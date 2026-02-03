Nízkotlakový čistič OC 4 + Pet Kit
Ideálne na šetrné čistenie psov: kompaktný tlakový čistič na čistenie na cestách, vrátane. Pet Kit pre domáce zvieratá s príslušenstvom vhodná pre špinavých štvornohých priateľov.
Kompaktný a prenosný: OC 4 je akumulátorový ručný nízkotlakový čistič Kärcher, ideálny pre každého, kto potrebuje čistiace riešenie na cestách. Vďaka integrovanej lítium-iónovej batérii a veľkej 8-litrovej nádrži na vodu môžete upratovať bez toho, aby ste boli závislí od elektrickej siete alebo vodovodných prípojok. Technológia trysiek Kärcher znamená, že čistenie je účinné a zároveň šetrné. 2,8 metra dlhá špirálová hadica poskytuje flexibilitu a veľký polomer pohybu. Striekacia pištoľ má funkciu zacvaknutia pre väčšie pohodlie. Dodávaná súprava pre domáce zvieratá obsahuje praktickú tašku s rôznym príslušenstvom, ktoré bolo špeciálne optimalizované na čistenie a starostlivosť o psov. Nízky tlak generovaný OC 4 je šetrný k zvieratám, ale stále dostatočne silný na to, aby uľahčil odstraňovanie blata, prachu a nečistôt z labiek a srsti. Či už po prechádzke v mokrej tráve, špliechaní v najbližšej kaluži alebo zablatenom kole lesa – OC 4 so súpravou pre domáce zvieratá je ideálnym riešením pre rýchle priebežné čistenie. Optimalizované pre kompaktné skladovanie – zariadenie alebo taška na príslušenstvo je možné uložiť do prázdnej nádržky na vodu pre jednoduchú prepravu.
Vlastnosti a výhody
Čistenie na cestáchS veľkou 8-litrovou nádržkou na vodu a integrovanou nabíjateľnou batériou môžete ľahko upratovať na cestách bez ohľadu na vodovodné prípojky alebo sieťové napájanie. Nádrž sa dá vybrať a naplniť z akéhokoľvek kohútika a vďaka nepriepustnému uzáveru ju potom môžete bez obáv prepravovať, napr. v batožinovom priestore. Flexibilné použitie pri upratovaní a starostlivosti o psov, ako aj pri mnohých iných čistiacich úlohách, napr. na bicykle, záhradné a kempingové vybavenie, turistické topánky alebo kočíky.
Jemný, ale účinný nízky tlakÚčinná technológia trysiek Kärcher znamená, že tlakový čistič čistí šetrne a šetrí vodu a zároveň veľmi účinne odstraňuje nečistoty. Ideálne na jemné čistenie špinavých labiek po prechádzke a opätovné lesknutie zaprášenej srsti.
Súprava pre domáce zvieratá – pre najlepšieho priateľaŠpeciálne vyvinutá kefa pre domáce zvieratá so silikónovými masážnymi výstupkami odstraňuje zo srsti aj odolné nečistoty. Kužeľová tryska je obzvlášť jemná, vďaka čomu je ideálna na starostlivé čistenie špinavej srsti a špinavých labiek. Nadýchaná utierka z mikrovlákna absorbuje veľa vody, príjemne sa drží na srsti psov a zabraňuje nepríjemnému zápachu.
Integrovaná lítium-iónová batéria
- Dlhá výdrž batérie až 22 minút stačí na dôkladné vyčistenie viacerých špinavých domácich miláčikov.
- LED dióda poskytuje informácie o aktuálnom stave nabitia batérie.
- Nabíjacia zásuvka USB typu C umožňuje flexibilné nabíjanie, aj keď ste vonku, napr. v aute alebo z powerbanky.
Sofistikovaná koncepcia úložiska
- Zaberá minimum miesta – zariadenie je možné spolu s hadicou a pištoľou uložiť do prázdnej nádržky na vodu.
- Praktickú tašku na príslušenstvo je možné uložiť aj do nádrže.
- Jednoduchá preprava, s priestorovo úsporným ukladaním.
Jednoduchá a pohodlná manipulácia
- Rýchle a jednoduché nastavenie a používanie. Jednoducho naplňte vodou a je pripravený na použitie.
- Pištoľ má funkciu uzamknutia pre nepretržité striekanie bez námahy.
- Špirálová hadica s dĺžkou 2,8 m ponúka veľkorysý pracovný rádius.
Široká škála príslušenstva
- Rozsiahle príslušenstvo na rozšírenie oblastí použitia je voliteľne k dispozícii.
- Správne príslušenstvo pre každú čistiacu úlohu (bicykle, outdoorové vybavenie, záhradný nábytok, psy a mnoho ďalšieho).
Špecifikácie
Technické údaje
|Rozsah tlaku
|Nízky tlak
|Prietok (l/min)
|max. 2
|Zariadenie napájané z batérie
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Výdrž batérie (min)
|max. 22
|Čas nabíjania batérie (h)
|3,5
|Farba
|Sivá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|296 x 291 x 240
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: 5 V / 2 A USB-C nabíjací kábel + adaptér (každý po 1 kuse)
- Tryska s plochým prúdom
- Tryska s kužeľovým prúdom
- Umývacia kefa pre domáce zvieratá
- Uterák pre domáce zvieratá
- Úložná taška
Výbava
- Nasávanie vody
- Objem nádrže na vodu: 8 l
- Dĺžka hadice: 2.8 m
- Typ hadice: Nízkotlaková špirálová hadica
- Integrovaný vodný filter
- Pištoľ s tlakovou spúšťou: Nízkotlaková pištoľ so spúšťou
- Filter stroja
Video
Oblasti využitia
- Zvieratá/psy
- Bicykle
- Stanové / kempingové vybavenie
- Topánky / turistická obuv
- Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)
- Kočíky/buginy
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Detské hračky / odrážadlá
- Kvetináče
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Nízkotlakový čistič OC 4 + Pet Kit náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher