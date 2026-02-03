Nízkotlakový čistič OC 3 Foldable
So skladacou nádržou na vodu, jednoduchou prepravou, jednoduchým skladovaním a všestrannosťou: skladací outdoorový čistič OC 3 Foldable s lítium-iónovou batériou na mobilné čistenie.
Pre každého, kto potrebuje čistiace riešenie na cestách, ktoré možno skladovať a prepravovať aj v tých najmenších priestoroch: kompaktný a ľahký skladací nízkotlakový čistič OC 3 Foldable od spoločnosti Kärcher má skladateľnú nádrž na vodu. Dá sa okamžite zložiť na minimálnu veľkosť balenia a umožňuje priestorovo úsporné uloženie. Vďaka lítium-iónovej batérii je zariadenie pripravené na použitie kdekoľvek, kedykoľvek a bez časovo náročnej prípravy: jednoducho naplňte vodou a môžete začať. LED displej poskytuje informácie o úrovni nabitia batérie. Flexibilná tlaková hadica dlhá 1,8 metra zaisťuje optimálnu voľnosť pohybu pri čistení. Či už v kempe, po jazde na bicykli alebo doma na záhrade - mobilný outdoorový čistič je ideálnym riešením pre rýchle čistenie. Na rozšírenie oblastí použitia je k dispozícii široká škála príslušenstva.
Vlastnosti a výhody
Účinný a jemný nízky tlakVýhoda nízkeho tlaku: účinné a zároveň veľmi šetrné čistenie, ideálne pre citlivé povrchy. Štandardná tryska s plochým prúdom čistí spoľahlivo a presne aj ťažko dostupné miesta. Kužeľová rozprašovacia tryska je vhodná na ešte citlivejšie čistenie napríklad psích labiek.
Inovatívna, skladacia nádržVeľká kapacita (8 l) flexibilnej nádrže na vodu, ktorú je možné zložiť na minimálnu veľkosť balenia pre ľahkú prepravu a priestorovo úsporné skladovanie. Znížené nároky na priestor: hadica a spúšťová pištoľ sú uložené v kompaktne zloženom zariadení.
Integrovaná lítium-iónová batériaMobilné čistenie kedykoľvek bez elektrického pripojenia. Dlhá výdrž batérie pre opakované použitie, bez medzinabíjania. LED displej signalizuje, keď je potrebné batériu nabiť. Nabíjacia zásuvka USB typu C na zariadení umožňuje flexibilné nabíjanie aj na cestách, napr. v aute alebo powerbanke.
Jednoduchá a pohodlná manipulácia
- Pripravený na použitie kdekoľvek, kedykoľvek a bez časovo náročnej prípravy, jednoducho naplňte vodou a môžete začať.
- Ergonomická rukoväť na prenášanie s upevnením hadice pre jednoduché prenášanie.
- Nádrž na vodu sa dá ľahko a pohodlne naplniť vďaka veľkému otvoru.
Veľký výber príslušenstva
- Rozsiahle príslušenstvo na rozšírenie oblastí použitia je voliteľne k dispozícii.
- Správne príslušenstvo pre každú čistiacu úlohu (či už bicykel, outdoorové vybavenie, záhradný nábytok, pes alebo oveľa viac).
Špecifikácie
Technické údaje
|Rozsah tlaku
|Nízky tlak
|Prietok (l/min)
|max. 2
|Zariadenie napájané z batérie
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Výdrž batérie (min)
|max. 15
|Čas nabíjania batérie (h)
|2,25
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|305 x 298 x 271
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: 5 V / 2 A USB-C nabíjací kábel + adaptér (každý po 1 kuse)
- Lítium-iónová batéria
- Tryska s plochým prúdom
Výbava
- Objem nádrže na vodu: 8 l
- Dĺžka hadice: 1.8 m
- Typ hadice: Nízkotlaková flexibilná hadica
- Integrovaný vodný filter
- Pištoľ s tlakovou spúšťou: Nízkotlaková pištoľ so spúšťou
- Filter stroja
Video
Oblasti využitia
- Bicykle
- Stanové / kempingové vybavenie
- Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)
- Zvieratá/psy
- Kočíky/buginy
- Topánky / turistická obuv
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Detské hračky / odrážadlá
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Kvetináče
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Nízkotlakový čistič OC 3 Foldable náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher