popola z krbu pomocou lopatky a kefy je špinavá a nepohodlná práca, pretože popol je veľmi ľahký a rýchlo sa víri. Na odstránenie popola je preto vhodné použiť vysávač. Bežné vysávače si však s touto úlohou neporadia a nemali by sa na tieto účely používať.
Prečo nemôžem použiť bežný vysávač?
Domáce vysávače nie sú vhodné na vysávanie kachlí. Jemné častice popola rýchlo zablokujú filter a nasávaciu turbínu, čo vedie k strate výkonu a v najhoršom prípade k poruche motora. Lepšie je používať vysávač popola, ktorý je zárukou bezprašnej a pohodlnej realizácie týchto prác.
Filtre pre vysávače popola sú navrhnuté tak, aby bolo možné spoľahlivo vysávať aj jemné častice popola. Okrem toho musia vysávače popola spĺňať osobitné bezpečnostné požiadavky: Kovová sacia hadica a ohňovzdorná zberná nádoba zabraňujú poškodeniu vysávača zvyškami uhlíkov alebo v krajnom prípade dokonca vzniku požiaru z tlenia.
Na účinné čistenie filtra tak, aby sa zabránilo jeho upchatiu, majú vysávače popola aj vhodnú funkciu čistenia. Existujú modely, pri ktorých môžete stlačením tlačidla zmeniť smer prúdenia vzduchu, aby sa filter účinne vyčistil. Používateľovi tak nevzniká žiadna prašnosť, pretože prach je odvádzaný priamo späť do záchytného zásobníka.
Bezpečná práca s vysávačom popola
Pred začatím práce by sa mal popol nechať vychladnúť na teplotu nižšiu ako 40 °C. Pomocou kutáča preskúmajte, či sa na veľkých kusoch dreva nenachádzajú žeravé uhlíky. S vysávaním začnite až vtedy, keď ste si istí, že v krbe nie sú žiadne skryté žeravé uhlíky. Na vysávanie sa v tomto prípade používa len kovová ručná trubica – bez pripojenej hubice.
Po povysávaní popola do záchytného zásobníka je potrebné ho opäť vysypať. Preto sa pri kúpe týchto modelov uistite, že sa dajú ľahko otvoriť a že sa dajú vyprázdniť s čo najmenším kontaktom s nečistotami. Ľahko použiteľné rýchloupínacie úchytky napríklad uľahčujú demontáž sacej hlavice. Na plný záchytný zásobník sa potom umiestni krycia fólia a opatrne sa obráti hore dnom. Tým sa zabráni prenikaniu prachu do okolia.
Ďalšie možnosti použitia
Vysávač popola možno použiť nielen na vysávanie popola z krbu. Čistenie peletového vykurovacieho telesa alebo kachlí je s ním rovnako jednoduché a pohodlné. Vysávač popola dokáže ľahko odstrániť vychladnutý popol a sadze z ohnísk a grilov na drevené uhlie.
Mnohé vysávače popola sú vybavené prídavnou hubicou na tvrdé podlahy, ktorá umožňuje vysávať aj triesky, malé kúsky dreva a nečistoty okolo krbu. Takéto zariadenie je praktickým pomocníkom pri renovačných prácach – či už ide o hrubé nečistoty alebo jemný prach, výkonný vysávač popola jednoducho vysaje všetko.
Čistenie odolných nečistôt zo skla na krbe od sadzí
Ak majú vaše kachle alebo krb sklenenú tabuľu, je potrebné ju tiež pravidelne čistiť. Dôkladné čistenie často predstavuje problém, pretože otvorený plameň zanecháva na skle obzvlášť odolné zvyšky. Bežné metódy čistenia, ako je šúchanie a drhnutie kefou a vodou, novinami alebo chemickými čistiacimi prostriedkami, zvyčajne nebýva úplne úspešné a zároveň býva namáhavé a časovo náročné.
Lepší výsledok jednoduchšie dosiahnete pomocou parného čističa. Horúca para v kombinácii s fyzickým pôsobením handričiek a kefového nástavca býva v týchto prípadoch veľmi účinná. Potom sklo utrite suchou handričkou. Týmto postupom sa môžete úplne vyhnúť používaniu ďalších čistiacich prostriedkov.
Tipy na zmiernenie tvorby sadzí
Drevo, ktoré nie je pri zakúpení pripravené na použitie, sa musí pred spaľovaním v krbe uskladniť a vysušiť. Vlhké drevo znižuje energetickú hodnotu, čo má za následok zvýšenú tvorbu dymu a sadzí: Kachle a ich okolie sa potom rýchlejšie zašpinia a krb sa musí častejšie čistiť. Maximálna vlhkosť pri spaľovaní dreva v krbe je dokonca stanovená zákonom – nemala by byť vyššia ako 25 %.
Na kontrolu je vhodné použiť meracie zariadenie alebo „trik“, ako napríklad test nechtom, na ktorý je však potrebná určitá dávka skúseností. Ak sa vám podarí nechtom urobiť mierny zárez v mieste, kde sú viditeľné letokruhy, mali by ste drevo nechať schnúť ešte niekoľko mesiacov. Ideálnym miestom na uskladnenie je miesto chránené pred poveternostnými vplyvmi s dobrou cirkuláciou vzduchu, ako je napríklad kôlňa alebo garáž v záhrade.