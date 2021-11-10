Odstraňovanie vodného kameňa z vodovodných kohútikov
Na vodovodných kohútikoch v kúpeľniach sa môže rýchlo usadzovať vodný kameň. Aby lesklé armatúry zostali krásne a voda mohla z vodovodného kohútika voľne stekať, je potrebné pravidelne odstraňovať vodný kameň. Vďaka týmto tipom to zvládnete bez drhnutia.
Včasné odstránenie vodného kameňa
Usadený vodný kameň na leštených chrómových kúpeľňových armatúrach je viac než len nevzhľadný – čím dlhšie tam zostáva, tým ťažšie sa odstraňuje. Ak je vodovodný kohútik zavápnený, voda z neho steká pomalšie a strieka rôznymi smermi. Ešte horšie je, že vápenaté usadeniny sú živnou pôdou pre baktérie. Ak pijete vodu zo zavápneného kohútika, pijete aj tieto baktérie. Preto by ste mali vodovodný kohútik pravidelne čistiť a odstraňovať vodný kameň čo najdôkladnejšie, kým sa nevytvorí hrubý povlak.
Odstránenie vodného kameňa z vodovodnej batérie: Najlepšie prostriedky bežne dostupné v domácnosti
V prípade obzvlášť vápenatej vody v domácnosti odporúčame pravidelne odstraňovať vodný kameň z vodovodného kohútika. Pritom by ste mali vyčistiť nielen celú armatúru, ale aj starostlivo odstrániť usadeniny najmä z perlátora vodovodnej batérie alebo zmiešavacej trysky na batérii.
Ako postupovať:
- Čistenie: Ručne alebo pomocou kľúča na potrubia odskrutkujte perlátor vodovodnej batérie alebo zmiešavaciu trysku. Najlepšie je omotať kohútik látkou, aby ste zabránili poškriabaniu chúlostivého kovu pri odskrutkovaní.
- Potom rozložte trysku na tri časti: Filter, prevlečná matica a tesnenie.
- Všetky tri časti vložte do octu alebo octovej esencie na približne 15 minút, kým sa vodný kameň nerozpustí. Rovnaký účinok má aj kyselina citrónová. Stačí rozpustiť polovicu polievkovej lyžice kyseliny citrónovej v prášku v 100 ml teplej vody a vložiť do nej jednotlivé diely.
- Po odstránení vodného kameňa všetko opláchnite v čistej vode a znovu zmontujte.
Odstraňovanie vodného kameňa z vodovodných batérií bez použitia náradia
Ak potrebujete byť o niečo rýchlejší, môžete vodovodný kohútik odvápniť aj bez toho, aby ste ho rozobrali na súčasti. Trik spočíva v namočení bavlnenej látky, napríklad utierky na riad, do octu alebo citrónovej šťavy a vody a jej ovinutí okolo vodovodného kohútika. Zmes octu a vody nechajte chvíľu pôsobiť – alebo v prípade veľmi odolného vodného kameňa nechajte pôsobiť cez noc. Ak máte doma balón, môžete ho naplniť octovou vodou a umiestniť na vodovodný kohútik, aby sa vodný kameň rozmočil. Tento postup funguje aj s malým plastovým vreckom. Potom armatúru opláchnite čistou vodou a vyleštite ju nasucho handričkou z mikrovlákna – kohútik je opäť čistý a lesklý. Ak sa v perlátore vodovodného kohútika stále nachádzajú nečistoty alebo čiastočky hrdze, odporúčame ho odskrutkovať a dôkladne vyčistiť.
Ak je armatúra zbavená vodného kameňa, zvyšok umývadla možno dôkladne vyčistiť, aby srdce kúpeľne vyzeralo opäť ako nové.
Odstraňovanie vodného kameňa z vodovodných kohútikov pomocou čistiaceho prostriedku
Ak potrebujete použiť čistiaci prostriedok v prípade silného zavápnenia, mali by ste použiť kyslý čistiaci prostriedok na sanitu (hodnota pH medzi 0 a 4) a opatrne vyčistiť armatúry mäkkou špongiou alebo handričkou z mikrovlákna. S čistiacimi prostriedkami by ste mali zaobchádzať opatrne, pretože jemné abrazívne častice, ktoré obsahujú, môžu poškriabať jemné hliníkové a chrómové povrchy.