Čistenie toalety
Čistá toaleta je pre mnohých ľudí základnou potrebou, no jej čistenie patrí medzi najmenej obľúbené domáce práce. Uplatnením správneho postupu a niekoľkých tipov bude vaša toaleta razom opäť čistá a hygienická.
Typické znečistenie: Vápenaté usadeniny a močovinový kameň
Tak ako na mnohých iných miestach v kúpeľni, aj v toalete sa časom tvoria vápenaté usadeniny. Najnáročnejším aspektom je tzv. močovinový kameň, ktorý sa tvorí z vodného kameňa a moču. Močovinový kameň sa tvorí predovšetkým na okraji toalety a na miestach, kde sa povrch toalety ohýba. Na štruktúrovanom povrchu usadenín sa môžu ľahko zhromažďovať ďalšie častice nečistôt a baktérie, čo vedie k vzniku žltohnedých škvŕn. Malé usadeniny možno odstrániť fyzicky pomocou kefy. Ak používate WC kefu pravidelne, ideálne po každom použití toalety, nepoddajný kameň sa zvyčajne nevytvorí. Toto je dôležité najmä vtedy, ak máte tvrdú vodu.
Ktorý čistiaci prostriedok pomáha pri odstraňovaní vodného kameňa a močovinového kameňa?
Ak sa napriek pravidelnému fyzickému čisteniu stále tvoria usadeniny, je potrebné ich odstrániť vhodným čistiacim prostriedkom. Vodný a močovinový kameň prispievajú k minerálnemu znečisteniu a možno ich odstrániť použitím kyslých čistiacich prostriedkov (s pH < 7). Komerčne dostupný čistiaci prostriedok na WC má preto mimoriadne nízke pH, čo znamená, že je vysoko kyslý. Najprv naneste čistiaci prostriedok a nechajte ho pôsobiť podľa pokynov výrobcu. Potom dobre vydrhnite kefou – fyzický pohyb štetín pomáha odstrániť odolné usadeniny. Nakoniec niekoľkokrát opláchnite, kým sa čistiaci prostriedok a nečistoty úplne neodstránia.
Tip
Počas čistenia nezabudnite zdvihnúť veko a sedadlo toalety, aby ste sa vyhli nežiaducemu postriekaniu.
Čistenie toalety pomocou prostriedkov bežne dostupných v domácnosti
Toaletu možno vyčistiť aj pomocou rôznych prostriedkov bežne dostupných v domácnosti. Obzvlášť obľúbenou voľbou je prací prášok, ktorý vďaka integrovanému zmäkčovadlu a bieliacemu prostriedku veľmi dobre pôsobí proti vodnému a močovinovému kameňu. Vnútro toalety jednoducho posypte pracím práškom, nechajte ho pôsobiť približne 15 minút a potom vyčistite záchodovou kefou. Nakoniec opláchnite a vaša toaleta bude žiariť ako nová.
Ďalším obľúbeným domácim prostriedkom je kombinácia octu a sódy bikarbóny. Ak ho chcete použiť, nalejte do toalety pol litra octu a 2 až 3 polievkové lyžice sódy bikarbóny a rozotrite po celom povrchu. Prípadne môžete namiesto sódy bikarbóny použiť 100 ml octovej esencie alebo prášok do pečiva. Zmes nechajte pôsobiť približne 15 minút a potom ju vydrhnite kefou, aby ste odstránili vodný a močovinový kameň. Môžete použiť aj kolu alebo tablety na čistenie zubných protéz; tieto prostriedky však musíte nechať pôsobiť približne 30 minút.
Jemné čistiace prostriedky postačujú na čistenie vonkajších častí
Na vyčistenie vonkajšej strany záchodovej misy stačí utrieť vonkajší povrch vlhkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom a to isté platí aj pre záchodovú dosku a veko. Pritom by ste sa mali vyhnúť drhnutiu, ako aj čistiacim prostriedkom obsahujúcim chlór alebo kyseliny – tie často spôsobujú zažltnutie alebo rozrušenie laku na doske. K odfarbeniu dochádza aj v dôsledku prítomnosti vápenatých usadenín a močovinového kameňa. V tomto prípade je možné čistotu záchodovej dosky zachovať iba pravidelným čistením.
Predchádzanie upchatiu toalety
Zvyšky jedla, vlasy a hygienické obrúsky by sa nemali splachovať v toalete, pretože môžu ľahko zablokovať odtok. Papierové vreckovky a kuchynské utierky by sa nemali vhadzovať do toalety, pretože na rozdiel od toaletného papiera sa vo vode nerozpúšťajú. Ak sa odtok upchá, budete potrebovať zvon alebo inštalatérskeho hada. V krajnom prípade sa budete musieť spoľahnúť na cenovo nákladnú pomoc odborníka.