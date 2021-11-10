Čistenie odtokov bez chemikálií
Neodteká vám dobre voda zo sprchy alebo vane? Šíri sa z kuchynského drezu nepríjemný zápach? Bude potrebné rýchlo konať. Ak je však odtok vo vašej domácnosti upchatý, nemusíte hneď siahať po prostriedku na čistenie odtokov. Nasledujúce tipy a prostriedky bežne dostupné v domácnosti vám pomôžu vyčistiť upchatý odtok bez toho, aby ste poškodzovali životné prostredie, a zabránili opakovanému upchatiu.
Čistenie odtokov: Čo skutočne funguje
Mastnota a zvyšky jedla v kuchyni, mydlo, kozmetika a vlasy v kúpeľni: Každý deň preteká kanalizáciou materiál, ktorý sa časom usadzuje v potrubí. Ak tieto usadeniny pravidelne neodstraňujete, nakoniec spôsobia upchatie, ktoré znemožní vode odtekať.
Obchody sú plné granúl, gélov a penových prípravkov, ktoré sľubujú, že vám pomôžu vyčistiť odtoky za krátky čas. V konečnom dôsledku však tieto chemické čistiace prostriedky mávajú často len jediný účinok: odtok upchajú natrvalo. Ak sa však upchá odtok v umývadle alebo dreze, nemusíte hneď siahať po čističi odtokov – s čistením upchatých odtokov a potrubí vám pomôžu aj mnohé osvedčené prostriedky bežne dostupné v domácnosti.
Čistenie odtokov prostriedkami bežne dostupnými v domácnosti
Komerčne dostupné čistiace prostriedky na odtoky sú často agresívne a škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ak odtokové potrubie nie je úplne upchaté a voda môže pomaly odtekať, okrem použitia parného čističa sú ekologickou alternatívou na odstránenie usadenín aj prírodné prostriedky bežne dostupné v domácnosti. Toto sú najúčinnejšie z nich:
- Ocot a prášok do pečiva: Do upchatého odtokového potrubia nasypte 4 polievkové lyžice prášku do pečiva a okamžite ho zalejte polovicou šálky (približne 100 ml) octovej esencie. Tieto dve látky spustia chemickú reakciu a začnú šumieť. Hneď ako šumenie ustane, prepláchnite potrubie vriacou vodou, aby ste odtok úplne vyčistili.
- Ocot v kombinácii so sódou bikarbónou alebo sódou na pranie: Ako alternatívu k prášku do pečiva možno použiť sódu bikarbónu alebo sódu na pranie. Do odtoku nasypte štyri polievkové lyžice sódy alebo sódy bikarbóny, potom prilejte pol šálky octovej esencie a po krátkom čase (keď už nebudete počuť šumenie) prepláchnite horúcou vodou.
Čistenie odtokov pomocou parného čističa
Parný čistič je obzvlášť vhodný aj na čistenie odtokov. Vďaka kombinácii prúdu pary a teploty sa aj odolné a mastné nečistoty rozpustia a odstránia v priebehu niekoľkých sekúnd. Para sa dostane aj do ťažko prístupných kútov. Tým sa uvoľnia ľahšie zdroje upchatia a odstráni sa nepríjemný zápach.
Ako postupovať:
Podržte bodovú trysku (power trysku) pri odtoku a vypustite paru. Pritom držte nad odtokom utierku z mikrovlákna, aby ste sa chránili pred rozstrekovanými nečistotami.
Dbajte na to, aby ste pri čistení nenaparovali priamo plastové časti pod sitkom drezu, pretože by sa mohli poškodiť príliš vysokou teplotou.
Tip
Odtoky v kuchyniach a kúpeľniach by sa mali pravidelne čistiť pomocou pary. Tým sa zabráni tvorbe usadenín a nepríjemných pachov. Pomocou hubice na detaily môžete tiež ľahko vyčistiť prepad na umývadle alebo dreze.
Ak nič iné nefunguje: Zvon a ohybná cievka
Upchatie často vzniká v sifóne, t. j. v oblúku v tvare písmena U pod odtokom. V prípade obzvlášť nepoddajných upchatí odtoku preto odporúčame si pomôcť zvonom. Neustále sa meniaci tlak, ktorý vytvára zvon, uvoľňuje nečistoty v podobe vlasov, mastnoty a zvyškov jedla. Aby sa vám to podarilo, podržte zvon v strede nad odtokom a pevne ho zatlačte smerom nadol proti umývadlu alebo drezu. Nechajte v umývadle tiecť vodu, kým zvon nebude úplne prekrytý, a potom pohybujte zvonom tam a späť bez toho, aby ste ho úplne vytiahli z vody. Po niekoľkých opakovaniach vyskúšajte, či voda nezačala znovu odtekať cez odtok. Ak nie, postup opakujte, kým sa odtok neuvoľní.
Ďalšími mechanickými prostriedkami na odstraňovanie upchatia sú čistiace káble alebo kefy na odtok a/alebo pružné cievky. V mnohých prípadoch býva tiež pomerne jednoduché sifón vybrať a vyčistiť ho samostatne.
Predchádzanie upchatiu odtoku
Stačí, ak do každodennej rutiny zaradíte len niekoľko úkonov, ktoré vám pomôžu predísť opakovanému upchávaniu odtoku v kúpeľni a kuchyni. Tieto tipy vám pomôžu predchádzať upchatým odtokom vo vašej domácnosti:
- Pravidelné preplachovanie vriacou vodou: Drobné usadeniny v odtokovom potrubí sa spláchnu a odtok sa tak udržiava trvalo čistý.
- Zvyšky jedla nevypúšťajte do kuchynského odtoku.
- Odtoky v dreze, sprche a vani chráňte pomocou sitka na zachytávanie vlasov.
- Do svojho postupu upratovania začleňte aj odtoky: Ak už používate parný čistič v kuchyni a kúpeľni, môžete pomocou pary rýchlo vyčistiť aj odtoky. Ušetríte si tým časovo náročné čistenie v budúcnosti.