Čistenie kúpeľne: Nečistoty a vodný kameň nemajú šancu
V žiadnej inej miestnosti v domácnosti nie je čistota a hygiena taká dôležitá ako v kúpeľni. Na správny spôsob čistenia toaliet, obkladov, vaní, spŕch, umývadiel atď. existuje množstvo názorov. S týmito odbornými tipmi nebudú mať nečistoty a usadený vodný kameň v kúpeľni šancu.
Rýchle a jednoduché čistenie: Najlepšie tipy pre čistú kúpeľňu
Či už máte funkčnú kúpeľnu typu „wet room“ alebo priestranné domáce kúpele, udržiavanie čistoty v kúpeľni je pre mnohých ľudí najvyššou prioritou. Okrem celkového vizuálneho dojmu existujú aj hygienické dôvody na čistenie kúpeľne: Nedostatočné čistenie napomáha množeniu baktérií a húb a vzniku plesní. Vysoká vlhkosť a teplota na to vytvárajú ideálne podmienky, preto je dôležité pravidelne čistiť povrchy, kúpeľne typu „wet room“, toalety a obklady.
Ako často by ste mali čistiť kúpeľňu?
Interval čistenia kúpeľne väčšinou závisí od toho, ako často sa kúpeľňa používa. Jednočlenná domácnosť vytvára menej nečistôt ako viacčlenná rodina, preto je potrebné tomu prispôsobiť frekvenciu upratovania. Ak je to možné, celá kúpeľňa by sa mala dôkladne vyčistiť aspoň raz týždenne. Z umývadiel je dobré čo najskôr odstrániť zvyšky mydla a zubnej pasty a každých pár dní armatúry utrieť, aby sa na nich netvoril vodný kameň. Pri každom umývaní rúk je najlepšie utrieť lesklé armatúry mäkkou handričkou – škvrny tak nemajú šancu vzniknúť.
Dôkladné opláchnutie a osušenie povrchov po každom použití pomáha udržať sprchový kút a vaňu dlho čisté. Na odstránenie vlasov a prachu z podlahy často stačí vysávať raz za pár dní. Okrem toho by sa dlaždice mali vytierať každý 1 – 2 týždne, aby sa odstránili odolné nečistoty.
Tip
Na oknách v kúpeľni sa po kúpaní alebo sprchovaní môže kondenzovať vodná para, čo znamená, že sa časom vytvorí pleseň. Dbajte na pravidelné vetranie kúpeľne, aby vlhkosť mohla uniknúť. Okná by sa mali čistiť každých niekoľko mesiacov.
Postupy čistenia a funkcie čistenia kúpeľne
Hoci sa obkladačky a keramické povrchy vo všeobecnosti čistia ľahšie, v kúpeľni treba mať na pamäti niekoľko zásad. Organické látky, ako sú odumreté kožné bunky, vlasy, exkrementy a zvyšky mydla, sa hromadia spolu s minerálnymi nečistotami, ako sú vápenaté usadeniny, močový kameň, sfarbenie záchodovej misy a hrdza. Na odstránenie týchto nečistôt často nestačí len utieranie, preto sa často používajú agresívne čistiace prostriedky, ako sú čistiace prostriedky na toalety alebo kyslé čistiace prostriedky, ako aj silné fyzické procesy. Pri nesprávnom použití však môže dôjsť k poškodeniu jemných povrchových materiálov.
Vďaka správnym čistiacim prostriedkom a prostriedkom bežne dostupným v domácnosti, tipom a zariadeniam môžete mať kúpeľňu čistú za krátky okamih – bez namáhavého drhnutia.
Odstránenie vodného kameňa v kúpeľni
Všade tam, kde predmety pravidelne prichádzajú do kontaktu s vodou, sa časom vytvára vodný kameň. Niet divu, že sa vodný kameň tvorí často v kúpeľni a pokrýva vodovodné batérie, obkladačky a umývadlo. Pomocou jednoduchých prostriedkov a niekoľkých tipov však možno odolné usadeniny ľahko odstrániť a zabrániť vzniku nového vodného kameňa.
Ako vzniká vodný kameň?
Vápnitá voda obsahuje obzvlášť vysoké množstvo uhličitanu vápenatého. Ten sa do podzemnej vody dostáva prostredníctvom vápenatých hornín. Čím vyššia je jeho koncentrácia, tým je voda tvrdšia a tým viac vodného kameňa sa usadzuje na povrchoch, ktoré s ňou prichádzajú do styku. Odolné usadeniny vodného kameňa vznikajú predovšetkým pri ohrievaní vody alebo pri jej odparovaní. Biele škvrny preto vznikajú najmä na vodovodných batériách, umývadle, obkladačkách a kohútikoch v kúpeľni.
