Čistenie vane a sprchy
Časom sa na keramike, obkladačkách a sprchovom kúte v sprche a vani nahromadia odolné nečistoty. Táto tzv. „mydlová usadenina“ vzniká kombináciou vody obsahujúcej vodný kameň a mydlo a často sa nedá odstrániť bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami. So správnymi zariadeniami a niekoľkými trikmi však bude váš úspech v boji proti nej zaručený.
Ako vzniká mydlová usadenina?
Mydlové usadeniny vznikajú, keď mastné kyseliny v bežnom mydle reagujú s minerálmi v tvrdej vode. Používanie prípravkov, ako je šampón alebo sprchový gél vo vani alebo v sprche, spôsobuje postupné hromadenie týchto usadenín, ktoré vytvárajú mastný, mierne olejnato pôsobiaci povlak na dlaždiciach a keramických, sklenených a plastových povrchoch. Samotná voda nestačí na to, aby ste sa ho zbavili, a aj po vyčistení bežnými čistiacimi prostriedkami často zostáva na povrchu mierne mastná vrstva. Najlepšou voľbou je špeciálny čistiaci prostriedok. Ak sa mu chcete vyhnúť, s odolnou špinou si dokážete poradiť aj pomocou parného čističa alebo prostriedkov bežne dostupných v domácnosti.
Odstránenie mydlových usadenín pomocou parného čističa
Zvyšky mydla a nečistoty vo vani a sprche sa dajú veľmi šetrne odstrániť horúcou parou. Parný čistič možno použiť aj na všetky povrchy, dokonca aj na kamenné obklady, takže celý sprchovací kút alebo vaňu vrátane príslušenstva možno vyčistiť v jednom kroku.
A takto to funguje:
- Na čistenie používajte ručnú hubicu s čistiacou handričkou z mikrovlákna; na povrchy, ktoré nie sú chúlostivé, môžete použiť abrazívny návlek z mikrovlákna.
- Počas uvoľňovania pary pretierajte ručnou hubicou znečistené miesta na dlaždiciach, sklenených povrchoch a keramike. Mydlové usadeniny sa rozpustia a absorbujú do mikrovláknovej tkaniny. Ak si chcete poradiť s väčšími plochami, môžete použiť aj podlahovú hubicu, ktorá proces ešte viac urýchli.
- Čistite armatúry pomocou malej okrúhlej kefky a zároveň uvoľňujte paru, aby ste odstránili vápenaté usadeniny.
- V prípade potreby môžete odtok vyčistiť aj parou.
- Po vyčistení všetkých povrchov ich vysušte handričkou z mikrovlákna alebo čističom okien – a razom bude všetko opäť čisté a žiarivé.
Účinné domáce prostriedky na čistenie vane a sprchy
Účinnou zmesou proti zvyškom mydla je aj ocot a prostriedok na umývanie riadu. Oba prípravky zmiešajte s trochou vody v nádobe alebo vo fľaši s rozprašovačom. Pomocou špongie alebo rozprašovača naneste na povrch veľké množstvo zmesi octu a prostriedku na umývanie riadu a nechajte niekoľko minút pôsobiť. Potom povrch intenzívne vydrhnite, aby ste odstránili zvyšky mydla, a opláchnite čistou vodou. Sklenené povrchy vyleštite čistiacim prostriedkom na sklo alebo odstráňte usadeniny čistením parou. Keďže povlaky armatúr často bývajú citlivé na kyseliny, nenechávajte roztok pôsobiť príliš dlho a následne ho opláchnite dostatočným množstvom čistej vody. Ako alternatíva sa môže použiť kyselina citrónová. Pridajte 3 – 5 polievkových lyžíc do 1 litra vody a pomocou získaného roztoku ošetrite povrch. Výhodou kyseliny citrónovej je, že na rozdiel od octu je bez zápachu.
Namiesto prostriedku na umývanie riadu môžete použiť aj prášok do pečiva alebo sódu bikarbónu. Pridajte toľko octu, aby vznikla pasta. Potom rozotrite pastu na znečistené miesta a nechajte pôsobiť 10 až 15 minút. Následne drhnite špongiou, kým sa mydlové usadeniny nerozpustia, a opláchnite čistou vodou.
Upozornenie: Kamenné obklady sú citlivé na kyseliny. Preto na ne nenanášajte ocot ani kyselinu citrónovú.
Odstránenie mydlových usadenín pomocou saponátu
Mydlové usadeniny možno účinne odstrániť pomocou saponátu. Je však potrebné mať na pamäti niekoľko zásad:
- Aby sa zabránilo absorbovaniu čistiaceho prostriedku do škár obkladačiek, mali by sa navlhčiť pretretím vodou.
- Prebytočná voda sa potom z dlaždíc odstráni, aby sa zabránilo zníženiu koncentrácie čistiaceho prostriedku. Na tento účel môžete použiť napríklad čistič okien.
- Na povrch po častiach nanášajte alkalický čistiaci prostriedok (nezriedený) pomocou mäkkej špongie, ktorá nepoškriabe povrch, alebo pomôcky na drhnutie, a nechajte pôsobiť 3 až 5 minút. Potom povrch opäť vydrhnite. Proti mydlovým usadeninám pôsobí aj čistiaci prostriedok na sanitu.
- Potom umývajte čistou vodou, kým sa neodstránia všetky zvyšky saponátu.
Jednoduchá prevencia: ako zabrániť vzniku mydlovej usadeniny a vodného kameňa
Odstraňovanie vodného kameňa z kúpeľne by ste nemali odkladať na neskôr. Ak budete priestory čistiť pravidelne a budete pri tom pamätať na niekoľko jednoduchých zásad, dokážete sa vyhnúť neskoršiemu niekoľkohodinovému drhnutiu. Nasledujúce tipy vám pomôžu zabrániť rýchlemu hromadeniu mydlovej usadeniny v sprchovacom kúte alebo vo vani:
- Po každom sprchovaní alebo kúpeli opláchnite všetky povrchy studenou vodou. Tým sa priamo odstránia zvyšky mydla.
- Steny sprchového kúta alebo vane po použití vždy osušte handričkou, sprchovou stierkou s gumovým okrajom alebo čističom okien, aby sa na nich nemali šancu vytvoriť zvyšky a vápenaté usadeniny.
- Ak máte sprchový záves, po sprchovaní ho otraste a osušte.
- Ak chcete mať istotu, že na armatúrach sa nebude usadzovať vodný kameň, mali by ste ich vysušiť handričkou z mikrovlákna.
Navyše sa tým zabráni vzniku plesní v kúpeľniach typu „wet room“.
Elektrický pomocník: akumulátorový stierač
Vibračný akumulátorový stierač možno použiť nielen na čistenie okien, ale aj na bezproblémové čistenie dlaždíc a sprchových kútov. Čistiaci prostriedok v integrovanej nádržke sa aplikuje priamo prostredníctvom stieracej tkaniny, pričom vibrácie odstraňujú nečistoty z hladkých povrchov bez potreby únavného drhnutia. V závislosti od rozsahu použitia sú k dispozícii vhodné stieracie tkaniny. Špeciálne tkaniny na dlaždice obsahujú zmes abrazívnych a absorpčných vlákien, ktoré sú ideálne na použitie v kúpeľniach.