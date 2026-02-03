Nízkotlakový čistič OC 4
Kompaktný nízkotlakový čistič s lítium-iónovou batériou a nádržkou na vodu na čistenie na cestách bez napájania alebo prípojky vody – optimálny čistiaci výkon pre mnohé aplikácie.
Kompaktný a prenosný: OC 4 je akumulátorový ručný tlakový čistič Kärcher, ideálny pre každého, kto potrebuje čistiace riešenie na cestách. Vďaka integrovanej lítium-iónovej batérii a veľkej 8-litrovej nádrži na vodu môžete čistiť bez toho, aby ste boli závislí od elektrickej siete alebo vodovodných prípojok; Jednoducho naplňte vodou a začnite. Vďaka technológii trysiek Kärcher môže byť čistenie šetrné, ale účinné. Či už v kempe, po jazde na bicykli, blatistej túre alebo len tak doma na záhrade – OC 4 je ideálnym rýchlym riešením pre rôzne úlohy dočasného čistenia. LED svetlo poskytuje informácie o aktuálnom stave nabitia batérie a zostávajúcej energii. Zaberá minimum miesta – zariadenie a akékoľvek príslušenstvo je možné uložiť do prázdnej nádržky na vodu, aby sa ušetrilo miesto. 2,8 metra dlhá špirálová hadica poskytuje flexibilitu a veľký polomer pohybu. Striekacia pištoľ má funkciu zacvaknutia pre väčšie pohodlie. K dispozícii je široký výber voliteľného príslušenstva pre ešte širšiu škálu aplikácií.
Vlastnosti a výhody
Čistenie na cestách8-litrová nádržka na vodu a integrovaná nabíjateľná batéria uľahčujú čistenie na cestách – dokonca aj bez prívodu vody alebo elektrickej prípojky. Nádrž je možné vybrať na plnenie z kohútika alebo iných vodných zdrojov a vďaka nepriepustnému uzáveru ju možno bez obáv prepravovať, napr. v kufri auta Flexibilné na použitie pri mnohých rôznych čistiacich úlohách, napr. na bicykle, záhradné a kempingové vybavenie, psy alebo kočíky.
Integrovaná lítium-iónová batériaJedno nabitie batérie poskytuje výdrž až 22 minút, čo je dostatočne dlho na dôkladné vyčistenie niekoľkých špinavých predmetov, ako sú bicykle alebo záhradný nábytok. LED svetlo poskytuje informácie o aktuálnom stave nabitia batérie. Nabíjacia zásuvka USB typu C umožňuje flexibilné nabíjanie, aj keď ste vonku, napr. v aute alebo z powerbanky.
Sofistikovaná koncepcia úložiskaZaberá minimum miesta pri preprave a skladovaní – zariadenie, hadicu a pištoľ je možné zbaliť do prázdnej nádržky na vodu. Tašky na príslušenstvo, ktoré sú k dispozícii ako voliteľné doplnky, je možné uložiť aj do nádrže. Prepravujte s ľahkosťou a ušetrite miesto v sklade.
Účinný a šetrný nízky tlak
- Vďaka účinnej technológii trysiek Kärcher tlakový čistič čistí šetrne a zároveň šetrí vodu. Nečistoty sa odstraňujú veľmi efektívne.
- Ideálna voľba na ochranu jemných komponentov na bicykloch, ako sú ložiská, tesnenia alebo náboje.
- Spoľahlivé a presné čistenie aj na ťažko dostupných miestach.
Jednoduchá a pohodlná manipulácia
- Nie je potrebné žiadne zložité nastavenie. Jednoducho naplňte vodou a je pripravený na použitie.
- Pištoľ má funkciu uzamknutia pre nepretržité striekanie bez námahy.
- Špirálová hadica s dĺžkou 2,8 m ponúka veľkorysý pracovný rádius.
Veľký výber príslušenstva
- Rozsiahle príslušenstvo na rozšírenie oblastí použitia je voliteľne k dispozícii.
- Správne príslušenstvo pre každú čistiacu úlohu (či už bicykel, outdoorové vybavenie, záhradný nábytok, pes alebo oveľa viac).
Špecifikácie
Technické údaje
|Rozsah tlaku
|Nízky tlak
|Prietok (l/min)
|max. 2
|Zariadenie napájané z batérie
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Výdrž batérie (min)
|max. 22
|Čas nabíjania batérie (h)
|3,5
|Farba
|Sivá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|296 x 291 x 240
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: 5 V / 2 A USB-C nabíjací kábel + adaptér (každý po 1 kuse)
- Tryska s plochým prúdom
Výbava
- Nasávanie vody
- Objem nádrže na vodu: 8 l
- Dĺžka hadice: 2.8 m
- Typ hadice: Nízkotlaková špirálová hadica
- Integrovaný vodný filter
- Pištoľ s tlakovou spúšťou: Nízkotlaková pištoľ so spúšťou
- Filter stroja
Video
Oblasti využitia
- Bicykle
- Stanové / kempingové vybavenie
- Zvieratá/psy
- Topánky / turistická obuv
- Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)
- Kočíky/buginy
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Detské hračky / odrážadlá
- Kvetináče
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Nízkotlakový čistič OC 4 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher