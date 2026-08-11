Utierka z mikrovlákna

Vysokokvalitná flaušová utierka z mikrovlákna vysuší vyčistené predmety pred uskladnením.

Rýchloschnúca utierka z mikrovlákna je obzvlášť savá a pojme veľa vlhkosti a tekutiny. Je príjemne mäkká a chráni citlivé povrchy. Vďaka veľkosti 40 × 40 centimetrov sa ideálne hodí aj na sušenie bicyklov pred ich odložením.

Vlastnosti a výhody
Kvalitná flaušová utierka z mikrovlákna
  • Na vysušenie čistených predmetov pred ich odložením.
Mikrovlákno
  • Nasaje veľa vody a rýchlo schne.
Hebká
  • Chráni povrchy.
Špecifikácie

Technické údaje

Zloženie textilných vlákien 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 400 x 4
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Topánky / turistická obuv
  • Kočíky/buginy
  • Detské hračky / odrážadlá