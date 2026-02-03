Nízkotlakový čistič OC 4 + Adventure Kit
Ideálne pre všetkých outdoorových nadšencov: kompaktný nízkotlakový čistič na čistenie vonku, vrátane. Adventure Kit je plný užitočného čistiaceho príslušenstva na cestách.
Kompaktný a prenosný: OC 4 je akumulátorový ručný nízkotlakový čistič Kärcher, ideálny pre každého, kto potrebuje čistiace riešenie na cestách. Vďaka integrovanej lítium-iónovej batérii a veľkej 8-litrovej nádrži na vodu môžete upratovať bez toho, aby ste boli závislí od elektrickej siete alebo vodovodných prípojok. Technológia trysiek Kärcher znamená, že čistenie je účinné a zároveň šetrné. 2,8 metra dlhá špirálová hadica poskytuje flexibilitu a veľký polomer pohybu. Striekacia pištoľ má funkciu zacvaknutia pre väčšie pohodlie. Dodávaná súprava Adventure Kit obsahuje praktickú tašku na príslušenstvo s rôznymi doplnkami, ktoré boli špeciálne optimalizované pre tých, ktorí milujú objavovanie prírody. Či už v kempe, po jazde na bicykli, blatistej prechádzke alebo jednoducho doma na záhrade – OC 4 so súpravou Adventure Kit je ideálnym riešením rýchleho čistenia pre najrôznejšie situácie. Zaberá minimum miesta – zariadenie alebo taška na príslušenstvo je možné uložiť do prázdnej nádržky na vodu.
Vlastnosti a výhody
Čistenie na cestáchS veľkou 8-litrovou nádržkou na vodu a integrovanou nabíjateľnou batériou môžete ľahko upratovať na cestách bez ohľadu na vodovodné prípojky alebo sieťové napájanie. Nádrž sa dá vybrať a naplniť z akéhokoľvek kohútika a vďaka nepriepustnému uzáveru ju potom môžete bez obáv prepravovať, napr. v batožinovom priestore. Flexibilné na použitie pri mnohých rôznych čistiacich úlohách, napr. na bicykle, záhradné a kempingové vybavenie, psy alebo kočíky.
Jemný, ale účinný nízky tlakÚčinná technológia trysiek Kärcher znamená, že tlakový čistič čistí šetrne a šetrí vodu a zároveň veľmi účinne odstraňuje nečistoty. Ideálna voľba na ochranu jemných komponentov na bicykloch, napr. ložísk, tesnení alebo nábojov. Spoľahlivý a presný čistiaci výkon aj na ťažko dostupných miestach.
Súprava Adventure – pre optimálne výsledky čistenia pri každom dobrodružstveMulti Jet kombinuje štyri typy prúdu v jednej tryske, ktorú je možné nastaviť jednoduchým otočením hlavy trysky. Sacia hadica umožňuje používať vodu z alternatívnych zdrojov vody, ako je nádoba, vedro alebo potok. Všestrannú čistiacu kefu je možné namontovať na samotnú pištoľ a rýchlo a dôkladne odstráni odolné nečistoty.
Sofistikovaná koncepcia úložiska
- Zaberá minimum miesta – zariadenie je možné spolu s hadicou a pištoľou uložiť do prázdnej nádržky na vodu.
- Praktickú tašku na príslušenstvo je možné uložiť aj do nádrže.
- Jednoduchá preprava, s priestorovo úsporným ukladaním.
Jednoduchá a pohodlná manipulácia
- Rýchle a jednoduché nastavenie a používanie. Jednoducho naplňte vodou a je pripravený na použitie.
- Pištoľ má funkciu uzamknutia pre nepretržité striekanie bez námahy.
- Špirálová hadica s dĺžkou 2,8 m ponúka veľkorysý pracovný rádius.
Široká škála príslušenstva
- Rozsiahle príslušenstvo na rozšírenie oblastí použitia je voliteľne k dispozícii.
- Správne príslušenstvo pre každú čistiacu úlohu (bicykle, outdoorové vybavenie, záhradný nábytok, psy a mnoho ďalšieho).
Špecifikácie
Technické údaje
|Rozsah tlaku
|Nízky tlak
|Prietok (l/min)
|max. 2
|Zariadenie napájané z batérie
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Výdrž batérie (min)
|max. 22
|Čas nabíjania batérie (h)
|3,5
|Farba
|Sivá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|296 x 291 x 240
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: 5 V / 2 A USB-C nabíjací kábel + adaptér (každý po 1 kuse)
- Multifunkčné zariadenie 4 v 1
- Čistiaca kefa
- Hadica na nasávanie vody
- Úložná taška
Výbava
- Nasávanie vody
- Objem nádrže na vodu: 8 l
- Dĺžka hadice: 2.8 m
- Typ hadice: Nízkotlaková špirálová hadica
- Integrovaný vodný filter
- Pištoľ s tlakovou spúšťou: Nízkotlaková pištoľ so spúšťou
- Filter stroja
Video
Oblasti využitia
- Stanové / kempingové vybavenie
- Bicykle
- Zvieratá/psy
- Topánky / turistická obuv
- Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)
- Kočíky/buginy
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Detské hračky / odrážadlá
- Kvetináče
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Nízkotlakový čistič OC 4 + Adventure Kit náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher