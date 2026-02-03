Nízkotlakový čistič OC 4

Kompaktný nízkotlakový čistič s lítium-iónovou batériou a nádržkou na vodu na čistenie na cestách bez napájania alebo prípojky vody – optimálny čistiaci výkon pre mnohé aplikácie.

Kompaktný a prenosný: OC 4 je akumulátorový ručný tlakový čistič Kärcher, ideálny pre každého, kto potrebuje čistiace riešenie na cestách. Vďaka integrovanej lítium-iónovej batérii a veľkej 8-litrovej nádrži na vodu môžete čistiť bez toho, aby ste boli závislí od elektrickej siete alebo vodovodných prípojok; Jednoducho naplňte vodou a začnite. Vďaka technológii trysiek Kärcher môže byť čistenie šetrné, ale účinné. Či už v kempe, po jazde na bicykli, blatistej túre alebo len tak doma na záhrade – OC 4 je ideálnym rýchlym riešením pre rôzne úlohy dočasného čistenia. LED svetlo poskytuje informácie o aktuálnom stave nabitia batérie a zostávajúcej energii. Zaberá minimum miesta – zariadenie a akékoľvek príslušenstvo je možné uložiť do prázdnej nádržky na vodu, aby sa ušetrilo miesto. 2,8 metra dlhá špirálová hadica poskytuje flexibilitu a veľký polomer pohybu. Striekacia pištoľ má funkciu zacvaknutia pre väčšie pohodlie. K dispozícii je široký výber voliteľného príslušenstva pre ešte širšiu škálu aplikácií.

Vlastnosti a výhody
Mobilný čistič Nízkotlakový čistič OC 4: Čistenie na cestách
Čistenie na cestách
8-litrová nádržka na vodu a integrovaná nabíjateľná batéria uľahčujú čistenie na cestách – dokonca aj bez prívodu vody alebo elektrickej prípojky. Nádrž je možné vybrať na plnenie z kohútika alebo iných vodných zdrojov a vďaka nepriepustnému uzáveru ju možno bez obáv prepravovať, napr. v kufri auta Flexibilné na použitie pri mnohých rôznych čistiacich úlohách, napr. na bicykle, záhradné a kempingové vybavenie, psy alebo kočíky.
Mobilný čistič Nízkotlakový čistič OC 4: Integrovaná lítium-iónová batéria
Integrovaná lítium-iónová batéria
Jedno nabitie batérie poskytuje výdrž až 22 minút, čo je dostatočne dlho na dôkladné vyčistenie niekoľkých špinavých predmetov, ako sú bicykle alebo záhradný nábytok. LED svetlo poskytuje informácie o aktuálnom stave nabitia batérie. Nabíjacia zásuvka USB typu C umožňuje flexibilné nabíjanie, aj keď ste vonku, napr. v aute alebo z powerbanky.
Mobilný čistič Nízkotlakový čistič OC 4: Sofistikovaná koncepcia úložiska
Sofistikovaná koncepcia úložiska
Zaberá minimum miesta pri preprave a skladovaní – zariadenie, hadicu a pištoľ je možné zbaliť do prázdnej nádržky na vodu. Tašky na príslušenstvo, ktoré sú k dispozícii ako voliteľné doplnky, je možné uložiť aj do nádrže. Prepravujte s ľahkosťou a ušetrite miesto v sklade.
Účinný a šetrný nízky tlak
  • Vďaka účinnej technológii trysiek Kärcher tlakový čistič čistí šetrne a zároveň šetrí vodu. Nečistoty sa odstraňujú veľmi efektívne.
  • Ideálna voľba na ochranu jemných komponentov na bicykloch, ako sú ložiská, tesnenia alebo náboje.
  • Spoľahlivé a presné čistenie aj na ťažko dostupných miestach.
Jednoduchá a pohodlná manipulácia
  • Nie je potrebné žiadne zložité nastavenie. Jednoducho naplňte vodou a je pripravený na použitie.
  • Pištoľ má funkciu uzamknutia pre nepretržité striekanie bez námahy.
  • Špirálová hadica s dĺžkou 2,8 m ponúka veľkorysý pracovný rádius.
Veľký výber príslušenstva
  • Rozsiahle príslušenstvo na rozšírenie oblastí použitia je voliteľne k dispozícii.
  • Správne príslušenstvo pre každú čistiacu úlohu (či už bicykel, outdoorové vybavenie, záhradný nábytok, pes alebo oveľa viac).
Špecifikácie

Technické údaje

Rozsah tlaku Nízky tlak
Prietok (l/min) max. 2
Zariadenie napájané z batérie
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Výdrž batérie (min) max. 22
Čas nabíjania batérie (h) 3,5
Farba Sivá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 296 x 291 x 240

Balenie obsahuje

  • Nabíjačka: 5 V / 2 A USB-C nabíjací kábel + adaptér (každý po 1 kuse)
  • Tryska s plochým prúdom

Výbava

  • Nasávanie vody
  • Objem nádrže na vodu: 8 l
  • Dĺžka hadice: 2.8 m
  • Typ hadice: Nízkotlaková špirálová hadica
  • Integrovaný vodný filter
  • Pištoľ s tlakovou spúšťou: Nízkotlaková pištoľ so spúšťou
  • Filter stroja

Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Stanové / kempingové vybavenie
  • Zvieratá/psy
  • Topánky / turistická obuv
  • Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)
  • Kočíky/buginy
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Detské hračky / odrážadlá
  • Kvetináče
