Čistenie zrkadiel
Zubná pasta, odtlačky prstov, lak na vlasy, prach – sotva ste vyčistili zrkadlo v kúpeľni a opäť je špinavé. Zrkadlá na chodbe alebo v spálni tiež časom nadobudnú nelichotivý vzhľad. Uplatnením týchto tipov a prostriedkov bežne dostupných v domácnosti dokážete čistiť rýchlo, šetrne a bez šmúh – a to všetko bez použitia drahých čistiacich prostriedkov.
Zrkadlá sú chúlostivé
Zrkadlo si vyžaduje osobitnú pozornosť. Je to spôsobené jeho zložením: Skladá sa zo sklenenej dosky, strieborného alebo hliníkového povlaku a viacerých vrstiev laku. Strieborná vrstva, ktorá je zodpovedná za odraz a má otvorené okraje, a jej viacvrstvový povlak spôsobujú, že zrkadlo je krehké. Zrkadlo bez rámu sa preto môže časom zmeniť, ak sa napríklad použije nevhodný čistiaci prostriedok, na okraji nie je možné odstraňovať kvapky vody alebo naň pôsobia výpary z rozpúšťadiel, ako je napríklad odlakovač na nechty. Oblasť okrajov je preto najkrehkejšou časťou zrkadla. Aby ste sa uistili, že po stranách nebude hrdzavieť, najlepšie je nepoužívať pri čistení žiadne čistiace prostriedky. Na čistenie zrkadiel zvyčajne stačí voda a jednoduché prostriedky bežne dostupné v domácnosti.
Odstránenie ľahkých nečistôt zo zrkadla
Väčšina nečistôt na zrkadlách je rozpustná vo vode a možno ich odstrániť z povrchu skla utieraním alebo ľahkým trením. Najlepšie je čistiť ich teplou vodou. Ako postupovať:
- Zrkadlo mierne navlhčite vodou, napríklad pomocou rozprašovača alebo vlhkej handričky. Pritom by mal byť povrch vždy len vlhký, nie príliš mokrý.
- Potom jemne utrite celé zrkadlo mäkkou handričkou, aby ste uvoľnili nečistoty. Upozornenie: Na čistenie nepoužívajte žiadne hrubé vlákna, pretože inak by mohlo dôjsť k poškriabaniu skla.
- Potom osušte zrkadlo druhou handričkou (napr. z bavlny), aby na ňom nezostali šmuhy. Najlepšou voľbou je použiť utierku z mikrovlákna, ktorá nepúšťa vlákna. Mimochodom, pri čistení touto metódou zostáva zrkadlo dlho bez prachu.
Proces bude ešte rýchlejší, ak použijete aku stierku: Zrkadlo tak môžete navlhčiť a vydrhnúť v jednom pracovnom kroku. Nečistoty sa uvoľnia takmer samovoľne jednoduchým pohybom prístroja po zrkadle, čo znamená, že potom ho už stačí len vysušiť handričkou z mikrovlákna.
Upozornenie: Chúlostivé predmety a povrchy
Z kúpeľne by ste mali pred čistením zrkadla odstrániť pomôcky, ako sú dávkovače mydla alebo zubné kefky, ktoré bývajú často uložené na poličkách alebo na umývadlách pod zrkadlom, aby na ne nekvapkala voda z umývania. V ostatných miestnostiach by mali byť povrchy citlivé na vodu alebo podlahy pod zrkadlom preventívne zakryté tkaninou.
Odstraňovanie nepoddajných nečistôt
Časom sa na zrkadlách, najmä v kúpeľni, neusadzujú len látky rozpustné vo vode. Lak na vlasy a gél, kozmetické prípravky, ako je rúž a maskara, alebo odtlačky prstov sa často nedajú odstrániť len vodou. Pomôže vám pri tom mäkká vlhká handrička s trochou prostriedku na umývanie riadu. Jednoducho ho naneste na zrkadlo, rozotrite a opláchnite čistou vodou.
Alternatívou k prostriedku na umývanie riadu sú prostriedky na čistenie skla alebo okien. Pritom je potrebná opatrnosť: Keďže tento čistiaci prostriedok môže napadnúť a odfarbiť povlak zrkadla na okraji zrkadla, mali by ste vždy dbať na to, aby ste okraje podľa možnosti vynechali alebo ich po čistení dôkladne osušili. Najlepšou alternatívou pri čistení zrkadiel je však úplne vynechať čistiaci prostriedok.
Čistenie zrkadiel pomocou parného čističa
Zrkadlá môžete čistiť bez použitia čistiacich prípravkov a domácich prostriedkov, ak použijete parný čistič. Horúca para bez námahy uvoľní aj odolné nečistoty:
Najskôr rovnomerne naparujte sklenený povrch pomocou ručnej hubice a návleku z mikrovlákna a trením uvoľnite nečistoty. Prípadne môžete povrch naparovať pomocou hubice na detaily, ak dodržíte vzdialenosť niekoľkých centimetrov.
Potom odstráňte „kondenzovanú vodu“ pomocou stierky, akumulátorového vysávača na okná alebo handričky z mikrovlákna a okraje opatrne osušte.
Tip na zahmlené zrkadlá v kúpeľni
Všetci poznáme ten pocit: Po sprchovaní sa zrkadlá často silno zahmlievajú. Vlhkosť môžete rýchlo povysávať pomocou čističa na okná. Ďalší trik: Nakrátko nasmerujte fén na zrkadlo, kým sa neodparí všetka skondenzovaná voda.