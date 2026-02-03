Nízkotlakový čistič OC 4 + Bike Kit

Ideálny na čistenie bicyklov: kompaktný nízkotlakový čistič na čistenie na cesty. Bike Kit obsahuje príslušenstvo špeciálne vybrané pre starostlivosť o bicykel.

Kompaktný a prenosný: OC 4 je batériový nízkotlakový čistič Kärcher, ideálny pre každého, kto potrebuje čistiace riešenie na cestách. Vďaka integrovanej lítium-iónovej batérii a veľkej 8-litrovej nádrži na vodu môžete upratovať bez toho, aby ste boli závislí od elektrickej siete alebo vodovodných prípojok. Technológia trysiek Kärcher znamená, že čistenie je účinné a zároveň šetrné. 2,8 metra dlhá špirálová hadica poskytuje flexibilitu a veľký polomer pohybu. Striekacia pištoľ má funkciu zacvaknutia pre väčšie pohodlie. Dodávaná súprava na bicykel obsahuje praktickú tašku na príslušenstvo s rôznym príslušenstvom, ktoré bolo špeciálne optimalizované na čistenie bicyklov. Nízky tlak generovaný OC 4 je dostatočne silný na to, aby bez námahy odstránil blato, prach a nečistoty z bicykla. Na rozdiel od tlakových čističov, ktoré pracujú pri vysokom tlaku, však nehrozí poškodenie chúlostivých komponentov, ako sú ložiská, tesnenia alebo náboje. Či už po dlhej jazde na bicykli, v bikeparku alebo dokonca doma na záhrade – OC 4 je ideálnym riešením pre rýchle príležitostné čistenie. Zaberá minimum miesta – zariadenie alebo tašku na príslušenstvo je možné uložiť do prázdnej nádržky na vodu.

Vlastnosti a výhody
Mobilný čistič Nízkotlakový čistič OC 4 + Bike Kit: Čistenie na cestách
Čistenie na cestách
S veľkou 8-litrovou nádržkou na vodu a integrovanou nabíjateľnou batériou môžete ľahko upratovať na cestách bez ohľadu na vodovodné prípojky alebo sieťové napájanie. Nádrž sa dá vybrať a naplniť z akéhokoľvek kohútika a vďaka nepriepustnému uzáveru ju potom môžete bez obáv prepravovať, napr. v batožinovom priestore. Flexibilná možnosť použitia pri čistení bicyklov a mnohých ďalších čistiacich prácach, napr. záhradného a kempingového vybavenia, psov, turistických topánok alebo kočíkov.
Mobilný čistič Nízkotlakový čistič OC 4 + Bike Kit: Jemný, ale účinný nízky tlak
Jemný, ale účinný nízky tlak
Účinná technológia trysiek Kärcher znamená, že tlakový čistič čistí šetrne a šetrí vodu a zároveň veľmi účinne odstraňuje nečistoty. Ideálna voľba na ochranu jemných komponentov na bicykloch, napr. ložísk, tesnení alebo nábojov. Spoľahlivý a presný čistiaci výkon aj na ťažko dostupných miestach.
Mobilný čistič Nízkotlakový čistič OC 4 + Bike Kit: Bike Kit – ideálny na čistenie bicykla
Bike Kit – ideálny na čistenie bicykla
Multi Jet kombinuje štyri typy prúdu v jednej tryske, ktorú je možné nastaviť jednoduchým otočením hlavy trysky. Špeciálne tvarovaná kefa s mäkkými štetinami odstraňuje aj odolné nečistoty z ťažko dostupných miest bez poškriabania laku. Penovacia tryska a prírodný čistič bicyklov pre jemné, ale účinné čistenie a utierka z mikrovlákna pre konečný lesk.
Integrovaná lítium-iónová batéria
  • Dlhá výdrž batérie až 22 minút stačí na dôkladné vyčistenie viacerých špinavých predmetov (napr. bicyklov alebo záhradného nábytku).
  • LED dióda poskytuje informácie o aktuálnom stave nabitia batérie.
  • Nabíjacia zásuvka USB typu C umožňuje flexibilné nabíjanie, aj keď ste vonku, napr. v aute alebo z powerbanky.
Sofistikovaná koncepcia úložiska
  • Zaberá minimum miesta – zariadenie je možné spolu s hadicou a pištoľou uložiť do prázdnej nádržky na vodu.
  • Praktickú tašku na príslušenstvo je možné uložiť aj do nádrže.
  • Jednoduchá preprava, s priestorovo úsporným ukladaním.
Jednoduchá a pohodlná manipulácia
  • Rýchle a jednoduché nastavenie a používanie. Jednoducho naplňte vodou a je pripravený na použitie.
  • Pištoľ má funkciu uzamknutia pre nepretržité striekanie bez námahy.
  • Špirálová hadica s dĺžkou 2,8 m ponúka veľkorysý pracovný rádius.
Široká škála príslušenstva
  • Rozsiahle príslušenstvo na rozšírenie oblastí použitia je voliteľne k dispozícii.
  • Správne príslušenstvo pre každú čistiacu úlohu (bicykle, outdoorové vybavenie, záhradný nábytok, psy a mnoho ďalšieho).
Špecifikácie

Technické údaje

Rozsah tlaku Nízky tlak
Prietok (l/min) max. 2
Zariadenie napájané z batérie
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Výdrž batérie (min) max. 22
Čas nabíjania batérie (h) 3,5
Farba Sivá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 296 x 291 x 240

Balenie obsahuje

  • Nabíjačka: 5 V / 2 A USB-C nabíjací kábel + adaptér (každý po 1 kuse)
  • Multifunkčné zariadenie 4 v 1
  • Penovacia tryska
  • Univerzálna kefa
  • Utierka z mikrovlákna
  • Čistiace prostriedky: Prírodný čistič bicyklov 640N, 500 ml
  • Úložná taška

Výbava

  • Nasávanie vody
  • Objem nádrže na vodu: 8 l
  • Dĺžka hadice: 2.8 m
  • Typ hadice: Nízkotlaková špirálová hadica
  • Integrovaný vodný filter
  • Pištoľ s tlakovou spúšťou: Nízkotlaková pištoľ so spúšťou
  • Filter stroja

Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Stanové / kempingové vybavenie
  • Zvieratá/psy
  • Topánky / turistická obuv
  • Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)
  • Kočíky/buginy
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Detské hračky / odrážadlá
  • Kvetináče
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
