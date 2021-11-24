Čistenie umývadiel a vodovodných batérií
Umývadlo je srdcom kúpeľne. Veru tak, používa sa naozaj veľmi často, nedokážete sa bez neho zaobísť ani jediný deň. A preto je dôležité jeho pravidelné čistenie. Tu nájdete prehľad najlepších spôsobov čistenia umývadiel a armatúr.
Čistenie umývadiel a vodovodných kohútikov: Na čo treba pamätať
Väčšina umývadiel je vyrobená z keramiky, minerálnej liatiny alebo smaltovanej ocele. Keramika je mimoriadne odolná a ľahko sa udržiava a smaltovaná oceľ je odolná proti nárazom a poškriabaniu. Pritom treba mať na pamäti, že umývadlá z minerálnej liatiny, najmä tie lacnejšie, sa ľahko poškriabu.
Bez ohľadu na materiál môže použitie príliš veľkého množstva čistiaceho prostriedku alebo prostriedku na drhnutie, prípadne príliš intenzívne drhnutie tvrdými hubkami poškodiť povrch umývadla. Dávajte pozor aj na vodovodné batérie – väčšina kúpeľňových armatúr má jemné mosadzné jadro, ktoré je len jemne poniklované alebo pochrómované. Ak sa lesklý povlak poškodí, jadro zhrdzavie. Preto čistiaci prostriedok používajte len striedmo, ak vôbec – v ideálnom prípade ho pri čistení vodovodných batérií nepoužívajte vôbec. Väčšinu nečistôt, ako sú zvyšky zubnej pasty alebo kozmetiky, možno odstrániť čistou vodou. Potom umývadlo a batérie osušte mäkkou handričkou.
Tip
V blízkosti umývadla majte vždy poruke utierku z mikrovlákna alebo mäkkú handričku na rýchle osušenie umývadla a príslušenstva po každom použití. Príjemným benefitom správnej údržby povrchov je, že zostávajú dlhšie čisté, čo znamená, že ich nemusíte čistiť tak často.
Čistenie umývadiel prostriedkami bežne dostupnými v domácnosti
Prášok do pečiva je skvelým prostriedkom bežne dostupným v domácnosti, ktorý pomáha udržiavať umývadlá čisté: Prášok nasypte na mokré umývadlo, nechajte ho krátko pôsobiť a potom ho utrite handričkou.
Ocot má tiež vynikajúcu čistiacu silu: Zmiešajte ho s vodou v pomere 1:1, naneste na umývadlo a armatúry a použite na čistenie. Výhodou je, že ocot pomáha odstraňovať vodný kameň. V prípade výrazných vápenatých usadenín možno použiť aj nezriedenú octovú esenciu. Namočte do nej bavlnenú látku a priložte ju na príslušné miesto. Nechajte pôsobiť 10 až 15 minút a potom povrch očistite mäkkou špongiou a čistou vodou. Následne všetko dôkladne vysušte handričkou z mikrovlákna. Kyselina citrónová sa môže použiť ako alternatíva k octu.
Upozornenie: Ocot alebo kyselina citrónová by sa nemali nanášať na umývadlá z minerálnej liatiny, pretože kyselina môže napadnúť povrch.
Tip
Ľahké škrabance na keramike možno vyleštiť zubnou pastou. Jednoducho naneste na škrabanec a vydrhnite starou zubnou kefkou. Potom opäť vyleštite handričkou z mikrovlákna – a za krátky okamih bude vaše umývadlo žiariť ako nové.
Čistenie umývadiel saponátom
Ak chcete použiť saponát, vyčistite umývadlo kyslým hygienickým čistiacim prostriedkom (hodnota pH od 0 do 4). Ideálne je naniesť čistiaci prostriedok na vlhkú handričku z mikrovlákna a utrieť ňou všetky povrchy. Potom osušte suchou handričkou. Čistiaci prostriedok môžete naniesť priamo na umývadlo a potom ho utrieť handričkou. Čistiaci prostriedok však nikdy nestriekajte priamo na armatúry, pretože ak do nich prenikne rozprášený roztok, môže dôjsť k poškodeniu mosadzného jadra.
Čistenie umývadla parou pomocou parného čističa
Umývadlo možno obzvlášť dôkladne vyčistiť parným čističom. Výhodou je, že para sa dostane aj do ťažko prístupných miest. Napríklad v prepade umývadla sa časom nahromadia nečistoty, ktoré je náročné odstrániť ručne. Parná tryska parného čističa ľahko naparí prepad a nečistoty automaticky skončia v odtoku. Parný čistič môžete použiť aj na čistenie odtoku.
Nečistoty sa usadzujú v perlátoroch vodovodných batérií a regulátoroch prietoku na vodovodných batériách, ktoré možno tiež vyčistiť pomocou bodovej trysky alebo malej okrúhlej kefky na parnom čističi. Na tento účel podržte v určitej vzdialenosti nad naparovanou plochou handričku, aby ste sa chránili pred postriekaním. Špina sa uvoľní a skončí v umývadle. Ak je však vodovodná batéria výrazne zanesená vodným kameňom, bude potrebné uplatniť iné metódy.
Zvyšok umývadla môžete vyčistiť pomocou ručnej hubice s čistiacou handričkou z mikrovlákna alebo okrúhlou kefkou. Potom všetko dôkladne vysušte handričkou z mikrovlákna.