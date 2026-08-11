Utierka z mikrovlákna
Vysokokvalitná flaušová utierka z mikrovlákna vysuší vyčistené predmety pred uskladnením.
Rýchloschnúca utierka z mikrovlákna je obzvlášť savá a pojme veľa vlhkosti a tekutiny. Je príjemne mäkká a chráni citlivé povrchy. Vďaka veľkosti 40 × 40 centimetrov sa ideálne hodí aj na sušenie bicyklov pred ich odložením.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná flaušová utierka z mikrovlákna
- Na vysušenie čistených predmetov pred ich odložením.
Mikrovlákno
- Nasaje veľa vody a rýchlo schne.
Hebká
- Chráni povrchy.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zloženie textilných vlákien
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|400 x 400 x 4
Oblasti využitia
- Bicykle
- Topánky / turistická obuv
- Kočíky/buginy
- Detské hračky / odrážadlá