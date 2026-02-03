Nízkotlakový čistič OC 3 Foldable

So skladacou nádržou na vodu, jednoduchou prepravou, jednoduchým skladovaním a všestrannosťou: skladací outdoorový čistič OC 3 Foldable s lítium-iónovou batériou na mobilné čistenie.

Pre každého, kto potrebuje čistiace riešenie na cestách, ktoré možno skladovať a prepravovať aj v tých najmenších priestoroch: kompaktný a ľahký skladací nízkotlakový čistič OC 3 Foldable od spoločnosti Kärcher má skladateľnú nádrž na vodu. Dá sa okamžite zložiť na minimálnu veľkosť balenia a umožňuje priestorovo úsporné uloženie. Vďaka lítium-iónovej batérii je zariadenie pripravené na použitie kdekoľvek, kedykoľvek a bez časovo náročnej prípravy: jednoducho naplňte vodou a môžete začať. LED displej poskytuje informácie o úrovni nabitia batérie. Flexibilná tlaková hadica dlhá 1,8 metra zaisťuje optimálnu voľnosť pohybu pri čistení. Či už v kempe, po jazde na bicykli alebo doma na záhrade - mobilný outdoorový čistič je ideálnym riešením pre rýchle čistenie. Na rozšírenie oblastí použitia je k dispozícii široká škála príslušenstva.

Vlastnosti a výhody
Mobilný čistič Nízkotlakový čistič OC 3 Foldable: Účinný a jemný nízky tlak
Účinný a jemný nízky tlak
Výhoda nízkeho tlaku: účinné a zároveň veľmi šetrné čistenie, ideálne pre citlivé povrchy. Štandardná tryska s plochým prúdom čistí spoľahlivo a presne aj ťažko dostupné miesta. Kužeľová rozprašovacia tryska je vhodná na ešte citlivejšie čistenie napríklad psích labiek.
Mobilný čistič Nízkotlakový čistič OC 3 Foldable: Inovatívna, skladacia nádrž
Inovatívna, skladacia nádrž
Veľká kapacita (8 l) flexibilnej nádrže na vodu, ktorú je možné zložiť na minimálnu veľkosť balenia pre ľahkú prepravu a priestorovo úsporné skladovanie. Znížené nároky na priestor: hadica a spúšťová pištoľ sú uložené v kompaktne zloženom zariadení.
Mobilný čistič Nízkotlakový čistič OC 3 Foldable: Integrovaná lítium-iónová batéria
Integrovaná lítium-iónová batéria
Mobilné čistenie kedykoľvek bez elektrického pripojenia. Dlhá výdrž batérie pre opakované použitie, bez medzinabíjania. LED displej signalizuje, keď je potrebné batériu nabiť. Nabíjacia zásuvka USB typu C na zariadení umožňuje flexibilné nabíjanie aj na cestách, napr. v aute alebo powerbanke.
Jednoduchá a pohodlná manipulácia
  • Pripravený na použitie kdekoľvek, kedykoľvek a bez časovo náročnej prípravy, jednoducho naplňte vodou a môžete začať.
  • Ergonomická rukoväť na prenášanie s upevnením hadice pre jednoduché prenášanie.
  • Nádrž na vodu sa dá ľahko a pohodlne naplniť vďaka veľkému otvoru.
Veľký výber príslušenstva
  • Rozsiahle príslušenstvo na rozšírenie oblastí použitia je voliteľne k dispozícii.
  • Správne príslušenstvo pre každú čistiacu úlohu (či už bicykel, outdoorové vybavenie, záhradný nábytok, pes alebo oveľa viac).
Špecifikácie

Technické údaje

Rozsah tlaku Nízky tlak
Prietok (l/min) max. 2
Zariadenie napájané z batérie
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Výdrž batérie (min) max. 15
Čas nabíjania batérie (h) 2,25
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 305 x 298 x 271

Balenie obsahuje

  • Nabíjačka: 5 V / 2 A USB-C nabíjací kábel + adaptér (každý po 1 kuse)
  • Lítium-iónová batéria
  • Tryska s plochým prúdom

Výbava

  • Objem nádrže na vodu: 8 l
  • Dĺžka hadice: 1.8 m
  • Typ hadice: Nízkotlaková flexibilná hadica
  • Integrovaný vodný filter
  • Pištoľ s tlakovou spúšťou: Nízkotlaková pištoľ so spúšťou
  • Filter stroja

Video

Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Stanové / kempingové vybavenie
  • Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)
  • Zvieratá/psy
  • Kočíky/buginy
  • Topánky / turistická obuv
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Detské hračky / odrážadlá
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Kvetináče
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Nízkotlakový čistič OC 3 Foldable náhradný diel