Odstránenie vodného kameňa pomocou parného čističa
Ak usadeniny vodného kameňa ešte nie sú veľmi hrubé, možno ich celkom ľahko odstrániť pomocou parného čističa - bez namáhavého ručného drhnutia. Potrebujete na to bodovú trysku a okrúhlu kefku. Citlivé povrchy by sa mali čistiť len pomocou bodovej trysky, aby sa predišlo poškriabaniu chrómu a nehrdzavejúcej ocele. Trysku držte priamo na miestach s vodným kameňom a púšťajte paru, kým sa vodný kameň nerozpustí. Ak sa týmto spôsobom vodný kameň nepodarí odstrániť alebo sa nachádza na nedostupnom mieste, môžete na trysku nasadiť okrúhlu kefku: miesto potom čistite silnými výbojmi pary. Priamym naparovaním a intenzívnym čistením uvoľníte aj odolné usadeniny vodného kameňa.
Ak je vrstva vodného kameňa veľmi hrubá, môžete na miesto naniesť trochu citrónového čistiaceho prostriedku. Počkajte pol hodiny a potom použite parný čistič. Zvyšky vodného kameňa by sa teraz mali rozpustiť ľahšie.
Najlepšie domáce prostriedky na vodný kameň
Odstránenie vodného kameňa z hliníka pomocou prášku do pečiva
Jedlá sóda je v domácnosti naozaj všestranným pomocníkom. Dá sa použiť aj na odstránenie vodného kameňa, napríklad z hliníka. Zmiešajte trochu vody a jedlej sódy tak, aby vznikla hustá pasta. Rozotrite ju na postihnuté miesta, nechajte krátko pôsobiť a opláchnite čistou vodou alebo utrite vlhkou handričkou.
Pozitívny vedľajší účinok sódy bikarbóny: neutralizuje aj nepríjemné pachy v kúpeľni a dokonca pomáha pri upchatých odtokoch.
Odstránenie vodného kameňa pomocou octu
Ocot je vhodný aj ako domáci prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa. Nezriedený ocot môžete použiť na silné usadeniny vodného kameňa a zriedený s vodou na ľahké znečistenie. Rovnaký účinok má aj kyselina citrónová, preto ju tiež môžete použiť. Najlepšou metódou je namočiť bavlnenú handričku alebo utierku z mikrovlákna do octu alebo kyseliny citrónovej a potrieť ňou povrchy s usadeninou vodného kameňa, napríklad armatúry. Nechajte ju pôsobiť určitý čas alebo cez noc a potom ju dôkladne opláchnite čistou studenou vodou. Potom všetko osušte čistou handričkou. Kyselina v octe pomáha aj proti odolnému močovému kameňu.
Tip: Na odstránenie veľmi odolného vodného kameňa z vodovodných kohútikov môžete použiť trik s balónikom.
Odstránenie vodného kameňa pomocou zubnej pasty
Na odstránenie vodného kameňa z vodovodných kohútikov môžete použiť aj zubnú pastu a starú zubnú kefku. Zubnú pastu naneste na usadeniny, nechajte krátko pôsobiť, vydrhnite zubnou kefkou a opláchnite vodou. Zubná pasta pôsobí ako abrazívum a chrómovým a hliníkovým povrchom dodá opäť lesk.
Upozornenie: Niektoré materiály reagujú citlivo na kyselinu vrátane mramoru a prírodného kameňa. Preto by sa nemali čistiť octom alebo kyselinou citrónovou. V tomto prípade je lepšou voľbou prášok do pečiva.
Odstránenie vodného kameňa pomocou čistiaceho prostriedku
Ak chcete na odstránenie odolných usadenín použiť čistiaci prostriedok, potrebujete kyslý čistiaci prostriedok s hodnotou pH od 1 do 4. Ktorý prostriedok je najvhodnejší, závisí od povrchu. Čistiaci prostriedok najprv otestujte na nenápadnom mieste, a až potom použite na celý povrch. Silné kyseliny (nízka hodnota pH) môžu poškodiť rôzne povrchy, ako sú farebné kovy, cementové spoje, eloxovaný hliník alebo plasty. Preto používajte čo najjemnejšie čistiace prostriedky a vyskúšajte, či sú dostatočne účinné. Na trhu sú v ponuke aj sanitárne čistiace prostriedky s environmentálnym certifikátom, napríklad s environmentálnou značkou EÚ. Sú šetrnejšie nielen k životnému prostrediu, ale aj k materiálom ako čistiace prostriedky bez certifikátu.
Tipy, ako zabrániť vzniku vodného kameňa:
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Sušenie pomáha: armatúry pri umývadle, v sprchovom kúte alebo pri vani, ako aj obkladačky a sklenené povrchy by sa mali po použití vždy vysušiť, napríklad utierkou z mikrovlákna alebo mäkkou špongiou.
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Ak sa ponáhľate a na vysušenie povrchov nemáte čas: Opláchnite sprchový kút, vaňu a armatúry studenou vodou. Studená voda totiž vytvára menej vodného kameňa ako teplá voda.
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Pravidelné naparovanie vodovodných batérií a zariadení parným čističom zabráni usadzovaniu vodného kameňa. Dôvod: tvorba pary demineralizuje vodu, takže para nezanecháva vodný kameň ani šmuhy.